આદિવાસી સમાજની વરસાદની આગાહી કરવાની અનોખી પરંપરા, શિવલિંગ પર દૂધનો અભિષેક કરી કાઢે છે વરતારો
દિવાસાના પર્વ નિમિત્તે અછેટા ગામના લોકો 'દુધિયા દેવ'ની પૂજા અને પ્રાચીન શિવલિંગ પર દૂધનો અભિષેક કરીને આગામી ચોમાસાના ચાર મહિનાના વરસાદની આગાહી કરે છે.
Published : July 10, 2026 at 11:10 AM IST
છોટાઉદેપુર: જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં આજે પણ કુદરત સાથે જોડાયેલી સદીઓ જૂની પરંપરાઓ અતૂટ છે. દિવાસાના પર્વ નિમિત્તે અછેટા ગામના લોકો 'દુધિયા દેવ'ની પૂજા અને પ્રાચીન શિવલિંગ પર દૂધનો અભિષેક કરીને આગામી ચોમાસાના ચાર મહિનાના વરસાદની આગાહી કરે છે. આ વર્ષની પરંપરાગત અને અનોખી વિધિના આધારે ગામના જાણકારોએ આગાહી કરી છે કે, ચાલુ વર્ષે વરસાદ સામાન્ય રહેશે પરંતુ ધાન્ય પાકોનું મબલખ ઉત્પાદન થશે અને ખેતીમાં રોગચાળો જોવા મળશે નહીં. આ પૂજા સાથે જ આદિવાસી ખેડૂતો પોતાના નવા કૃષિ કાર્યનો પ્રારંભ કરે છે.
આદિવાસીઓની સદીઓ જૂની પરંપરા
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી સમાજમાં આજે પણ કુદરત સાથે જોડાયેલી સદીઓ જૂની પરંપરાઓ જીવંત છે. ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદની આગાહી જાણવા અને ખેતીની શરૂઆત પહેલાં જિલ્લાના અનેક ગામોમાં દુધિયા દેવની પૂજા કરવામાં આવે છે. આવી જ પરંપરા મુજબ અછેટા ગામમાં પણ અનોખી પરંપરા સાથે શ્રદ્ધાપૂર્વક નિભાવવામાં આવે છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ચોમાસાની શરૂઆતમાં વાવણી પૂર્ણ થયા બાદ અને ખેતરોમાં નિંદામણ શરૂ કરતાં પહેલાં દિવાસાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. દિવાસાના આગલા દિવસે ગામની સીમમાં આવેલા ગ્રામદેવતાની વિધિવત પૂજા કરવામાં આવે છે અને સમગ્ર ગામના લોકો તેમાં ભાગ લે છે.
જિલ્લાના અછેટા ગામમાં ડુંગર ઉપર આવેલા પ્રાચીન શિવલિંગ પર જેઠ, અષાઢ, શ્રાવણ અને ભાદરવા એમ ચોમાસાના ચાર મહિનાના પ્રતીકરૂપે દૂધ અર્પણ કરવામાં આવે છે. પરંપરાગત જાણકારો શિવલિંગ પર વહેતી દૂધધારાના આધારે વરસાદની સ્થિતિનું અનુમાન કરે છે. આ સાથે દુધિયા દેવ સમક્ષ ખાડો ખોદી તેમાં ચાર વખત દૂધ ભરવામાં અને ફરી કળશમાં માપવાની પરંપરા પણ નિભાવવામાં આવે છે. આ વિધિના આધારે ચોમાસાના ચારેય મહિનામાં વરસાદ કેવો રહેશે તેની આગાહી કરવામાં આવે છે.
આ વર્ષે ચોમાસું કેવું રહેશે?
ગામના લોકોએ બન્ને આગાહીઓ દ્વારા જાહેર કર્યું હતું, આ વર્ષના ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય રહેશે પણ ખેતીના ધાન્ય પાકો ખૂબ સારા પાકશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી હતી
વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ ગામના લોકો સમક્ષ ચાલુ વર્ષના વરસાદ અંગેની પરંપરાગત આગાહી જાહેર કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ દેવસ્થાન પાસે ઊગી નીકળેલા ઘાસનું પ્રતીકાત્મક નિંદામણ કરવામાં આવે છે અને તેની સાથે જ ખેતરોમાં નિંદામણ શરૂ કરવાની પરંપરાગત જાહેરાત કરવામાં આવે છે. દિવાસાના પર્વ સાથે આદિવાસી ખેડૂતો પોતાના કૃષિ કાર્યના નવા તબક્કાની શરૂઆત કરે છે.
આ અંગે ગામના આગેવાન વિઠ્ઠલ રાઠવાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી તો કરવામાં આવે જ છે પણ અમારા સમાજની પરંપરા રહી છે કે અમારા ગામમાં સ્થાપિત દેવોને રાજી કરવા પ્રકૃતિ પૂજા સાથે દિવાસાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. ખેતીના તહેવાર સાથે જોડાયેલા અમારા આ તહેવારમાં દિવાસાના આગલા દિવસે દેવનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે જેમાં અમારી માન્યતા અને પરંપરા મુજબ ગામમાં સ્થાપિત દેવોની પૂજા વિધિ કરવામાં આવે છે. આ પૂજા વિધિમાં નવા વેલાઓનાં પાન, નવી ભાજીના પાન અને નવા ઘાસની પૂજા કરવામાં આવે છે. ગામના ડુંગર ઉપર આવેલા શિવલિંગ પર ગાયના દૂધનો અભિષેક કરી ચાર મહિનામાં ક્યા મહિનામાં, કેવો વરસાદ પડશે તેની આગાહી કરવામાં આવે છે. તે બાદ દુધિયા દેવ સમક્ષ પણ એક ખાડો ખોદી દૂધ ભરવામાં આવે છે, જે ખાડામાં ચોમાસાના ચાર મહિનાનું દૂધ કળશમાં માપીને ભરવામાં આવે છે અને તે પ્રમાણે વરસાદનો વરતારો કાઢવામાં આવે છે.
"ચાર મહિનાનું દૂધ ખાડામાં રેડી ચાર વખત અખતરો કરવામાં આવે છે. બન્ને અખતરામાં અમારા ગામના જાણકાર લોકો દ્વારા આ વર્ષનું ચોમાસું મધ્યમ વરસાદનું રહેશે પણ ખેતીમાં ધાન્ય પાકો ખૂબ સારા પાકશે, અને ખેતીમાં રોગોનું પ્રમાણ બિલકુલ નહીં હોય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે." વિઠ્ઠલ રાઠવા, ગામના આગેવાન
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