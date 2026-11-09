'અમદાવાદના ધારાવી'ની બદલાઈ ઓળખ: ઝૂંપડપટ્ટી મટી હવે બન્યા આલિશાન ફ્લેટ
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે લોકાર્પણ કરીને 700 પરિવારોને પાકાં મકાનોની ભેટ આપી છે.
Published : November 9, 2026 at 7:03 PM IST
અમદાવાદઃ શહેરના સૌથી મોટા વિસ્તાર ગણાતા અને 'અમદાવાદની ધારાવી' તરીકે ઓળખાતા રામાપીરના ટેકરા સ્ટેડિયમ વોર્ડ ખાતે આજે વિકાસના નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહના હસ્તે આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્લમ રીડેવલપમેન્ટ યોજના અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના નવા મકાનોનું ભવ્ય લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આશરે 40.88 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવેલા આ આવાસો ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા પરિવારોના જીવનમાં નવી શરૂઆત લાવશે. વર્ષોથી ઝૂંપડપટ્ટીમાં વસવાટ કરતા પરિવારોને હવે પોતાના ઘરનું ઘર મળવાની શરૂઆત થઈ છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહના હસ્તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા 700 આવાસનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટ, નારણપુરાના ધારાસભ્ય જીતેન્દ્ર પટેલ, સાબરમતીના ધારાસભ્ય ડૉ. હર્ષદ પટેલ સહિતના રાજકીય આગેવાનો અને મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
નારણપુરાના ધારાસભ્ય જીતેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, આ આવાસો માત્ર રહેઠાણ પૂરાં પાડવા પૂરતા મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં આધુનિક સુવિધાઓનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. આવાસોનું બાંધકામ ભૂકંપ પ્રતિરોધક ટેક્નોલોજીથી કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ રહેવાસીઓને ગેસ કનેક્શન, લિફ્ટ, આંગણવાડી અને ગાર્ડન જેવી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. એટલે કે ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા પરિવારોને હવે આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આવાસમાં રહેવાની તક મળશે.
ઝૂંપડીથી લઈને આલિશાન ફ્લેટ સુધીની સફર
એક સમય એવો હતો જ્યારે રામાપીરના ટેકરામાં સેંકડો કાચા ઝૂંપડાં અને અંદર જઈને કોઈ પણ ભૂલા પડી જાય એવી સાંકડી ગલીઓ હતી. રાજ્ય સરકારે આ વિસ્તારનો કાયાકલ્પ કરવાની નેમ સાથે અહીંના રહીશોના ઝૂંપડા દૂર કરી તે જ જગ્યાએ આધુનિક પાક્કા મકાનોનું નિર્માણ કર્યું છે.
મકાનો બનીને તૈયાર થાય તે દરમિયાનના આ લગભગ 7 વર્ષના લાંબા સમયગાળા દરમિયાન, સરકાર દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તમામ લાભાર્થીઓને દર મહિને રૂ. 7 હજાર મકાન ભાડું ચૂકવવામાં આવ્યું હતું. આજે આ આલિશાન પાક્કા મકાનો જોઈને લાભાર્થીઓની ખુશીનો પાર નથી રહ્યો.
સ્થાનિકોની આંખોમાં આવ્યા હરખના આંસુ
ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં સ્થાનિકો ઘર મળ્યા બાદની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. રામુમાઈ દેવીપૂજક કહે છે કે, આજે 5-7 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ અમને પાક્કા મકાનો મળી રહ્યા છે, તેની અમને તેની ખુશી છે. એવા જ એક અન્ય લાભાર્થી શારદાબેન કહે છે કે, અમે અત્યાર સુધી કાચા ઝૂંપડામાં રહેતા હતા, આજે સરકારે અમને પાકું ઘર આપ્યું છે.
આ તરફ લાભાર્થી આશાબેન રાવત કહે છે કે, અમે પહેલા અહીંયા ઝૂંપડપટ્ટી માં રહેતા હતા, પછી સરકારે કહ્યું કે, અમે તમને મકાનની સામે પાક્કા મકાન બનાવી આપીશું. આજે અમને મકાન મળી ગયા છે, અમે બહુ જ ખુશ છીએ. બસ આટલી વાત કરતા તેમની આંખોમાં મકાન મળવાની ખુશીમાં આંસુ આવી ગયા. જ્યારે અન્ય એક લાભાર્થી બહેન પણ સાથે હતા, જેમને મકાન મળ્યાની ખુશીમાં આંખોમાં આંસુના ઝળઝળીયા આવી ગયા હતા.
એક સમયે અહીંયા ખૂબ મોટું ઝુંપડપટ્ટી હતી. તમે એક ગલીમાં જાઓ તો પછી ભૂલા પડો તેવી અંદર નાની નાની ગલીઓ હતી. આજે સરકારની ઝૂંપડા પુનર્વસન યોજના અંતર્ગત આજે સાત વર્ષ બાદ પાક્કા મકાનો બનીને ઊભા છે અને હવે આજે ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે તેનું અનાવરણ પણ કરી દીધું છે. હવે થોડાક જ દિવસોમાં મકાનના લાભાર્થીઓને પોતાના ઘરની ચાવી આપવામાં આવશે.
રામાપીર ટેકરા વિસ્તારમાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં વસવાટ કરતા પરિવારોને પાકાં મકાનોમાં પુનર્વસિત કરવાની યોજના હેઠળ કુલ 11,594 ઝૂંપડાંના રહેવાસીઓના પુનર્વસનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર પુનર્વસન પ્રક્રિયા અંતર્ગત વિસ્તારમાં નવા છ સેક્ટર વિકસાવવામાં આવ્યા છે. આ છ સેક્ટરમાં 52 હજારથી વધુ લાભાર્થીઓને આવાસની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનું આયોજન છે. વર્ષોથી પાયાની સુવિધાઓ અને પાકા મકાનની રાહ જોઈ રહેલા પરિવારો માટે આ યોજના મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ઝૂંપડપટ્ટીના સ્થાને સુવ્યવસ્થિત રહેણાક વિસ્તાર ઊભો કરવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે AMC દ્વારા આવાસો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. 700 આવાસના લોકાર્પણ સાથે પુનર્વસનની પ્રક્રિયાને વધુ વેગ મળવાની અપેક્ષા છે. રામાપીર ટેકરા વિસ્તારના પુનર્વસનનો આ પ્રોજેક્ટ અમદાવાદમાં શહેરી વિકાસ અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં વસતા પરિવારોને પાકાં મકાનો ઉપલબ્ધ કરાવવાની દિશામાં મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચોઃ