114 વર્ષ જૂના મીટર ગેજ રેલ માર્ગ પર ફરી એક વર્ષ બાદ જુનાગઢ–ચલાલા વચ્ચે ટ્રેન ચાલુ, અધધ ભાડુ હોવાથી ટ્રેનની 6 ટિકિટ વેચાઇ

કોઈ નિશ્ચિત સમયપત્રક (ટાઈમિંગ) વિના બપોરના સમયે ટ્રેન ચલાવવામાં આવતા મુસાફરોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 7:28 PM IST

અમરેલી: લાંબા સમયની રાહ બાદ એક વર્ષ પછી જુનાગઢ–ચલાલા મીટરગેજ ટ્રેન ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અમરેલી બ્રોડગેજ લાઇન અને રેલ્વે સ્ટેશનના નવીનીકરણના કામને કારણે અમરેલીથી જુનાગઢ–વેરાવળ વચ્ચે ચાલતી ટ્રેન સેવા બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. આ સેવા બંધ રહેતા સામાન્ય જનતા, વિદ્યાર્થીઓ, મજૂરો અને નાના વેપારીઓને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે વિવિધ સ્થળોએ લોકવિરોધ થયો, આવેદનપત્રો આપવામાં આવ્યા અને ટ્રેન ફરી શરૂ કરવાની માંગ સાથે આંદોલનો પણ થયા હતા.

લોકલડત અને સતત રજૂઆતો બાદ હાલ જુનાગઢથી ચલાલા સુધી એક મીટરગેજ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે, ટ્રેન શરૂ તો થઈ, પરંતુ ‘ખાટલે મોટી ખોટ’ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કોઈ નિશ્ચિત સમયપત્રક (ટાઈમિંગ) વિના બપોરના સમયે ટ્રેન ચલાવવામાં આવતા મુસાફરોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ મીટરગેજ ટ્રેન અગાઉ સામાન્ય અને નાની આવક ધરાવતા લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થતી હતી. માત્ર 25 રૂપિયામાં ચલાલાથી જુનાગઢ સુધી મુસાફરી શક્ય હતી. પરંતુ હાલ શરૂ કરાયેલી ટ્રેનમાં ભાડામાં મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ચલાલાથી ધારીનું ભાડું અગાઉની તુલનામાં ઘણું વધારી 45 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યારે એ જ રૂટ પર ખાનગી વાહન કે એસટી બસમાં માત્ર 15 રૂપિયાનું ભાડું પડે છે. ભાડામા વધારાને કારણે આજે પ્રથમ દિવસે જ ટ્રેન લગભગ ખાલી દોડતી જોવા મળી હતી. ચલાલાથી ધારી સુધી આખી મોટી ટ્રેનમાં માત્ર 6 ટિકિટ કપાઈ હતી અને ત્યારબાદ ધારીથી જુનાગઢ સુધી ટ્રેન લગભગ ખાલી ચાલી.

આ ટ્રેન અગાઉ વેરાવળ, તાલાળા, સાસણ, સતાધાર, જુનાગઢ, વિસાવદર અને બીલખા સુધીની કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડતી હતી, જેનાથી સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોના લોકો લાભ લેતા હતા. હવે માત્ર જુનાગઢથી ચલાલા સુધી એક જ ટ્રેન અને તે પણ બપોરના સમયે ચાલતી હોવાને કારણે મુસાફરોમાં ભારે કચવાસ છે. અગાઉ ત્રણ ટ્રેન આવતી અને ત્રણ ટ્રેન જતી હતી, તે રીતે ફ્રિકવન્સી પુનઃ શરૂ કરવાની લોકો માંગ કરી રહ્યા છે.

ધારી અને ચલાલા સહિતના વિસ્તારોમાં લોકોએ આવેદનપત્રો આપી રેલવે તંત્ર સામે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. લોકોની મુખ્ય માંગ છે કે ટ્રેનનું ભાડું અગાઉ જેવું ઓછું અને વાજબી રાખવામાં આવે તથા ટ્રેનોની સંખ્યા વધારી ત્રણ જોડી ટ્રેનની વ્યવસ્થા ફરીથી અમલમાં મૂકવામાં આવે.

આ સમગ્ર મામલે અમરેલીના સાંસદ ભરત સુતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને આ ટ્રેન બાબતે અનેક રજૂઆતો મળી હતી. જેના પગલે રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરી લોકોની સગવડતા માટે હાલ જુનાગઢથી ચલાલા અને ચલાલાથી જુનાગઢ સુધી એક ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે, જે આજથી અમલમાં આવી છે. તેમ છતાં, જનતા હવે ભાડા ઘટાડા અને ટ્રેન ફ્રિકવન્સી વધારવાની સ્પષ્ટ માંગ કરી રહી છે.

સારાંશરૂપે, એક વર્ષ બાદ ટ્રેન સેવા શરૂ થવાથી આશાની કિરણ તો જાગી છે, પરંતુ ઉંચા ભાડા, સમયપત્રકના અભાવ અને મર્યાદિત કનેક્ટિવિટી કારણે લોકોમાં અસંતોષ યથાવત છે. હવે રેલવે તંત્ર લોકોની માંગને ધ્યાનમાં લઈ યોગ્ય નિર્ણય લે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

અહીં નોંધનીય છે કે, આ રૂટ રજવાડી કાળ મા બનેલો છૅ 114 વર્ષ થી આ રૂટ પર મીટર ગેજ ટ્રેઈન દોડે છે જે ગેજ પરિવર્તન અને મેન્ટેન્સના કામે આ રૂટ એક વર્ષથી બંધ કરવામાં આવ્યો હતો અને જેથી વિરોધનો વંટોળ વધતા હાલ ભારતને ફરી એક વર્ષ બાદ કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ ત્રણ ટ્રેન આવક અને ત્રણ ટ્રેક જાવકની સગવડતા આ રૂટ પર હતી ત્યારે હાલ માત્ર એક ટ્રેન ચાલુ કરવામાં આવતા લોકોમાં પણ કચોટ જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકોએ પણ રેલ્વે સ્ટેશન પણ આવેદન પાઠવી ભાડું ઓછું કરવા અને ફરી ટ્રેનો જે છે એમના રુટ પૂર્ણ સ્થાપિત કરવા માટેની માંગ કરી હતી.

