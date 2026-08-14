સુરત: ઉમરપાડામાં જંગલ જમીન વિવાદ મુદ્દે આદિવાસી સમાજ આક્રમક, સાગબારાના દબાણો સામે રોષ
સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકામાં જંગલ જમીન ખેડાણ અને દબાણના મુદ્દે સ્થાનિક આદિવાસી સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : August 14, 2026 at 5:16 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકામાં જંગલ જમીન ખેડાણ અને દબાણના મુદ્દે સ્થાનિક આદિવાસી સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા ઉમરપાડાના જંગલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણ અને ખેડાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાના આક્ષેપ સાથે હજારોની સંખ્યામાં આદિવાસીઓએ એકત્ર થઇને વિશાળ રેલી કાઢી હતી અને રાજ્યપાલને સંબોધી મામલતદારને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું.
આદિવાસીઓએ રેલી કાઢી મામલતદારને આવેદન આપ્યું
ઉમરપાડા તાલુકાના જંગલ વિસ્તારમાં બાજુના સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ખેડાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે સ્થાનિક આદિવાસી સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વિવાદને લઈને ઉમરપાડા તાલુકા મથકે બહોળી સંખ્યામાં સ્થાનિક આદિવાસીઓ એકઠા થયા હતા અને જંગલ બચાવો, આદિવાસી બચાવોના નારા સાથે પગપાળા વિશાળ રેલી કાઢી હતી.
આ રેલી ઉમરપાડા મામલતદાર કચેરી ખાતે પહોંચી હતી, જ્યાં રાજ્યપાલને સંબોધીને તાલુકા મામલતદારને એક લેખિત આવેદન પત્ર સુપરત કરવામાં આવ્યું હતું. સ્થાનિક આદિવાસી આગેવાનો અને પ્રજાજનોના જણાવ્યા મુજબ, સાગબારા તાલુકામાંથી આવતા કેટલાક લોકો દ્વારા ઉમરપાડાના જંગલ વિસ્તારમાં જમીન દબાવીને ખેડાણ કરવામાં આવે છે અને સ્થાનિકોને દાદાગીરી કરી ધમકાવવામાં આવે છે. સાગબારાના ખેડૂતો અગાઉથી જ પોતાની જમીનો ધરાવતા હોવા છતાં ઉમરપાડાના જંગલોમાં દબાણ કરી રહ્યા છે, જે સાંખી લેવામાં નહીં આવે.
આ બાબતે ઉમરપાડા આદિવાસી સમાજના મહિલા આગેવાન અને ખોટારામપુરાના સરપંચ ચંદનબેન વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, સાગબારા તાલુકાના લોકો જંગલ જમીન પર દબાણ કરીને ખેડાણ કરવા માટેના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે અને ધરણા પર બેસી રહ્યા છે, પરંતુ ઉમરપાડાના આદિવાસીઓ પોતાની જમીનનો એક પણ ઇંચ આપવા માંગતા નથી. જો અન્ય તાલુકાના લોકો અહીં જમીન ખેડાણ કે દબાણ કરવા આવશે તો તેમને જરાય સહકાર આપવામાં આવશે નહીં.
ઉમરપાડા તાલુકા આદિવાસી આગેવાન અને વડગામના સરપંચ જીવણભાઈ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, મીડિયામાં સાગબારાના લોકો દ્વારા ખોટા પુરાવા ઊભા કરીને સરકારને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અને સ્થાનિકોને ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે. સાગબારા વિસ્તારમાં અગાઉ મોટો જંગલ વિસ્તાર હતો જે હવે ઘટ્યો છે, અને ત્યાંના બાર જેટલા ગામોના લોકો ઉમરપાડાની જમીન પર પંજો ફેલાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. આ જંગલ ફક્ત ઉમરપાડાનું છે અને તેના રક્ષણ માટે સમગ્ર આદિવાસી સમાજ એકામત થઈને લડી રહ્યો છે.
આક્રોશ વ્યક્ત કરતા આદિવાસીઓએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો આગામી દિવસોમાં આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ નહીં અટકે તો ઉગ્ર સ્વરૂપે બહોળી સંખ્યામાં ધરણા પર બેસવાની ફરજ પડશે.
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