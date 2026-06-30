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વરસાદ ખેંચાતા ધરમપુરના પીપરોણ ડુંગર પર બિરાજમાન પાનદેવ મહાદેવને રીઝવવા ઉમટ્યાં ભક્તો

આદિવાસી સમાજ પાનદેવ મહાદેવમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવે છે અને અહીં દાદરા નગર હવેલી તેમજ મહારાષ્ટ્રથી પણ લોકો પૂજા-દર્શન માટે આવે છે

આદિવાસી સમાજ પાનદેવ મહાદેવમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવે છે અને અહીં દાદરા નગર હવેલી તેમજ મહારાષ્ટ્રથી પણ લોકો પૂજા-દર્શન માટે આવે છે
આદિવાસી સમાજ પાનદેવ મહાદેવમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવે છે અને અહીં દાદરા નગર હવેલી તેમજ મહારાષ્ટ્રથી પણ લોકો પૂજા-દર્શન માટે આવે છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 7:01 PM IST

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વલસાડ: ગુજરાતમાં દર વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ચોમાસામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં ક્યાંક-ક્યાંક છૂટછવાયો વરસાદ જોવા મળ્યો છે પરંતુ સર્વત્ર ચોમાસું બેસી ગયું છે તેવું વિધાન આ હાલની સ્થિતિએ ખોટું ગણાશે. આવી પરિસ્થિતિની સૌથી માઠી અસર ખેડૂતો પર થતી હોય છે. ઋતુચક્ર પ્રમાણે વરસાદના સમયનું આંકલન કરી તે પ્રમાણે પાકની વાવણી કરતો ખેડૂત વર્ગ જો ચોમાસું નિયત સમય પર ન આવે તો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે. હાલ રાજ્યના ખેડૂતોની એવી જ હાલત છે. આવામાં ખેડૂતો વરુણ દેવને રિઝવવા કેટલીક પ્રથાઓ પ્રયોજતા હોય છે. વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરમાં પણ આ પ્રકારની પ્રથાઓ ચલણમાં છે અને ખેડૂતો દ્વારા આ વખતે તેનું અમલીકરણ કરાતું જોવા મળી રહ્યું છે.

આદિવાસી સમાજમાં પાનદેવ મહાદેવ પ્રત્યે અતૂટ આસ્થા

વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના પીપરોણ ગામમાં આવેલા ડુંગર પર બિરાજમાન પાનદેવ મહાદેવ પ્રત્યે આદિવાસી સમાજમાં વર્ષોથી અતૂટ શ્રદ્ધા અને આસ્થા જોવા મળે છે. ચોમાસાની શરૂઆત બાદ જો વરસાદ ખેંચાય અથવા જરૂરિયાત કરતાં ઓછો વરસે તો વિસ્તારના આદિવાસી સમાજના લોકો વિશેષ પૂજન-અર્ચન માટે અહીં પહોંચે છે. સ્થાનિક લોકોની માન્યતા મુજબ પાનદેવ મહાદેવને રીઝવવાથી વરસાદ સારા પ્રમાણમાં વરસે છે અને ખેડૂતોને સારી ઉપજ મળે છે. આ જ રીતે જ્યારે જરૂરિયાત કરતા વધુ વરસાદ વરસે કે પૂરની સ્થિતિ ઉદભવે ત્યારે પણ લોકો અહીં સ્થિતિ સામાન્ય થાય તેની અરજ લઈને જાય છે.

આદિવાસી સમાજ પાનદેવ મહાદેવમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવે છે અને અહીં દાદરા નગર હવેલી તેમજ મહારાષ્ટ્રથી પણ લોકો પૂજા-દર્શન માટે આવે છે (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત સહિત પડોશી રાજ્યોમાંથી પણ ઉમટે છે શ્રદ્ધાળુઓ

પાનદેવ મહાદેવના દર્શન અને પૂજન માટે માત્ર વલસાડ કે દક્ષિણ ગુજરાતના લોકો જ નહીં, પરંતુ દાદરા અને નગર હવેલી તેમજ મહારાષ્ટ્રના સરહદી વિસ્તારોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે. અનેક ગામોના અગ્રણીઓ, વડીલો અને ખેડૂતો એકસાથે અહીં આવી વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરા આજે પણ યથાવત્ જોવા મળી રહી છે.

