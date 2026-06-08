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ગીરગઢડામાં બે કાર અને બાઈક વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માત, પત્નીને તેડવા જઈ રહેલા 21 વર્ષીય યુવકનું મોત

બે કાર અને એક મોટરસાયકલ વચ્ચે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં રાજકોટના 21 વર્ષીય નવપરિણીત યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું, જ્યારે ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયાં.

ગીરગઢડામાં બે કાર અને બાઈક વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માત
ગીરગઢડામાં બે કાર અને બાઈક વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 9:06 AM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીરગઢડા તાલુકાના ધોકડવા-બેડીયા રોડ પર મોડી રાત્રે સર્જાયેલા ગમખ્વાર ત્રિપલ અકસ્માતના પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે. બે કાર અને એક મોટરસાયકલ વચ્ચે થયેલી જોરદાર અથડામણમાં રાજકોટના 21 વર્ષીય નવપરિણીત યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

મળતી માહિતી અનુસાર ગીરગઢડાના બેડીયા ગામ નજીક રાત્રિના સમયે બે કાર અને એક બાઈક વચ્ચે ધડાકાભેર ટક્કર સર્જાઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે વાહનોનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો. અથડામણનો પ્રચંડ અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા, અને તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. ઇજાગ્રસ્તોને બહાર કાઢી સારવાર માટે હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.

આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામનાર દેવલભાઈ જગદીશભાઈ ગોહિલ (ઉ.વ. 21) મૂળ બીલખાના અને હાલ રાજકોટ રહેતા હતા. દેવલભાઈના લગ્ન હજુ માત્ર પાંચ મહિના પહેલાં જ ગીરગઢડા તાલુકાના ખિલાવડ ગામે થયા હતા. પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ દેવલભાઈ પોતાની પત્નીને તેડવા માટે રાજકોટથી ખિલાવડ આવી રહ્યા હતા. પત્નીને ઘરે લઈ જવાના અનેક સપનાઓ સાથે નીકળેલા દેવલભાઈને રસ્તામાં જ કાળ આંબી ગયો અને પરિવારની ખુશીઓ પળવારમાં શોકમાં ફેરવાઈ ગઈ.

અકસ્માતમાં ચંપુભાઈ મનુભાઈ શેખવા (ઉ.વ. 60), રહે. ડાભાળી, જી. અમરેલી, મિહિર ચુડાસમા (ઉ.વ. 22), વિપુલભાઈ કનુભાઈ મેવાડા (ઉ.વ. 30) અને રાહુલ વાલજીભાઈ મેવાડા (ઉ.વ. 22), રહે. આંબાડા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ઇજાગ્રસ્તોને હાથ, પગ અને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તાત્કાલિક ઉનાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

અકસ્માતના સમાચાર વાયુવેગે ફેલાતા હોસ્પિટલ તેમજ ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. બનાવની જાણ થતાં ગીરગઢડા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગયો હતો. પોલીસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પુનઃ શરૂ કરી અકસ્માત અંગેની કાયદેસરની કાર્યવાહી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

બીજી તરફ નવપરિણીતા પોતાના પતિની રાહ જોઈ રહી હતી અને બીજી તરફ અકસ્માતે 6 મહિના પહેલા લગ્નના તાંતણે બંધાયેલું દંપતી ખંડીત થતાં પરિવાર પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. આ દુર્ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી પ્રસારાવી દીધી છે.

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TAGGED:

TRIPLE ACCIDENT
TRIPLE ACCIDENT AT GIR GADHADA
ROAD ACCIDENT
ત્રિપલ અકસ્માત
ACCIDENT

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