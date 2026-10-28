'POCSO કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટ માત્ર મૂક પ્રેક્ષક બની ન શકે': ગુજરાત હાઈકોર્ટે આરોપીની 10 વર્ષની સજા રદ કરી, 6 મહિનામાં ફરી ટ્રાયલ પૂર્ણ કરવા આદેશ
આ ચુકાદાની નકલ માર્ગદર્શન માટે રાજ્યની તમામ નીચલી અદાલતોમાં મોકલવા પણ રજિસ્ટ્રીને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે
Published : October 28, 2026 at 10:16 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે POCSO કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી દરમિયાન રહેલી ગંભીર ખામીઓ અંગે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. ખેડા-નડિયાદની સ્પેશિયલ POCSO કોર્ટે આરોપીને ફટકારેલી 10 વર્ષની કેદની સજા હાઈકોર્ટે રદ કરી છે. સાથે જ કેસને નવેસરથી સુનાવણી માટે ટ્રાયલ કોર્ટમાં પરત મોકલીને છ મહિનાની અંદર સમગ્ર ટ્રાયલ પૂર્ણ કરવા આદેશ કર્યો છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ ટકોર કરી છે કે ટ્રાયલ કોર્ટ માત્ર મૂક પ્રેક્ષક બનીને રહી શકે નહીં. ન્યાયના હિતમાં જરૂરી સાક્ષીઓની તપાસ અને પુરાવાઓની ખરાઈ કરાવવાની જવાબદારી પણ અદાલતની છે. આ ચુકાદાની નકલ માર્ગદર્શન માટે રાજ્યની તમામ નીચલી અદાલતોમાં મોકલવા પણ રજિસ્ટ્રીને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર કેસ?
વર્ષ 2021ના આ કેસમાં 25 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ 14 વર્ષની સગીરાએ પોતાના પર જ્વલનશીલ પદાર્થ છાંટીને આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ સારવાર દરમિયાન 4 ફેબ્રુઆરી, 2021ના રોજ તેનું મૃત્યુ થયું હતું. આરોપ હતો કે આરોપીએ સગીરાને તેની સાથે સંબંધ રાખવા માટે દબાણ કર્યું હતું અને ધમકી આપી હતી. આ કેસમાં ખેડા-નડિયાદની સેકન્ડ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ અને સ્પેશિયલ POCSO કોર્ટે જુલાઈ, 2026માં આરોપીને દોષિત ઠેરવી 10 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી હતી. આ દોષસિદ્ધિ અને સજાના આદેશને પડકારતાં આરોપીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી.
તબીબી પુરાવાઓની તપાસ ન થતાં ટ્રાયલ સામે સવાલ
હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી દલીલો અને કેસના રેકોર્ડના આધારે ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવાઓ એકત્રિત કરવાની અને તેની ખરાઈ કરવાની પ્રક્રિયામાં રહેલી ખામીઓનો મુદ્દો સામે આવ્યો હતો. કેસમાં સગીરાની સારવાર કરનાર અને તેની કેસ હિસ્ટ્રી નોંધનાર ડૉક્ટરની સાક્ષી લેવામાં આવી નહોતી. મરણોન્મુખ નિવેદન નોંધતી વખતે સગીરા માનસિક રીતે નિવેદન આપવા સક્ષમ હતી કે નહીં, તે અંગે અભિપ્રાય આપનાર ડૉક્ટરની પણ સાક્ષી લેવામાં આવી નહોતી. આ ઉપરાંત, સગીરાના સારવાર સંબંધિત ઇન્ડોર મેડિકલ કેસ પેપર્સ પણ ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા નહોતા. આવી સ્થિતિમાં જરૂરી તબીબી સાક્ષીઓની તપાસ અને સંબંધિત દસ્તાવેજોની ખરાઈ કર્યા વિના માત્ર મરણોન્મુખ નિવેદનોના આધારે આરોપીને દોષિત ઠેરવવાની ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી સામે હાઈકોર્ટે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. મરણોન્મુખ નિવેદન જેવા મહત્વપૂર્ણ પુરાવાની વિશ્વસનીયતા અને તેને સંબંધિત સંજોગોની યોગ્ય તપાસ કરવી જરૂરી હોવાનું આ કેસમાં મહત્વનું બન્યું હતું.
