રાજકોટમાં ટ્રાવેલ્સ ટેક્સ ચોરી કૌભાંડનો પર્દાફાશ, એક સરખા નંબર પર દોડતી 10 લક્ઝરી બસ ઝડપાઇ
રાજકોટના જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસ મથકે હાઇવે પર દોડતી ખાનગી લક્ઝરી ટ્રાવેલ્સ બસના ટેક્સ ચોરી કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે.
Published : July 9, 2026 at 10:58 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટના જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસ મથકે હાઇવે પર દોડતી ખાનગી લક્ઝરી ટ્રાવેલ્સ બસના ટેક્સ ચોરી કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. સરકારને RTO ટેક્સ અને વીમો ન ભરીને લાખો રૂપિયાનો આર્થિક ચૂનો ચોપડવાના બદઇરાદે એક જ સરખા રજીસ્ટ્રેશન નંબરની નકલી પ્લેટો લગાડીન અલગ અલગ માર્ગો પર એક સાથે અનેક બસો દોડાવવાનું રેકેટ પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે. ઉદ્યોગનગર પોલીસે આ મામલે બે અલગ અલગ ગુના દાખલ કરી અંદાજે 1 કરોડ 55 લાખથી વધુની કિંમતની 10 લક્ઝરી બસ અને 1 ઓમની કાર સહિત કૂલ 11 વાહન જપ્ત કર્યા છે.
રાજકોટમાં ટ્રાવેલ્સ ટેક્સ ચોરી કૌભાંડનો પર્દાફાશ
બનાવની વિગત જોઇએ તો, જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસ મથકના PI તથા PSI સહિતની ટીમને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, એક જ નંબર પ્લેટનો ઉપયોગ બે ટ્રાવેલ્સ બસોમાં કરીને ટેક્સ ચોરી આચરવામાં આવી રહી છે. જેના આધારે પોલીસે પોરબંદર-રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર રબારીકા ચોકડી પાસે વોચ ગોઠવી હતી. આ દરમિયાન જૂનાગઢ તરફથી આવી રહેલી 'શ્રી મહાલક્ષ્મી ટ્રાવેલ્સ'ની બ્લુ કલરની બસને અટકાવી તપાસ કરતા તેની પર RTO નંબર AR 01 U 9905 મારેલો હતો. બસ ચાલક કૌશિક જયસ્વાલ પાસે વાહનના કોઈ દસ્તાવેજ નહોતા અને પૂછપરછમાં તેને કબૂલ્યું હતું કે તેના ભાઈની બસના નકલી નંબર આ બસ પર લગાડ્યા છે. આ દરમિયાન બિલકુલ એ જ નંબર ધરાવતી અન્ય એક બસ પણ ત્યાંથી પસાર થતાં પોલીસે તેને પણ અટકાવી હતી. પોલીસે જેતપુર-જૂનાગઢ હાઈવે પર આવેલા 'પાવન ટ્રાવેલ્સ'ના ડેલામાં પણ દરોડો પાડી, ત્યાંથી એક જ સરખો રજીસ્ટ્રેશન નંબર (GJ 14 T 0932) ધરાવતી અન્ય ૪ બસો નકલી નંબર પ્લેટો સાથે જપ્ત કરી હતી.
આ બાબતે બે અલગ-અલગ FIR દાખલ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં પાવન અલ્પેશભાઈ જયસ્વાલ, અલ્પેશ ઉર્ફે ટોનુ જયસ્વાલ અને કૌશિક યોગેશભાઈ જયસ્વાલ વિરૂદ્ધ ગુના દાખલ કરી ટોટલ 11 વાહનો કબજે કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 10 લક્ઝરી ટ્રાવેલ્સ બસ અને 1 ઓમ્ની ગાડી શામેલ છે. અંદાજે 1 કરોડ 55 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરી આરોપીઓને હસ્તગત કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ શાતિર કૌભાંડીઓ RTO તંત્ર અને પોલીસની આંખમાં ધૂળ નાખવા માટે એક જ નંબરની બસો અલગ-અલગ રૂટ પર દોડાવતા હતા, જેમાં એક બસ સૌરાષ્ટ્રમાં ચાલતી તો બીજી બસ સુરત તરફ જતી હતી.
હાલ પોલીસે આ મસમોટા કૌભાંડ બદલ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ ૩૧૮(૪), ૩૩૬(૨), ૩૩૬(૩), ૩૪૦(૨) તેમજ મોટર વાહન અધિનિયમ મુજબ ગુનો નોંધી બે આરોપીઓની અટકાયત કરી લીધી છે. આ રેકેટ છેલ્લા 2 થી 3 મહિનાથી કે તેથી વધુ સમયથી સક્રિય હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એક જ નંબર પ્લેટ પર આટલી બસો હાઈવે પર કેવી રીતે દોડતી હતી અને આમાં RTOના કોઈ કર્મચારી કે અન્ય વચેટિયાઓની સંડોવણી છે કે કેમ, તે દિશામાં પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
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