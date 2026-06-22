ETV Bharat / state

ઋતુચક્ર સાથે ધબકતું આદિવાસી સંગીત, છોટાઉદેપુરમાં પ્રકૃતિ અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ

છોટાઉદેપુરના આદિવાસી સમાજમાં વર્ષના જુદા જુદા સમયગાળામાં અલગ-અલગ વાદ્યો વગાડીને લોકજીવન, ઉત્સવો અને કુદરત પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાની સદીઓ જૂની પરંપરા આજે પણ જીવંત છે.

ઋતુચક્ર સાથે ધબકતું આદિવાસી સંગીત
ઋતુચક્ર સાથે ધબકતું આદિવાસી સંગીત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજેશ રાઠવા, છોટા ઉદેપુર: 21 જૂને વિશ્વ સંગીત દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. સંગીત માત્ર મનોરંજનનું સાધન નથી, પરંતુ તે સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને પ્રકૃતિ સાથેના અતૂટ સંબંધનું પ્રતિબિંબ છે. જેમ આદિવાસીઓના તહેવારો પ્રકૃતિના ઋતુચક્ર સાથે જોડાયેલા છે, તેમ તેમના પરંપરાગત વાદ્યો પણ ઋતુ અનુસાર બદલાય છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી સમાજમાં વર્ષના જુદા જુદા સમયગાળામાં અલગ-અલગ વાદ્યો વગાડીને લોકજીવન, ઉત્સવો અને કુદરત પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાની સદીઓ જૂની પરંપરા આજે પણ જીવંત છે.

ઋતુઓ બદલાય તેમ બદલાય છે વાદ્યોના સૂર

આદિવાસી સંસ્કૃતિની આ વિશેષતા છે કે તેમના વાદ્યો બજારમાં તૈયાર નથી મળતા, પણ તેઓ પ્રકૃતિના સસ્તાં અને સરળ સાધનોમાંથી જાતે જ તેને તૈયાર કરે છે.

ઋતુચક્ર સાથે ધબકતું આદિવાસી સંગીત (ETV Bharat Gujarat)

ઘાંઘરી: અખાત્રીજથી ચોમાસાના આગમન સુધી

આદિવાસી સમાજનું નવું વર્ષ અખાત્રીજથી શરૂ થાય છે અને આ જ દિવસથી ઘાંઘરી વગાડવાની શરૂઆત થાય છે. ઘાંઘરીના મધુર સૂર સાથે યુવાનો અને વડીલો પરંપરાગત ગીતો ગાતા ગાતા "રોરા" રમે છે. વરસાદના આગમન સુધી ગૂંજતું આ વાદ્ય પ્રકૃતિ સાથેના સંવાદનું પ્રતિક છે.

પીહવી અને પીહવો: ચોમાસાથી દિવાસા સુધી

પીહવી: ચોમાસું બેસે, ધરતી હરિયાળી બને અને ખેતરોમાં ધાન ઊગી નીકળે ત્યારે પ્રકૃતિનો આભાર માનવા પીહવી વગાડાય છે.

પીહવો: પાક લહેરાય એટલે 'દિવાસા'ના તહેવારમાં પુરુષો મોટો પીહવો વગાડે છે અને મહિલાઓ તેના સૂર પર તાલથી તાલ મિલાવી નૃત્ય કરે છે.

વાંસળી: દશેરાથી આગામી અખાત્રીજ સુધી

દશેરાના દિવસથી પીહવો-પીહવી વગાડવાનું બંધ થાય છે અને વાંસળીના સૂર ગુંજવા લાગે છે. દશેરાથી લઈને છેક આગામી અખાત્રીજ સુધી ઢોલના તાલ સાથે વાંસળી વગાડવામાં આવે છે. મેળાઓ અને સામૂહિક ઉત્સવોમાં વાંસળીનું સ્થાન વિશેષ હોય છે.

લુપ્ત થતી કળા અને અસ્તિત્વનો સંઘર્ષ

આધુનિક જીવનશૈલીના કારણે આ ભવ્ય પરંપરા હવે લુપ્ત થવાના આરે છે. કવાંટ તાલુકાના વાંટડા ગામના તનસિંગભાઈ રાઠવા આજે પણ વાંસની ચીપમાંથી પરંપરાગત ઘાંઘરી બનાવી આ વારસાને સાચવી રહ્યા છે. એક સમયે ઘાંઘરી વેચીને ગુજરાન ચાલતું, આજે માંગ ઘટી છે છતાં તેઓ નિષ્ઠાપૂર્વક આ પરંપરા ટકાવી રાખવા મથી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TRIBAL RHYTHMS OF CHHOTA UDEPUR
TRIBAL MUSIC IN CHHOTA UDEPUR
CHHOTA UDEPUR TRIBAL MUSIC
RHYTHMS OF THE SEASONS
CHHOTA UDEPUR TRIBAL MUSIC

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.