વરસાદ વધુ પડે ત્યારે પણ થાય છે વિશેષ પ્રાર્થના

સ્થાનિક માન્યતા અનુસાર માત્ર વરસાદ ખેંચાય ત્યારે જ નહીં, પરંતુ અતિશય વરસાદ પડતો હોય ત્યારે પણ પાનદેવ મહાદેવને વિશેષ પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. લોકોનું માનવું છે કે દેવને રીઝવવાથી પ્રકૃતિમાં સંતુલન જળવાઈ રહે છે અને જરૂરિયાત મુજબ વરસાદ વરસે છે. આ અનોખી પરંપરાને કારણે પાનદેવ મહાદેવનું સ્થાન સમગ્ર વિસ્તારમાં વિશેષ આસ્થાનું કેન્દ્ર બની ગયું છે.

આદિવાસી સમાજ પાનદેવ મહાદેવમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવે છે
આદિવાસી સમાજ પાનદેવ મહાદેવમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવે છે (ETV Bharat Gujarat)

આકાશી ખેતી પર નિર્ભર ખેડૂતો માટે આશાનું કેન્દ્ર

ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાના મોટાભાગના આદિવાસી ખેડૂતો આકાશી ખેતી પર નિર્ભર છે. ખાસ કરીને ડાંગરની ખેતી માટે સમયસર અને પૂરતો વરસાદ અત્યંત જરૂરી હોવાથી વરસાદ ખેંચાય ત્યારે ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી જાય છે. હાલ છેલ્લા અંદાજે 15 દિવસથી વરસાદમાં વિરામ જોવા મળતાં ખેડૂતો અને ગ્રામજનો પાનદેવ મહાદેવના ચરણોમાં પહોંચી સારા વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.

પૂજા બાદ સારો વરસાદ થવાની છે લોકમાન્યતા

સ્થાનિક લોકોમાં એવી દૃઢ માન્યતા છે કે પાનદેવ મહાદેવની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કર્યા બાદ વરસાદ અનુકૂળ પ્રમાણમાં વરસે છે. એટલું જ નહીં, ખેતીમાં પણ સારો પાક અને ઉત્પાદન મળે છે. આ કારણે દર વર્ષે ચોમાસું શરૂ થતાં પહેલાં તેમજ વરસાદમાં લાંબો વિરામ આવે ત્યારે વિવિધ ગામોના લોકો સામૂહિક રીતે અહીં પૂજન-અર્ચન કરવા પહોંચે છે.

લોખંડની એક પણ ખીલી વગરનું છાપરું આકર્ષણનું કેન્દ્ર

પાનદેવ મહાદેવના મંદિરમાં એક અનોખી વિશેષતા પણ જોવા મળે છે. મંદિર ઉપર બનાવવામાં આવેલા છાપરામાં લોખંડની એક પણ ખીલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમ છતાં વર્ષોથી અનેક ભારે વરસાદ, તોફાની પવન અને વાવાઝોડાનો સામનો કરીને પણ આ છાપરું અડગ ઊભું છે. આ અનોખું નિર્માણ પણ શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

પરંપરા સાથે જોડાયેલી આસ્થા આજે પણ જીવંત

આધુનિક યુગમાં પણ ધરમપુર અને આસપાસના આદિવાસી વિસ્તારોમાં કુદરત અને પરંપરાગત માન્યતાઓ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ આજે પણ જીવંત છે. પાનદેવ મહાદેવ પ્રત્યેની આસ્થા માત્ર ધાર્મિક વિધિ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ ખેડૂતો માટે આશા, વિશ્વાસ અને કુદરત સાથેના સંબંધનું પ્રતીક બની ગઈ છે. વરસાદ માટે થતી આ સામૂહિક પ્રાર્થના આદિવાસી સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને પ્રકૃતિ પ્રત્યેના તેમના ગાઢ જોડાણને પણ ઉજાગર કરે છે.

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