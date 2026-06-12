ETV Bharat / state

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના મૃતકોની શ્રદ્ધાંજલિ સભા યોજાઈ, પરિજનોએ કહ્યું- અમને દુર્ઘટનાનું કારણ જણાવવામાં આવે

AI-171 પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પોતાના સ્વજનોને ગુમાવનાર પરિવારજનો આજે એકઠા થયા હતા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. ત્યારે તેમના દુઃખ છલકાયા અને તેમને શું કહ્યું જાણો.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના મૃતકોની શ્રદ્ધાંજલિ સભા યોજાઈ
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના મૃતકોની શ્રદ્ધાંજલિ સભા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 10:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: 12 જૂન 2025 એ કાળી તારીખ છે જેને અમદાવાદ, ગુજરાત કે આખો દેશ ક્યારે ભૂલી નહીં શકે. આ એવો દિવસ છે જ્યારે એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટની AI 171 એ 241 જેટલા મુસાફરો સાથે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી લંડન જવા માટે ટેક ઓફ કર્યાની માત્ર થોડી જ સેકન્ડમાં ક્રેશ થઈ ગયું અને બી.જે મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટેલ પર તૂટી પડી. આ કાળજું કંપાવનારી ભયાનક દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત 260 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. જેની આજે વરસી છે અને આજે પણ લોકોનું દુઃખ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે આજે મૃતક પરિવારજનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અમદાવાદના હયાત હોટલમાં સ્મૃતિ સભા અને શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

AI-171 પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પોતાના સ્વજનોને ગુમાવનાર પરિવારજનો આજે એકઠા થયા હતા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. ત્યારે તેમના દુઃખ છલકાયા અને તેમને શું કહ્યું જાણો.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના મૃતકોની શ્રદ્ધાંજલિ સભા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

એર ઇન્ડિયા ક્રેશના 120 પીડિત પરિવારોના કેસ લડનાર વકીલ ફર્મના એડવોકેટ આયુષ દુબે જણાવ્યું હતું કે, એર ઇન્ડિયા કંપનીએ પીડિત ફેમિલીને ઓફર કરી છે અને કંપની પરિવારોનો સંપર્ક કરીને ચોક્કસ ડોક્યુમેન્ટ અને પેપર્સ પર સહી કરાવી રહી છે. જેમાં કંપની સામે કોઈપણ પ્રકારની કાનૂની લડત ન લડવાની શરત રાખી છે. અમારી સાથે જોડાયેલા 120 પરિવારોમાંથી 10 લોકોને આવી ઓફર મળી છે. અને કેટલાક પરિવારજનોએ આવી સહી પણ કરી દીધી છે. અમે અમારી ટીમ તરફથી લોકોને જાગૃત કરી રહ્યા છે કે, આવી લોભામણી ઓફરમાં ના આવ. અમારી માંગ છે કે પ્લેન દુર્ઘટનાથી જોડાયેલા બ્લેક બોક્સના એફડીઆર આપવામાં આવે અને પરિવારજનો લાલચમાં આવ્યા વગર ન્યાય માટે લડત લડે.

પ્લેન ક્રેશમાં મૃત્યુ પામનાર ખુશ્બુ રાજપૂતના પિતા મદનમોહન સિંહ રાજપુતે જણાવ્યું હતું કે, મારી દીકરી ખુશ્બુની પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના દરમિયાન મૃત્યુ થઈ હતી. અમને હજી સુધી કોઈ વળતર મળ્યું નથી. અમે આ અંગે અનેક ઈમેલ કર્યા પરંતુ કોઈ જવાબ મળતો નથી અને જો વળતર અમને મળશે તો એ અમે દાન કરી દઈશું. અમે આ અંગે અનેક ઈમેલ કર્યા પરંતુ કોઈ જવાબ મળતો નથી અને જો વળતર અમને મળશે તો એ અમે દાન કરી દઈશું. અમારી બસ એટલી જ માંગ છે કે પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાનું કારણ જણાવવામાં આવે અને અમને ન્યાય મળે.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના મૃતકોની શ્રદ્ધાંજલિ સભા યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

અન્ય એક મૃતકના સ્વજન નિલેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મારા ભાઈ-બહેન બંને ડોક્ટર હતા. તેઓ પ્લેનમાં તો ન હતા પરંતુ પ્લેન ક્રેશ થવાના કારણે તેમનું મૃત્યુ બી.જે મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટેલમાં થયું હતું. સરકાર પ્લેન ક્રેશની જગ્યાએ હોસ્ટેલ બનાવવા માંગે છે, પરંતુ અમારી માંગ છે કે ત્યાં મેમોરીયલ બનાવવામાં આવે.

