દાંતા, અરવલ્લીથી ધરમપુર સુધી આદિવાસી દિવસની ઉજવણી, ધારાસભ્ય કાંતી ખરાડીનો સમાજને શિક્ષણ તરફ વધવા અનુરોધ
વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ સમાજના લોકોને દારૂ જેવા દૂષણોથી દૂર રહી સમાજને શિક્ષણ તરફ આગળ વધારવા માટે અનુરોધ કર્યો છે.
Published : August 9, 2026 at 9:50 PM IST
બનાસકાંઠા/અરવલ્લી/વલસાડ: દેશભરમાં આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ, દાંતા, અંબાજી, હડાદ સહિતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં પણ દબદબાભેર વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. હડાદ ખાતે ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીની આગેવાનીમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો જોડાયા હતા.
આ રેલીમાં આદિવાસી સમાજના ભાઈ બહેનો પરંપરાગત વેશભૂષા જોડાયા હતાં અને પરંપરાગત નૃત્ય કરીને રેલીમાં રંગ જમાવ્યો હતો. ડીજેના તાલે નીકળી રેલી બજારમાં આવેલી બિરસા મુંડાની પ્રતિમા સુધી પહોંચી હતી. જ્યાં ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી સહિત સમાજના લોકોએ પ્રતિમાને ફૂલહાર કરીને વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરી હતી. રેલી બાદ સમાજના લોકોની હડાદ ખાતે સભા મળી હતી જેમાં ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી સહિતના આગેવાનોએ સમાજના લોકોને વિશ્વ આદિવાસી દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. જેમાં ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ સમાજને વિશ્વ આદિવાસી દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી આજના દિવસે ખાસ અનુરોધ કર્યો હતો.
આદિવાસી સમાજના ભાઈ બહેનોને કાંતિભાઈ ખરાડીએ અનુરોધ કરતા કહ્યું કે, સમાજમાં જે દારૂનું દુષણ છે તે અન્ય કોઈ દૂર નહીં કરી શકે પરંતુ સમાજના લોકોએ જાતે જ દૂર કરવું પડશે. આપણા બાપદાદાઓની જંગલ-જમીન આપણે સાચવવી પડશે. આપણે બધા એક થઈશું, તો જ હક માટે લડી શકીશું. તેમણે સમાજમાં અલગ અલગ રીતે રિવાજોમાં ઘૂસેલા દારૂના દુષણને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા માટે લોકોને અપીલ કરી. તેમણે સમાજના દિકરા-દીકરીઓને શિક્ષણ તરફ આગળ વધારવા માટે અપીલ કરી હતી. એટલું જ નહીં તેમને સમાજને શિક્ષિત બનાવી સમાજના વિકાસ માસ્તો સહભાગી થવા માટે પણ આજના વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે સમાજના લોકો સમક્ષ એ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા.
અરવલ્લીમાં પરંપરાગત રીતે આદિવાસી દિવસની ઉજવણી
અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ આદિવાસી સમાજ દ્વારા વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ભવ્ય અને પરંપરાગત રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મેઘરજ, શામળાજી, ભિલોડા સહિતના ટ્રાયબલ વિસ્તારોમાં આદિવાસી સમાજના આગેવાનો, મહિલાઓ, પુરુષો અને યુવાનો મોટી સંખ્યામાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં જોડાયા હતા.
વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે ભિલોડા ખાતે ભગવાન બિરસા મુંડા સર્કલથી સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ સુધી ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો પરંપરાગત વેશભૂષામાં જોડાયા હતા. રેલી દરમિયાન આદિવાસી સમાજની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને લોકજીવનની આગવી ઝલક જોવા મળી હતી. રેલીમાં પરંપરાગત નૃત્ય અને સંગીત સાથે આદિવાસી સમાજના લોકોએ પોતાની સાંસ્કૃતિક ઓળખને ઉજાગર કરી હતી. ઢોલ-નગારાંના તાલ સાથે યોજાયેલી રેલીમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જીવંત રાખવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
રેલી બાદ વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પરંપરાગત નૃત્ય, સંગીત અને લોકસંસ્કૃતિ આધારિત કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમોમાં આદિવાસી સમાજની નવી પેઢીએ પણ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી દરમિયાન સમાજના આગેવાનો દ્વારા આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાના જતન સાથે શિક્ષણ, એકતા અને વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ આદિવાસી સમાજના બંધારણીય હકો અંગે જાગૃતિ લાવવાનો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો.
આ ઉજવણી માત્ર એક દિવસ પૂરતી મર્યાદિત ન રહે પરંતુ આદિવાસી સમાજની પરંપરા, ભાષા, લોકકલા, સંસ્કૃતિ અને વારસાનું જતન આગામી પેઢી સુધી થાય તે માટે સૌએ સંકલ્પ કર્યો હતો. ભિલોડામાં યોજાયેલી ભવ્ય રેલી અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં આદિવાસી એકતા અને સંસ્કૃતિનું ગૌરવપૂર્ણ વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.
ધરમપુરમાં નીકળી ભવ્ય રેલી
વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે ધરમપુર શહેરમાં ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બિરસા મુંડા સર્કલથી શરૂ થયેલી આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો જોડાયા હતા. રેલી દરમિયાન સમગ્ર માર્ગ પર લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં સજ્જ લોકો, ઢોલ-નગારાં સહિતના પરંપરાગત વાદ્યો અને આદિવાસી સંસ્કૃતિની ઝલકથી ધરમપુરનું વાતાવરણ આદિવાસી રંગે રંગાયું હતું.
પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં જોવા મળ્યો આદિવાસી સંસ્કૃતિનો અનોખો રંગ
રેલીમાં અનેક લોકો પરંપરાગત આદિવાસી વસ્ત્રો અને આભૂષણો સાથે જોડાયા હતા. મહિલાઓ તેમજ પુરુષોએ પોતાની પરંપરાગત ઓળખ જાળવી રાખતાં વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા. રેલીમાં વિવિધ વયજૂથના લોકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. ખાસ કરીને યુવાનો અને બાળકોમાં પણ આદિવાસી સંસ્કૃતિ પ્રત્યેનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
તુર, થાળી અને તારપાના તાલે પરંપરાગત નૃત્ય
રેલી દરમિયાન તુર, થાળી, તારપા અને કાહલી જેવા પરંપરાગત વાદ્યોના તાલે લોકો નૃત્ય કરતા જોવા મળ્યા હતા. આ વાદ્યોના સૂર સાથે આદિવાસી લોકનૃત્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંપરાગત સંગીત અને નૃત્ય દ્વારા નવી પેઢીને પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ પણ આ આયોજનમાં જોવા મળ્યો હતો.
જેન-ઝી જનરેશન પણ ડીજેના તાલે ઝૂમી
પરંપરાગત વાદ્યોની સાથે રેલીમાં આધુનિક સંગીતનો રંગ પણ જોવા મળ્યો હતો. જેન-ઝી જનરેશનના યુવાનો ડીજેના તાલે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. પરંપરા અને આધુનિકતાનો આ સંગમ રેલીનું ખાસ આકર્ષણ બન્યો હતો. યુવાનો દ્વારા આદિવાસી ઓળખ અને સંસ્કૃતિને આધુનિક માધ્યમો સાથે જોડવાનો પ્રયાસ જોવા મળ્યો હતો.
જળ, જંગલ અને જમીન બચાવવાનો સંદેશ
વિશ્વ આદિવાસી દિવસની રેલી માત્ર ઉજવણી પૂરતી સીમિત ન રહે તે માટે તેમાં પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. આદિવાસી સમાજના જીવન સાથે જળ, જંગલ અને જમીનનો સીધો સંબંધ હોવાથી કુદરતી સંસાધનોના સંરક્ષણ અંગે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. જંગલોનું રક્ષણ, પાણીનું સંવર્ધન અને જમીનનું જતન કરવાની અપીલ સાથે રેલી યોજાઈ હતી.
આદિવાસી પરંપરાગત વાનગીઓનું પણ થયું વિતરણ
રેલી દરમિયાન આદિવાસી સમાજની પરંપરાગત વાનગીઓ પણ લોકો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક અનાજ અને પરંપરાગત પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવતી વાનગીઓ પીરસવામાં આવી હતી. આ વાનગીઓ માત્ર સ્વાદ માટે જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક ખાદ્ય પરંપરા અને પોષણ સાથે જોડાયેલી હોવાનો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો.
ચોખાની કણકીમાંથી તૈયાર કરાઈ પેજ
આ કાર્યક્રમમાં ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર ચોખાની કણકીમાંથી તૈયાર કરવામાં આવેલી પરંપરાગત પેજ અથવા પેજ્યું, એટલે કે ચોખાની રાબ રહી હતી. આદિવાસી સમાજમાં વર્ષોથી ઉપયોગમાં લેવાતી આ પરંપરાગત ખાદ્ય વાનગી મોટા પ્રમાણમાં તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આયોજકો દ્વારા અંદાજે 10 હજારથી વધુ લોકો માટે ચોખાની રાબ તૈયાર કરી તેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ચોખાની રાબ શરીરને આપે છે ઊર્જા અને પ્રવાહી
ચોખાની કણકીમાંથી બનાવવામાં આવતી પેજમાં મુખ્યત્વે કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે, જે શરીરને ઊર્જા પૂરી પાડે છે. રાબ પ્રવાહી સ્વરૂપની હોવાથી શરીરમાં પ્રવાહીનું પ્રમાણ જાળવવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. ચોખાની કણકી સાથે પાણી અને સ્થાનિક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા અન્ય ઘટકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે સરળતાથી પચી શકે તેવું પરંપરાગત ખાદ્ય બની શકે છે.
સ્થાનિક અનાજ અને પરંપરાગત આહારનું મહત્વ
આદિવાસી વિસ્તારોમાં પરંપરાગત રીતે ઉપલબ્ધ સ્થાનિક અનાજનો ઉપયોગ કરીને અનેક પ્રકારની વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આવી વાનગીઓમાં સ્થાનિક ખાદ્ય સંસ્કૃતિની સાથે પેઢીઓથી ચાલતી આવતી જીવનશૈલી પણ જોવા મળે છે. ચોખાની પેજ જેવી વાનગીઓ ઓછા ખર્ચે મોટી સંખ્યામાં લોકો માટે તૈયાર કરી શકાય છે અને ગરમ વાતાવરણમાં પ્રવાહી તથા ઊર્જા પૂરી પાડતા આહાર તરીકે ઉપયોગી બની શકે છે.
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