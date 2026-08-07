ગુજરાતમાં 70 લાખથી વધુ મકાન પર તિરંગો લહેરાવવામાં આવશે, 9થી 17 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાષ્ટ્રભક્તિ કાર્યક્રમોનું આયોજન
ગુજરાતમાં ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન યોજાશે. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી સમગ્ર દેશમાં ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : August 7, 2026 at 12:33 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન યોજાશે. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી સમગ્ર દેશમાં ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. દેશની સુરક્ષા માટે શહાદત આપનાર વીર જવાનો, તેમના પરિવારો પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવા તેમજ બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી સૌ નાગરિકોમાં દેશભક્તિના ભાવને મજબૂત કરવાના હેતુથી આ વર્ષે ગુજરાતમાં 9થી 17 ઓગસ્ટ દરમિયાન વિવિધ રાષ્ટ્રભક્તિના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે.
11 ઓગસ્ટે અમદાવાદમાં તિરંગા યાત્રા યોજાશે
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ તથા મંત્રીમંડળના સભ્યો સહિતના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં આગામી 10 ઓગસ્ટે ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યકક્ષાની તિરંગા યાત્રા અને 'તિરંગા કોન્સર્ટ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત 11 ઓગસ્ટે અમદાવાદ, 12 ઓગસ્ટે રાજકોટ અને 14 ઓગસ્ટે વડોદરા ખાતે તિરંગા યાત્રા યોજાશે.
Gandhinagar, Gujarat: On Organizing 'The Har Ghar Tiranga Campaign-2026', Deputy CM Harsh Sanghvi says, "Under the guidance of the country's popular Prime Minister Narendra Modi ji, for the past several years from Kashmir to Kanyakumari, under the Har Ghar Tiranga Abhiyan, people… pic.twitter.com/zXzzdnmQVB— IANS (@ians_india) August 6, 2026
આ વર્ષે સમગ્ર ગુજરાતમાં 70 લાખથી વધુ ઘરો પર તિરંગો લહેરાવવામાં આવશે. ભારત પાકિસ્તાન સરહદ પર આવેલા ગામડાઓથી લઈને રાજ્યના મોટા શહેરો સુધી તમામ જિલ્લાઓમાં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે. જિલ્લા કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનર સાથે વિવિધ ધાર્મિક તેમજ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં રાજ્યભરમાં 1200થી વધુ તિરંગા યાત્રાઓ માટેની મંજૂરી મેળવી લેવામાં આવી છે.
આ રાષ્ટ્રીય પર્વમાં રાજ્યની સામાજિક સંસ્થાઓ, યુનિવર્સિટીઓ, શાળા-કોલેજો અને ધાર્મિક સંસ્થાઓ પણ ઉત્સાહભેર જોડાઈને આયોજનને વધુ વ્યાપક બનાવી રહી છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના તમામ તાલુકાઓ, ગામડાઓ અને નવી બનેલી મહાનગરપાલિકાઓ તેમજ નગરપાલિકાઓમાં પણ સ્થાનિક કક્ષાએ રાષ્ટ્રભક્તિના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે.
વીર શહીદોને નમન કરવા અને જવાનોનો આભાર માનવા માટે દર વર્ષે યોજાતી આ યાત્રાઓમાં લાખોની સંખ્યામાં નાગરિકો અને યુવાનો જોડાય છે. આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતના યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ અને તમામ સમાજના લોકો દેશભક્તિના મહાપર્વમાં સહભાગી બનશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો. આગામી 14 ઓગસ્ટ સવારે તમામ જિલ્લા મથકો પર વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ’નો ખાસ કાર્યક્રમ પણ યોજાશે.
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