તો પ્લેન ક્રેશમાં દીકરો ગુમાવનાર સમીનાબેને જણાવ્યું હતું કે, મારો દીકરો ફૈઝાન અમદાવાદથી લંડન જતો હતો અને પ્લેન ક્રેશમાં તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું. ફૈઝાને અમારી જાણ વગર બહાર લગ્ન કરી લીધા હતા અને તેના મૃત્યુ પછી તેની પત્નીએ વળતરની રકમ પોતે લઈ લીધી છે. તેની પત્ની અમારે ઘર હજી સુધી આવી નથી, કે અંતિમ ક્રિયામાં પણ આવી નથી. છતાં ટાટા ગ્રુપ દ્વારા અમને જાણ કર્યા વગર ફેઝાનની પત્નીને વળતર આપી દેવામાં આવ્યું છે. અમારી હાલત બહુ જ ખરાબ છે. અમે અત્યારે ભાડાના મકાનમાં રહીએ છીએ. અમે કાર વેચીને ફૈઝાનની અંતિમ ક્રિયા કરી હતી.

તો પ્લેન ક્રેશમાં 3 સ્વજનો ગુમાવનાર ખેડાના મોમીન વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, મારા પરિવારના ત્રણ સભ્યોની પ્લેન ક્રેશ દરમ્યાન મૃત્યુ થયું છે. મારા ભાઈનું નામ પરવેશ વોરા, તેની દીકરી અને અમારી આંટીનું મૃત્યુ આ ઘટનામાં થયું હતું. આ ઘટના પછી એર ઇન્ડિયાને મારા ભાઈનો iphone મળ્યો હતો. આ ફોનમાં ટેક ઓફ અને લેન્ડિંગના વિડીયા હતા. મેં પ્લેન ક્રેશથી ત્રણ મિનિટ પહેલા સુધી મારા ભાઈ સાથે વિડીયો કોલમાં વાત કરી હતી. 31 માર્ચના દિવસે એર ઇન્ડિયાને મારા ભાઈના ફોન મળ્યો હતો. મને જ્યારે આ ફોન બતાવવામાં આવ્યો હતો ત્યારે આ ફોન કોઈપણ જગ્યાથી તૂટેલા ન હતો, અને આ ફોનની જગ્યાએ બીજા ફોન આપવાની પણ અમને ઓફર આપી હતી. પરંતુ મેં એને આ સ્વીકાર કર્યો અને મારા ભાઈનો જ ફોન લેવા માટે કહ્યું હતું અને જ્યારે આ ફોન મને મળ્યો ત્યારે આ ફોન તૂટેલી અવસ્થામાં હતો. આ ફોનમાં મારા ભાઈ અને એની દીકરીની યાદો સામેલ હતી. આ અંગે મેં એમને મેલ કર્યો, ફોન કર્યો પણ મારો નંબર બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યો છે. મને વિશ્વાસ છે કે આ ફોનમાં કોઈ મજબૂત પુરાવો હતો કે જેના કારણે આ ફોન તોડી દેવામાં આવ્યો છે.

આમ પ્લેન ક્રેશમાં મૃતકોના સ્વજનો હજુ પણ ન્યાયની આશમાં છે અને આ દુર્ઘટનાનું સાચું કારણ તેમને જણાવવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: "ત્યારે દરેક મિનિટ કિંમતી હતી, તમામ વિભાગોને તાત્કાલિક તૈયાર કરાયા": ડૉ. રાકેશ જોશી
  2. "જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત સપનાઓ બાજુ પર", પ્લેન દુર્ઘટનામાં મા-બાપને ગુમાવ્યા બાદ પુત્રીનો સંકલ્પ
  3. એ દિવસે ડ્રીમલાઇનરે 260 લોકોના સ્વપ્નો રોળી નાંખ્યા... કેવો હતો એ દિવસ ?
  4. અમદાવાદમાં થયેલી વિમાન દુર્ઘટનામાં ભાવનગરના બે સગા ભાઈ-બહેને ગુમાવ્યો હતો જીવ, કૌટુંબિક ભાઈએ શેર કરી લાગણીઓ

TAGGED:

AHMEDABAD PLANE CRASH
AIR INDIA PLANE CRASH
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના
PLANE CRASH VICTIMS FAMILY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.