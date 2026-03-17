જામનગર પોલીસની મોટી સફળતા, રીઢો ગુનેગાર 'ચાલબાજ' અને તેની ટોળકી 8.83 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપાઈ
22 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો નામચીન એઝાઝ ઉર્ફે 'એજલો' પોલીસના સકંજામાં, જામનગર સહિત અનેક શહેરોમાં આચરતો ચોરી.
Published : March 17, 2026 at 3:47 PM IST
જામનગર: જામનગર શહેરના કાલાવડ નાકા બહાર આવેલા ગુજરાતી વાડ વિસ્તારમાં તાજેતરમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીના મામલે સીટી એ ડિવિઝન પોલીસે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલી ત્રીપુટીને લાખો રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડીને 2 મોટા ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મેળવી છે.
'ચાલબાજ' પોલીસની જાળમાં ફસાયો
ઘટનાની વિગતો મુજબ, સીટી એ ડિવિઝન પોલીસની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે એઝાઝ ઉર્ફે 'ચાલબાજ' શેખ નામનો રીઢો ગુનેગાર કોઈ નવા ગુનાને અંજામ આપવા માટે શહેરમાં આટાફેરા કરી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક વોચ ગોઠવી હતી અને શંકાસ્પદ હાલતમાં એઝાઝને ઝડપી લીધો હતો.
8.83 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ઝડપાયેલા મુખ્ય આરોપી એઝાઝની કડક પૂછપરછ કરવામાં આવતા તેણે 2 ઘરફોડ ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. તેની પાસેથી 17,000 ની રોકડ, 4,32,500 ના સોનાના દાગીના અને કિંમતી મોબાઈલ ફોન મળી કુલ 5,29,500 નો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો હતો.
ત્યારબાદ, પોલીસે તપાસનો દૌર લંબાવતા ચાંદીબજારના બુગદા પાસેથી અન્ય 2 શખસોની પણ અટકાયત કરી હતી. આ શખસો પાસેથી 3,02,900 ના સોનાના દાગીના અને 30 હજારના મોબાઈલ મળી આવ્યા હતા. આમ, સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસે કુલ 8,83,400 રૂપિયાની મત્તા જપ્ત કરી છે.
આરોપીનો ભયાનક ગુનાહિત ઇતિહાસ
પોલીસની તપાસમાં એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે મુખ્ય આરોપી એઝાઝ ઉર્ફે એજલો કાદરભાઈ શેખ એક રીઢો ગુનેગાર છે. તેની સામે માત્ર જામનગરમાં જ નહીં, પરંતુ રાજકોટ, અમદાવાદ અને કચ્છ-પૂર્વ (ગાંધીધામ) જેવા વિવિધ જિલ્લાઓમાં ચોરી અને અન્ય ગંભીર ગુનાઓ હેઠળ કુલ 22 જેટલી ફરિયાદો નોંધાઈ ચૂકી છે.
સીટી એ ડિવિઝન પોલીસે હાલ તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને તેમની પાસેથી રિકવર કરેલા મુદ્દામાલ અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
