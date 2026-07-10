TRP ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ: જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી, હાઈકોર્ટમાં સરકારે આપી વિગતો
RMC તરફથી હાઈકોર્ટને જણાવાયું કે, વિભાગીય તપાસના આધારે અનેક અધિકારીઓને ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો હેઠળ મોટી સજા ફટકારવામાં આવી છે
Published : July 10, 2026 at 5:01 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટના TRP ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) તરફથી મહત્વનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટને જાણવા મળ્યું કે, આ દુર્ઘટના મામલે કરવામાં આવેલી આંતરિક વિભાગીય તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
RMC તરફથી હાઈકોર્ટને જણાવાયું કે, વિભાગીય તપાસના આધારે અનેક અધિકારીઓને ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો હેઠળ મોટી સજા ફટકારવામાં આવી છે. કેટલાક અધિકારીઓને સરકારી સેવામાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે અને ભવિષ્યમાં કોઈપણ સરકારી નોકરી માટે પણ અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય એક અધિકારીને સેવામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે એક વર્ગ-1ના વરિષ્ઠ અધિકારી સામે પણ ગંભીર શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સરકારે હાઈકોર્ટને જણાવ્યું કે, ગૌતમ જોષી, મુકેશ મકવાણા, જયદીપ ચૌધરી, રાજેશ મકવાણા, રોહિત વિગોરા અને મનસુખ સાગઠિયા સહિતના અધિકારીઓ સામે વિભાગીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી આંતરિક તપાસમાં સામે આવેલા તારણોના આધારે કરવામાં આવી હોવાનું કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું.
સુનાવણી દરમિયાન પીડિત પક્ષના વકીલ નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ રજૂઆત કરી કે માત્ર વિભાગીય કાર્યવાહી પૂરતી નથી. આવી ગંભીર બેદરકારી માટે જવાબદારી નિશ્ચિત કરીને દોષિતો સામે કડક અને અસરકારક કાર્યવાહી થવી જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ ફરી ન બને. તેમણે પીડિત પરિવારોને ન્યાય મળે અને જવાબદાર દરેક વ્યક્તિ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ થાય તેવી માંગ પણ કોર્ટ સમક્ષ મૂકી. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સમગ્ર મામલાની નોંધ લઈને આગામી સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત સત્તાધીશોની વધુ વિગતો સાથેની રજૂઆત માંગતા કેસની વધુ કાર્યવાહી નિર્ધારિત કરી છે. TRP ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ બાદ વહીવટી જવાબદારી અને સલામતીના નિયમોના અમલ અંગે ઉઠેલા પ્રશ્નો વચ્ચે આ કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
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