'ટ્રાયલ કોર્ટ માત્ર મૂક પ્રેક્ષક બનીને રહી શકે નહીં'
હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓનો સંદર્ભ આપતાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, ફોજદારી કેસની સુનાવણી દરમિયાન ટ્રાયલ કોર્ટની ભૂમિકા માત્ર બંને પક્ષો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતા પુરાવા જોવાની કે કાર્યવાહી નિહાળવાની જ નથી. ન્યાયપૂર્ણ નિર્ણય માટે જરૂરી હોય ત્યારે અદાલતે સત્ય બહાર લાવવા સક્રિય ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ.આ સંદર્ભમાં ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતા (CrPC)ની કલમ 311 અને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 165 હેઠળ અદાલતને જરૂરી સાક્ષીઓને બોલાવવા, તેમની તપાસ કરવા અને સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછવાની સત્તા હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. કેસમાં જરૂરી સાક્ષીઓની તપાસ અને તબીબી પુરાવાની ખરાઈ માટે આ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરવામાં ટ્રાયલ કોર્ટ નિષ્ફળ રહી હોવાનો હાઈકોર્ટે મુદ્દો નોંધ્યો હતો.
10 વર્ષની સજા રદ, છ મહિનામાં નવેસરથી ટ્રાયલ પૂર્ણ કરવાનો આદેશ
આ તમામ પાસાંને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી દોષસિદ્ધિ અને સજાનો આદેશ રદ કર્યો છે. કેસને નવેસરથી ન્યાયિક કાર્યવાહી માટે ટ્રાયલ કોર્ટમાં પરત મોકલવામાં આવ્યો છે. હાઈકોર્ટે બંને પક્ષોને જરૂરી સાક્ષીઓની ઉલટતપાસ કરવાની અને સંબંધિત પુરાવા રેકોર્ડ પર લાવવાની પૂરતી તક આપવા પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.સાથે જ, હાઈકોર્ટનો આદેશ મળ્યાની તારીખથી છ મહિનાની અંદર કેસનો ગુણદોષના આધારે આખરી નિકાલ કરવા ટ્રાયલ કોર્ટને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ચુકાદાની નકલ રાજ્યની તમામ નીચલી અદાલતોમાં માર્ગદર્શન માટે પરિપત્રિત કરવા રજિસ્ટ્રીને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.
અરજદારના વકીલ આશિષ ડગલીની રજૂઆત
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ આશિષ ડગલીએ કેસમાં પુરાવાઓની તપાસ અને ટ્રાયલ દરમિયાન અનુસરવાની ન્યાયિક પ્રક્રિયાના મહત્વના મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા હતા. હાઈકોર્ટના આદેશથી ટ્રાયલ દરમિયાન જરૂરી સાક્ષીઓની તપાસ અને તબીબી પુરાવાની ખરાઈનું મહત્વ ફરી એકવાર રેખાંકિત થયું છે.આ ચુકાદામાં હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટની જવાબદારી અને ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં પુરાવાની ખરાઈનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કર્યું છે. જોકે, આરોપીની સજા રદ થવાનો અર્થ આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે એવો નથી. હાઈકોર્ટે કેસને નવેસરથી ટ્રાયલ માટે પરત મોકલ્યો છે અને છ મહિનામાં કાયદા અનુસાર અંતિમ નિર્ણય લેવા જણાવ્યું છે. તેથી હવે ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થનારા પુરાવા, સાક્ષીઓની તપાસ અને સમગ્ર કાર્યવાહી બાદ કેસનું અંતિમ પરિણામ નક્કી થશે.
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