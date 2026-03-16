વન અધિકાર અધિનિયમના હક માટે રાહ જોતા આદિવાસી: ડાંગ-નર્મદામાં 8,664 અરજીઓ હજુ પેન્ડિંગ

ડાંગ જિલ્લામાં 3,304 વ્યક્તિગત અરજીઓ અને નર્મદા જિલ્લામાં 5,360 વ્યક્તિગત અરજીઓ હજુ સુધી નિકાલ માટે બાકી છે.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા
Published : March 16, 2026 at 3:37 PM IST

ગાંધીનગર: વિધાનસભાના પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન રાજ્યમાં વન અધિકાર અધિનિયમ હેઠળના દાવાઓ અંગે મહત્વપૂર્ણ વિગતો સામે આવી છે. સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા જવાબ મુજબ ડાંગ અને નર્મદા જિલ્લામાં મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ હજુ સુધી પેન્ડિંગ છે, જેના કારણે આદિવાસી અને પરંપરાગત વનવાસી સમુદાયોને તેમના કાનૂની હક્કો મેળવવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.

સરકારના આંકડા અનુસાર છેલ્લા બે વર્ષમાં ડાંગ અને નર્મદા જિલ્લામાં કુલ 8,664 વ્યક્તિગત દાવાઓ પેન્ડિંગ છે. તેમાં ડાંગ જિલ્લામાં 3,304 વ્યક્તિગત અરજીઓ અને નર્મદા જિલ્લામાં 5,360 વ્યક્તિગત અરજીઓ હજુ સુધી નિકાલ માટે બાકી છે. આ ઉપરાંત સામુહિક હક સંબંધિત 64 દાવાઓ પણ પેન્ડિંગ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

વન અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ આદિવાસી અને પરંપરાગત વનવાસી સમુદાયોને તેઓ લાંબા સમયથી ઉપયોગમાં લેતા વન વિસ્તાર પર કાનૂની હક્કો આપવાની જોગવાઈ છે. વ્યક્તિગત દાવાઓમાં ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવાતી જમીનના હક્કોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે સામુહિક દાવાઓમાં ગામના સમુદાયને વન સંસાધનોના ઉપયોગ અને સંરક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવે છે.

સરકારે જણાવ્યું છે કે, પેન્ડિંગ રહેલી અરજીઓની પ્રક્રિયા હાલમાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ દસ્તાવેજોની પૂર્તતા, જમીનના રેકોર્ડની ચકાસણી અને સેટેલાઈટ ઈમેજનરી દ્વારા સ્થળ ચકાસણી માટે ચાલી રહી છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ દાવાઓ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.

આ મુદ્દો કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં સામે આવ્યો હતો. ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, વન અધિકાર અધિનિયમ આદિવાસી સમાજ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ કાયદો છે, કારણ કે તે તેમના પરંપરાગત જમીન હક્કોને કાનૂની માન્યતા આપે છે. છતાં પણ મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ વર્ષો સુધી પેન્ડિંગ રહેવી ચિંતાજનક બાબત છે. તેમણે સરકારને પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી આદિવાસી પરિવારોને સમયસર હક આપવા માંગ કરી હતી.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ડાંગ અને નર્મદા જેવા આદિવાસી બહુલ જિલ્લાઓમાં લોકોનો જીવનધંધો અને રોજગાર મોટા ભાગે વન પર આધારિત છે. આવા સંજોગોમાં વન અધિકારના દાવાઓનો નિકાલ ઝડપથી થાય તે જરૂરી છે, જેથી લોકોને જમીન પર કાનૂની હક મળીને તેમની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ મજબૂત બને.

વન અધિકાર અધિનિયમના અમલને લઈને રાજ્યમાં અગાઉ પણ અનેક વખત પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ પેન્ડિંગ હોવાને કારણે આ મુદ્દો ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને આગામી સમયમાં સરકાર આ પ્રક્રિયા કેટલા ઝડપથી પૂર્ણ કરે છે તે મહત્વપૂર્ણ બનશે.

