સુરેન્દ્રનગરમાં ટ્રકે 10 લોકોને અડફેટે લીધા, સાત લોકોના મોત; ત્રણની હાલત ગંભીર

સુરેન્દ્રનગર-વિરમગામ હાઇવે પર ટ્રક ચાલકે 10 લોકોને અડફેટે લેતા સાત લોકોના મોત થયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 9:41 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર વિરમગામ હાઇવે ઉપર આવેલા ભાસ્કર પરાના પાટીયા નજીક અકસ્માત સર્જાયો છે. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ઘટના સ્થળે સાત લોકોના મોત થયા છે. એક ટ્રક ચાલકે 10 લોકોને અડફેટે લીધા હતા જેમાંથી સાત લોકોના મોત થયા છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો અને સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.

રાજકોટના ગઢકા ગામેથી ડેકાવાડા ખાતે મહાદેવજીના મંદિરે સંઘ લઈને શ્રદ્ધાળુઓ જતા હતા. આ દરમિયાન બેફામ દોડતા ટ્રક ચાલક દ્વારા ભાસ્કર પરા ગામના પાટીયા નજીક યાત્રાળુઓને હડફેટે લેવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતમાં પાંચ મહિલા અને બે પુરુષોના મોત નીપજવા પામ્યા છે. હજુ પણ અન્ય ત્રણ લોકોની હાલત ગંભીર છે અને તપાસ કરવામાં આવતા ભરવાડ સમાજના મૂંધવા પરિવાર હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે ત્યારે હાલમાં મૃતકોની ઓળખ શરૂ કરવામાં આવી છે.

અકસ્માત એટલો ગમખ્વાર હતો કે જે મૃતદેહ છે તેને પાવડાથી હાઇવે ઉપર ભરવામાં આવ્યા છે. હાલ લખતર પોલીસે ટ્રાફિક હળવો કરવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. હાલના તબક્કામાં તમામ મૃતદેહોને સુરેન્દ્રનગરની લખતર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઈજાગ્રસ્તોને વિરમગામ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડી અને વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. મૃતક રાજકોટના હોવાના કારણે તેમના પરિવારજનો પણ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. લખતર પોલીસે આ મામલે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

