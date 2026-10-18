સિદ્ધપુર, બગસરા, માંગરોળ સહિત 6 તાલુકાના TDOની બદલીના આદેશ છૂટ્યા
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વર્ગ-2માં ફરજ બજાવતા 6 તાલુકા વિકાસ અધિકારીના બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે.
Published : October 18, 2026 at 5:35 PM IST
ગાંધીનગર: નવરાત્રીના તહેવાર દરમિયાન ગાંધીનગરમાંથી સરકારી અધિકારીઓની બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે. પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વર્ગ-2માં ફરજ બજાવતા 6 તાલુકા વિકાસ અધિકારીના બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે. જેમાં 4 અધિકારીઓની જાહેર હિતાર્થે જ્યારે 2 અધિકારીઓની સ્વવિનંતીના કારણે બદલી કરવામાં આવી છે. જેમાં સિદ્ધપુરના TDO વિજયસિંહ પરમારની માંગરોળના TDO તરીકે બદલી કરીને નિમણૂંક કરાઈ છે.
આવી જ રીતે માંગરોળના TDO હરદિપસિંહ ઘરીયાની સિદ્ધપુરમાં નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. સુરતના અંબિકા જિલ્લાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી પી.એસ આસોડિયાની આહવામાં બદલી કરાઈ છે. મહેમદાવાદના તાલુકા વિકાસ અધિકારી પંકજકુમાર મહિડાની ગાંધીનગરમાં ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડમાં મદદનીશ વહીવટી અધિકારી તરીકે નિમણૂંક કરાઈ છે. બગસરાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી ભાવનાબેન વાલેરાની રાજકોટમાં જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં ચીટનીસ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને વડોદરાના શિનોરાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી મહેશ વિરાણીની વલસાડમાં જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી તરીકે નિમણૂંક કરાઈ છે.