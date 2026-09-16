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પતિ પાસેથી વારસામાં મળેલી મિલકતની આદિવાસી મહિલા કરી શકે વસિયત, ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો

કોર્ટે નોંધ્યું કે, અરજદારને મિલકત તેમના પતિ પાસેથી વારસામાં મળી હતી. મિલકત તેમના હિસ્સામાં આવ્યા બાદ તેના પર તેમનો સ્વતંત્ર હક ઊભો થયો હતો

કોર્ટે નોંધ્યું કે, અરજદારને મિલકત તેમના પતિ પાસેથી વારસામાં મળી હતી. મિલકત તેમના હિસ્સામાં આવ્યા બાદ તેના પર તેમનો સ્વતંત્ર હક ઊભો થયો હતો
કોર્ટે નોંધ્યું કે, અરજદારને મિલકત તેમના પતિ પાસેથી વારસામાં મળી હતી. મિલકત તેમના હિસ્સામાં આવ્યા બાદ તેના પર તેમનો સ્વતંત્ર હક ઊભો થયો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 5:18 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે આદિવાસી મહિલાના મિલકતના હક અને વસિયતના અધિકારને લઈને મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પતિ પાસેથી વારસામાં મળેલી મિલકત આદિવાસી મહિલાના હિસ્સામાં આવ્યા બાદ તેના પોતાના હકની મિલકત બને છે અને ચોક્કસ વિરુદ્ધ રૂઢિ કે કાયદાકીય પ્રતિબંધ સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી તે મિલકત અંગે વસિયત કરી શકે છે.

પ્રસ્તુત કેસ અરજદારની મિલકત સાથે જોડાયેલો હતો. અરજદારને તેમના પતિ પાસેથી મિલકત વારસામાં મળી હતી. બંને નિઃસંતાન હતાં. બાદમાં અરજદાર 1 જુલાઈ 1991ના રોજ પ્રતિવાદીના પક્ષમાં રજિસ્ટર્ડ વસિયત કરી હતી. આ વસિયતના આધારે મિલકત પર હકનો વિવાદ ઊભો થયો હતો. વિવાદમાં મિલકત પર ‘સર્વાઇવરશિપ’ના આધારે એકમાત્ર માલિકીનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અરજદારના મૃત્યુ બાદ મિલકત પર તેમના ભાઈનો હક બને છે અને તેથી અરજદાર દ્વારા કરવામાં આવેલી વસિયત માન્ય ન ગણાય. જોકે, હાઈકોર્ટે આ દલીલ સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે, અરજદારને મિલકત તેમના પતિ પાસેથી વારસામાં મળી હતી. મિલકત તેમના હિસ્સામાં આવ્યા બાદ તેના પર તેમનો સ્વતંત્ર હક ઊભો થયો હતો. તેથી માત્ર ‘સર્વાઇવરશિપ’નો દાવો કરીને તેમના કાયદેસર મિલકતી હકને નકારી શકાય નહીં.

વસિયત કેવી રીતે સાબિત થઈ?

આ કેસમાં અરજદાર એ 1 જુલાઈ 1991ના રોજ કરેલી વસિયત અંગે મહત્વપૂર્ણ પુરાવા રજૂ થયા હતા. વસિયતના અમલીકરણ અંગે સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી. સાથે જ સંબંધિત રજિસ્ટ્રારની જુબાની પણ કોર્ટ સમક્ષ આવી હતી.આ પુરાવાઓના આધારે નીચલી અદાલતોએ વસિયતને કાયદેસર રીતે સાબિત થયેલી માની હતી. હાઈકોર્ટે પણ નોંધ્યું કે વસિયત બનાવવાની પ્રક્રિયામાં કોઈ એવી ગંભીર ખામી સાબિત થઈ નથી જેના આધારે વસિયતને અમાન્ય ઠેરવી શકાય.

આદિવાસી મહિલાના હક અંગે કોર્ટનું મહત્વપૂર્ણ અવલોકન

આ કેસમાં મહત્વનો કાનૂની પ્રશ્ન એ પણ હતો કે આદિવાસી મહિલા હોવાના કારણે ચાંદણીબેનને પોતાની મિલકત અંગે વસિયત કરવાનો અધિકાર હતો કે નહીં.હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર આદિવાસી હોવાના આધારે મહિલાને પોતાની મિલકતની વસિયત કરવાથી રોકી શકાય નહીં. જો કોઈ ચોક્કસ આદિવાસી રૂઢિ-પ્રથા એવી હોય કે મહિલા પોતાની મિલકતની વસિયત કરી શકતી નથી, તો આવી રૂઢિ-પ્રથાને પુરાવાથી સાબિત કરવી જરૂરી છે. આ કેસમાં આવી કોઈ પ્રતિબંધક રૂઢિ સાબિત થઈ નહોતી.કોર્ટે સાથે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે દરેક આદિવાસી વ્યક્તિની દરેક પ્રકારની જમીન પર વસિયતનો અધિકાર એકસરખો હોય એવું માનવું યોગ્ય નથી. મિલકતની પ્રકૃતિ, તેના પર લાગુ કાયદો, સ્થાનિક રૂઢિ-પ્રથા અને કોઈ વિશેષ કાયદાકીય પ્રતિબંધ છે કે નહીં—આ તમામ બાબતો કેસ પ્રમાણે તપાસવાની રહે છે.

મામલામાં નીચલી બંને અદાલતોએ અરજદારની 1 જુલાઈ 1991ની વસિયતને માન્ય ઠેરવી હતી. આ ચુકાદા સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સેકન્ડ અપીલ કરવામાં આવી હતી.

અરજદારના વકીલ એન.વી ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે સમગ્ર રેકોર્ડ અને પુરાવાઓની તપાસ કર્યા બાદ નીચલી બંને અદાલતોના તારણોમાં દખલ કરવાનો કોઈ કાયદાકીય આધાર ન હોવાનું માન્યું હતું. પરિણામે સેકન્ડ અપીલને મેરિટ વિનાની ગણી ફગાવી દેવામાં આવી અને નીચલી બંને અદાલતોના ચુકાદા તથા ડિક્રી યથાવત રાખવામાં આવ્યા. આ ચુકાદો એ દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ છે કે પતિ પાસેથી વારસામાં મળેલી મિલકત પર આદિવાસી મહિલાના હક અને તેની વસિયત કરવાની સત્તા અંગે કોર્ટે પુરાવા તથા લાગુ કાયદાના આધારે સ્પષ્ટતા કરી છે. જોકે, આ ચુકાદાને દરેક પ્રકારની આદિવાસી જમીન પર આપમેળે લાગુ પડતો સામાન્ય નિયમ માનવાને બદલે કેસની ચોક્કસ હકીકતોના સંદર્ભમાં સમજવો જરૂરી છે.

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