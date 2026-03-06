રાજ્યના 37 IPS અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી; IPS નિર્લિપ્ત રાય સહીતના અધિકારીઓની બદલી, જુઓ યાદી
રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર હિતમાં તાત્કાલિક અસરથી 37 IPS અધિકારીઓની બદલી/બઢતી કરવામાં આવી છે.
Published : March 6, 2026 at 7:56 AM IST
IPS શમશેર સિંહ - ડિરેક્ટર, સિવિલ ડિફેન્સ અને કમાન્ડન્ટ જનરલ, હોમગાર્ડ્સ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદના ખાલી કેડરના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
IPS અશોક કુમાર - IPS (GJ:૨૦૦૩), ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, રાજકોટ રેન્જ, રાજકોટ, ને ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, CID (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગરના ખાલી કેડરના પદ પર બદલી અને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પદને અધિક ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, CID (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગરના ખાલી કેડરના પદ પર અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે.
IPS ગગનદીપ ગંભીર - ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (વહીવટ), ગાંધીનગર, સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ, ગાંધીનગરના પોલીસ મહાનિરીક્ષક પદનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે.
IPS ગૌતમકુમાર એમ. પરમાર - ભાવનગર રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષક, ભાવનગરને પરિક્ષિતા વી. રાઠોડ, આઇપીએસ (જીજે:2007) ના સ્થાને ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, સી.આઇ.ડી. (ક્રાઇમ), ગાંધીનગરના એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
IPS રાઘવેન્દ્ર વત્સ - સુરત શહેરના સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ) ને અમદાવાદ રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષકના ખાલી પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
IPS નિલેશ ભીખાભાઈ જાજડિયા - પોલીસ મહાનિરીક્ષક, જૂનાગઢ રેન્જ, જૂનાગઢ, ને વડોદરા શહેરના સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર 2, ગુના અને કાયદો અને વ્યવસ્થા) ના એક્સ-કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS બિપિન શંકરરાવ આહિરે - અધિક નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, અમદાવાદ, ને સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, ગાંધીનગરના ખાલી પડેલા એક્સ-કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS પી. એલ. માલ - પોલીસ મહાનિરીક્ષક, કોસ્ટલ સિક્યુરિટી, અમદાવાદને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, અમદાવાદના એક્સ-કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS એન. એન. ચૌધરી - સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), અમદાવાદ શહેરને ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, ઇન્ટેલિજન્સ-2, ગાંધીનગરના ખાલી એક્સ-કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS એ. જી. ચૌહાણ - પોલીસ મહાનિરીક્ષક (જેલ), અમદાવાદને અમદાવાદ શહેરના સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક) ના કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS આર. વી. અશ્રી - પોલીસ મહાનિરીક્ષક, પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જ, ગોધરાને ગૌતમકુમાર એમ. પરમાર, આઈપીએસ (જીજે:૨૦૦૪) ના સ્થાનાંતરિત પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS કે. એન. ડામોર - સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર, સેક્ટર (ક્રાઈમ), ગાંધીનગરને સીઆઈડીના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ટ્રાફિક) ના કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS મકરંદ ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ - સંયુક્ત નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, અમદાવાદ, ને બઢતી આપવામાં આવી છે અને બદલી કરાયેલા દીપકકુમાર વાસુદેવભાઈ મેઘાણી, IPSના સ્થાને ગાંધીનગરના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (કાયદો અને વ્યવસ્થા) ના કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
IPS પરિક્ષિતા વી. રાઠોડ - પોલીસ મહાનિરીક્ષક, CID. (ક્રાઈમ), ગાંધીનગરને પોલીસ મહાનિરીક્ષક (S.C.R.B.) ના ભૂતપૂર્વ કેડર પદ પરથી બનાસકાંઠા રેન્જ, પાલનપુરના પોલીસ મહાનિરીક્ષકના ભૂતપૂર્વ કેડર પદ પર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે.
