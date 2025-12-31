ઉના-ભાવનગર હાઇવે પર ટ્રિપલ અકસ્માત: કારે ટ્રેક્ટરને ટક્કર મારતા ટાયર નીકળી ગયું, બાઇક ચાલક પટકાયો; ઘટના CCTVમાં કેદ
ઉના-ભાવનગર હાઇવે પર નાઠેજ ગામ પાસે ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો.આ ઘટનામાં બાઇક ચાલકનું મોત થયું
Published : December 31, 2025 at 8:12 AM IST
ઉના: ઉના-ભાવનગર હાઇવે પર નાઠેજ ગામ પાસે ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો.આ ઘટનામાં બાઇક ચાલકનું મોત થયું છે જ્યારે અન્ય લોકો ઘાયલ થયા છે.આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હતી.
કાર ચાલકની બેદરકારીને કારણે સર્જાયો અકસ્માત
ઉના-ભાવનગર હાઇવે પર નાઠેજ ગામ પાસે કાર ચાલકે બાઇક અને ટ્રેક્ટરને ટક્કર મારી હતી. ફૂલ સ્પીડમાં આવતી કારે ટ્રેક્ટરને ટક્કર મારતા તેનું ટાયર નીકળી ગયું હતું અને ત્યારબાદ બાઇકને પણ અડફેટે લેતા બાઇક સવાર હવામાંથી ઉછળી નીચે પટકાયો હતો જેને કારણે તેનું મોત થયું હતું. કારે બાઇક અને ટ્રેક્ટરને ટક્કર માર્યા બાદ સાઇડમાં ઉભા રહેલા બીજા ટ્રેક્ટરને પણ અડફેટે લીધુ હતું.
મળતી માહિતી અનુસાર, મહારાષ્ટ્ર પાસિંગની કાર નંબર MH 47 AB 8268 ઉનાથી ભાવનગર તરફ જઈ રહી હતી. નાઠેજ ગામ પાસે રજવાડું હોટલ અને હનુમાન દાદાના મંદિર નજીક કારચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને આ ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં ગીર ગઢડાના નાના સમઢિયાળાના બાઇક સવાર ધીરૂભાઇ પરમાર (ઉ.વ.46)નું મોત થયું હતું. તેઓ ખેતમજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. ઉનામાં ખરીદી કરીને ઘરે પરત ફરતા હતા આ દરમિયાન અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં બાઇક સવાર ધીરૂભાઇને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા પરંતુ ગંભીર ઇજાઓને કારણે ટુંકી સારવાર બાદ તેમનું મોત થયું હતું. આ સમગ્ર ઘટના હોટલમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હતી.
બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં અકસ્માત સર્જનાર કાર ચાલકનું નામ ગણેશ કુમાર અને તે મૂળ કર્ણાટકના સાઉથ બેંગ્લોરનો વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને તે મુંબઇમાં નોકરી કરે છે. તે પરિવાર સાથે દ્વારકા અને સોમનાથના દર્શન કરી પરત ફરતો હતો ત્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. જોકે, ચાલક કે કારમાં બેઠેલા લોકોને કોઇ ઇજા થઇ નહતી. પોલીસે કાર ચાલકની અટકાયત કરી તેની સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
