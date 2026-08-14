જૂનાગઢમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની પૂર્વસંધ્યાએ ભવ્ય તિરંગા રેલીનું આયોજન, મનો દિવ્યાંગ બાળકોએ લીધો ઉત્સાહ સાથે ભાગ
આવતીકાલે રાષ્ટ્ર તેનું 80મું સ્વાતંત્ર્ય પર્વ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ જૂનાગઢમાં તિરંગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : August 14, 2026 at 1:16 PM IST
જૂનાગઢ: આવતીકાલે રાષ્ટ્ર તેનું 80મું સ્વાતંત્ર્ય પર્વ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે રાષ્ટ્રીય પર્વની પૂર્વસંધ્યાએ જૂનાગઢમાં તિરંગા રેલીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સવારે 9 કલાકે તિરંગા રેલી આન-બાન અને શાન સાથે નરસિંહ મહેતા સરોવરથી પ્રસ્થાન થઈ હતી. જેમાં શહેરના સામાન્ય લોકો, શાળા-કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસ જવાનો અને મનોવિકલાંગ બાળકોએ હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને તિરંગા રેલીમાં સામેલ થયા હતા.
જૂનાગઢમાં તિરંગા રેલીનું આયોજન
આવતીકાલે રાષ્ટ્ર તેનું 80મું સ્વાતંત્ર્ય પર્વ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ જૂનાગઢમાં તિરંગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને શાળા તેમજ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોની સાથે એન.એસ.એસ. અને એન.સી.સી. સહિત જૂનાગઢના નાગરિકો પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજને લઈને તિરંગા રેલીમાં જોડાયા હતા. આ તિરંગા રેલીમાં વિજાપુર અને માખીયાળામાં ચાલતી મનોવિકલાંગ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ પણ સામેલ થયા હતા. પહેલી વખત મનોવિકલાંગ વ્યક્તિઓ રાષ્ટ્રની ભાવના મજબૂત થાય અને પ્રત્યેક લોકો રાષ્ટ્રના પર્વમાં સામેલ થાય, તેવો સંદેશો તમામ લોકોને મળે તે માટે તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. આ સિવાય પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા મહિલા અને પુરુષ પોલીસ જવાનોની સાથે સફાઈ કામદારો અને જૂનાગઢ શહેર તેમજ જિલ્લાની કચેરીમાં સરકારી કર્મચારી તરીકે કામ કરતા કર્મચારીઓ પણ જોડાયા હતા અને દેશના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની પૂર્વસંધ્યાએ તિરંગા રેલીને રાષ્ટ્રપ્રેમથી છલોછલ બનાવી દીધી હતી. તિરંગા રેલી નરસિંહ મહેતા સરોવરથી શરૂ થઈને તળાવ દરવાજા, આઝાદ ચોક, રાણાવાવ ચોક, કાળવા ચોક થઈને સરદાર પટેલની પ્રતિમા પાસે પૂર્ણ થઈ હતી. તિરંગા યાત્રામાં કોઈ પણ વ્યક્તિના રાષ્ટ્રપ્રેમને જાગૃત કરે તે પ્રકારે દેશની સફળતા અને બહાદુરીને પ્રદર્શિત કરતા ગીતોએ પણ રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનામાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા.
રાષ્ટ્રભાવના જાગૃત થાય તે માટે આયોજન
દર વર્ષે સ્વતંત્રતા અને ગણતંત્ર પર્વને લઈને પણ તિરંગા રેલીનું આયોજન સતત થતું આવે છે. જેમાં પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સામાન્ય લોકો અને પોલીસ વિભાગના જવાનોની સાથે સરકારી કર્મચારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ જોડાતા હોય છે. સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી પૂર્વે તિરંગા રેલીનું આયોજન પ્રત્યેક વ્યક્તિના તન અને મનમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ છલકે અને રાષ્ટ્રીય પર્વની લોકો સ્વયંભૂ પોતાના સ્થળ, ઘર કે અન્ય જગ્યા પર ઉજવણી કરીને રાષ્ટ્રભાવનાને મજબૂત બનાવવા માટે એક ડગલું આગળ વધે, તે માટે પણ તિરંગા રેલીનું આયોજન થતું હોય છે. જે પાછલા ઘણા વર્ષોથી જૂનાગઢમાં સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યું છે.