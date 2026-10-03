ETV Bharat / state

આદિવાસી ખેડૂતોએ સાગબારાના ખોપી ખાતે વન અધિકાર સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો, જંગલ જમીનના મુદ્દે વિપક્ષે પણ આપ્યો ટેકો

જંગલ જમીનના અધિકારનો મુદ્દો ફરી ગરમાતાં સાગબારા પંથકમાં આગામી દિવસોમાં આંદોલન વધુ વેગ પકડે તેવા સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે.

જંગલની જમીન મુદ્દે ફરી આદિવાસી ખેડૂતોનું પ્રદર્શન
જંગલની જમીન મુદ્દે ફરી આદિવાસી ખેડૂતોનું પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 7:08 AM IST

|

Updated : October 3, 2026 at 8:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદાઃ જંગલની જમીન મુદ્દે સાગબારાના ખોપી ખાતે જાહેરસભા યોજાઈ હતી. જેમાં પૂર્વ મુખ્ય મંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા, વિપક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી, અનંત પટેલ, કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને મહેશ વસાવા સહિતના આગેવાનો જોડાયા હતાં.

જાહેરસભામાં ભાજપ સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કરતાં આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, સરકાર ઉદ્યોગપતિઓને નજીવા ભાવે હજારો એકર જમીન આપી રહી છે, જ્યારે સાગબારાના ખેડૂતો વર્ષોથી ખેતી કરતા હોવા છતાં જમીનના અધિકારો આપવા માટે ધક્કા ખવડાવવામાં આવી રહ્યા છે.

આદિવાસી ખેડૂતોએ સાગબારાના ખોપી ખાતે વન અધિકાર સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

આગેવાનોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યના વન મંત્રી દ્વારા ખેડૂતોને પારણાં કરાવી સનદ આપવાની વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે માત્ર આશ્વાસન પૂરતું જ સાબિત થયું છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે, 25 વર્ષથી જે જમીનો પર તેઓ ખેતી કરી રહ્યા છે, ત્યાં વન વિભાગ પ્લાન્ટેશન કરીને જમીન પર કબજો મેળવવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. વન કર્મચારીઓ દ્વારા વારંવાર ખેડૂતોને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

ધારાસભ્ય અનંત પટેલે આક્રમક ભાષણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે તીર-કમઠાં બુઠાં નથી લીધાં." તેમણે આંદોલનને વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી આપતાં કહ્યું કે, હવે ખેડૂતો જેલભરો આંદોલન માટે પણ તૈયાર છે. તેમણે ભાજપના નેતાઓની ગેરહાજરી સામે સવાલો ઉઠાવી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું.

પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાએ આદિવાસીઓને સંબોધતાં જણાવ્યું હતું કે, જંગલ જમીનના સાચા માલિક આદિવાસીઓ છે અને સરકાર તથા વન વિભાગ માત્ર વ્યવસ્થાનો ભાગ છે. તેમણે આંદોલનના માર્ગે સમય વેડફવાને બદલે સરકારને બદલવાની વાત કરી હતી.

આદિવાસી ખેડૂતોએ સાગબારાના ખોપી ખાતે વન અધિકાર સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો
આદિવાસી ખેડૂતોએ સાગબારાના ખોપી ખાતે વન અધિકાર સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોના આગેવાનોએ આગામી દિવસોમાં બળદગાડાં સાથે ગાંધીનગર પહોંચીને સરકાર સામે આંદોલન કરવાની જાહેરાત કરી હતી. સાથે જ અત્યાર સુધી ચાલેલા સત્યાગ્રહ છતાં પ્રશ્નનું નિરાકરણ ન આવતાં હવે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. જંગલ જમીનના અધિકારનો મુદ્દો ફરી ગરમાતાં સાગબારા પંથકમાં આગામી દિવસોમાં આંદોલન વધુ વેગ પકડે તેવા સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો
સાગબારા જંગલ જમીન મુદ્દે ફરી આંદોલનના એંધાણ, આવતીકાલે ખોપી ખાતે ખેડૂતો દ્વારા સત્યાગ્રહ

નર્મદાઃ જંગલ જમીન મુદ્દે ફરી ઉકળાટ, ખોપીમાં આજથી સત્યાગ્રહની જાહેરાત, સાંસદ મનસુખ વસાવાનું મહત્ત્વનું નિવેદન

Last Updated : October 3, 2026 at 8:42 AM IST

TAGGED:

SATYAGRAH AT SAGBARA
NARMADA NEWS
TRIBAL FARMERS PROTEST FOR LAND
ખેડૂત આંદોલન
FARMERS PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.