IPS વિધિ ચૌધરી - અધિક પોલીસ કમિશનર (ખાસ શાખા), અમદાવાદ શહેરને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જ, ગોધરાના કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS વિશાલકુમાર બલદેવભાઈ વાઘેલા - નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (સશસ્ત્ર એકમો), ગાંધીનગર, ને રાજ્ય મોનિટરિંગ સેલ, ગાંધીનગરના ડેપ્યુટી પોલીસ મહાનિરીક્ષક, ના એક્સ-કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS ડૉ. લીના પાટિલ - વડોદરા શહેરના અધિક પોલીસ કમિશનર (ગુના અને કાયદો અને વ્યવસ્થા) ને ગુજરાત પોલીસ એકેડેમી, કરાઈના ખાલી પડેલા પ્રિન્સિપાલના ભૂતપૂર્વ કેડર પદ પર બદલી કરવામાં આવી છે.
નિર્લિપ્ત રાય, IPS - નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, રાજ્ય તકેદારી સેલ, ગાંધીનગરને રાજકોટ રેન્જ, રાજકોટના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકના કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવે છે.
IPS દીપકકુમાર વાસુદેવભાઈ મેઘાણી - નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (કાયદો અને વ્યવસ્થા), ગાંધીનગરને મકરંદ ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ, IPSના સ્થાને સંયુક્ત નિયામક, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, અમદાવાદના એક્સ-કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
મહેન્દ્ર બગરિયા, IPS - અધિક પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ, ટ્રાફિક અને વહીવટ), રાજકોટ શહેર, ને સુરત શહેરના સેક્ટર-૨, અધિક પોલીસ કમિશનર, સુરત શહેરના એક્સ-કેડર પદ પર બદલી અને નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
હિતેશકુમાર હંસરાજ જોયસર IPS - ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, ઇન્ટેલિજન્સ-૧, ગાંધીનગરના ખાલી કેડરના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ડૉ. તરુણ દુગ્ગલ, IPS - અમદાવાદ શહેરના અધિક પોલીસ કમિશનર (વહીવટ)ના ખાલી કેડરના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ચૈતન્ય રવિન્દ્ર માંડલિક, IPS - રાજકોટ શહેરના અધિક પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ, ટ્રાફિક અને વહીવટ)ના કેડરના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સરોજ કુમારી, IPS - વડોદરા ખાતે ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (જેલ) ના ખાલી પડેલા એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, IPS - જૂનાગઢ રેન્જ, જૂનાગઢના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસના એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, IPS - જૂનાગઢના પ્રિન્સિપાલ, પોલીસ ટ્રેનિંગ કોલેજ અને ચોકી, જૂનાગઢના પ્રિન્સિપાલ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ટ્રેનિંગ સેન્ટરના પ્રિન્સિપાલના કેડર પદનો વધારાનો હવાલો પણ સંભાળશે.
આર. પી. બારોટ, IPS - અમદાવાદના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (જેલ)ના એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ડૉ. જી. એ. પંડ્યા, IPS - રાજકોટના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (જેલ) ના ખાલી એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આર. ટી. સુસારા, IPS - અમદાવાદ શહેરના એડિશનલ કમિશનર ઓફ પોલીસ (સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ) ના કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સુધા એસ. પાંડે, IPS - વડોદરા ખાતે ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (સશસ્ત્ર એકમો) ના ખાલી એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સુજાતા મઝમુદાર, IPS - ગાંધીનગર ખાતે ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (સશસ્ત્ર એકમો) ના એક્સ-કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ડૉ. સુધીરકુમાર જે. દેસાઈ, IPS - નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ગુપ્તચર), ગાંધીનગર, ને વડોદરા શહેરના વધારાના પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર 1 અને ટ્રાફિક) ના ખાલી પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતના રાજ્યપાલ, લોક ભવન, ગાંધીનગરના ADC બલરામ મીણા, IPS - સુરત શહેરના સેક્ટર 1 ના વધારાના પોલીસ કમિશનર, ભૂતપૂર્વ કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ડૉ. કરણરાજ વાઘેલા, IPS - અધિક પોલીસ કમિશનર (આર્થિક વિંગ), સુરત શહેર, ને સુરત શહેરના અધિક પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ) ના કેડર પદ પર બદલી કરવામાં આવી છે.
એસ.વી. પરમાર, IPS - નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, રાજ્ય અનામત પોલીસ દળ, ગ્રુપ-૧૫, ONGC, મહેસાણા, ને સુરત શહેરના અધિક પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક) ના એક્સ-કેડર પદ પર બદલી કરવામાં આવી છે.
એ.એમ. મુનિયા, IPS - ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગ્રુપ-5, ગોધરા, ને અમદાવાદના ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, કોસ્ટલ સિક્યુરિટીના કેડર પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.