રેલવેનો મોટો નિર્ણય: CJPના વિરોધ પ્રદર્શનને પગલે આવતીકાલે ગુજરાતથી દિલ્હી જનારી આ ટ્રેનો રદ
ભારતીય રેલવેએ નવી દિલ્હી અને હઝરત નિઝામુદ્દીન રેલવે સ્ટેશનો પર આવતી તમામ ટ્રેનો રદ કરવાનો મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : October 9, 2026 at 3:23 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાનીમાં આવતીકાલે (10 ઓક્ટોબર) વિરોધ પક્ષો દ્વારા યોજાનાર મોટા પાયે દેખાવો અને વિરોધ કૂચને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય રેલવેએ મુસાફરોની સુરક્ષા અને સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપીને એક મહત્વપૂર્ણ સાવચેતીભર્યું પગલું ભર્યું છે. સંભવિત ભારે ટ્રાફિક જામને સંભાળવા અને કામગીરી સુચારુ રીતે ચલાવવા માટે, રેલવેએ એક વિશેષ આકસ્મિક યોજના અમલમાં મૂકી છે.
મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી હિમાંશુ શેખર ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, ગુપ્તચર માહિતી અને સ્થાનિક ટ્રાફિક સલાહના આધારે, 10 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 4થી બપોરે 2 વાગ્યાની વચ્ચે સેન્ટ્રલ દિલ્હી, નવી દિલ્હી અને હઝરત નિઝામુદ્દીન રેલવે સ્ટેશનોની આસપાસ ભારે ટ્રાફિક જામની શક્યતા છે. તાજેતરમાં બનેલી એક ગંભીર ઘટનામાંથી બોધપાઠ લઈને રેલવે વહીવટીતંત્રે આ નિર્ણય લીધો છે. અગાઉ, આ જ વિસ્તારમાં વિરોધ પ્રદર્શનો અને ટ્રાફિક જામને કારણે એવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ હતી કે એક ટ્રેન ઘણા મુસાફરો વિના જ રવાના થઈ ગઈ હતી; પરિણામે, લગભગ 5000 સાચા મુસાફરો સમયસર સ્ટેશન પર પહોંચી ન શકવાને કારણે તેમની ટ્રેન ચૂકી ગયા હતા, જેનાથી તેમને ભારે માનસિક અને શારીરિક તકલીફ વેઠવી પડી હતી. આ વખતે જનતાને આવી અસુવિધાથી બચાવવા માટે, રેલવેએ અગાઉથી જ કડક પગલાં લીધાં છે.
દિલ્હીમાં 10 ઓક્ટોબરના રોજ CJPના પ્રદર્શનના કારણે ગુજરાતથી દિલ્હી જતી ઘણી ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે. આવતીકાલે રાજધાની પહોંચનારી તેજસ એક્સપ્રેસ, રાજધાની, સંપૂર્ણ ક્રાંતિ, મગધ, અમૃત ભારત ટ્રેન રદ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. ઉપરાંત બનારસથી આવતી શિવગંગા એક્સપ્રેસ પણ રદ કરવામાં આવી છે.
રેલવેનો આદેશ: રદ કરવાની અને રિફંડની વ્યવસ્થા
આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે, રેલવેએ નીચે મુજબનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે: 9 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 2 વાગ્યા પછી તેમના પ્રારંભિક સ્ટેશનો પરથી ઉપડતી અને 10 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 4 થી બપોરે 2 વાગ્યાની વચ્ચે નવી દિલ્હી અથવા હઝરત નિઝામુદ્દીન રેલવે સ્ટેશનો પર પહોંચનારી તમામ મેલ અને એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને તેમના મૂળ સ્થાનેથી જ રદ કરવામાં આવી છે.
રેલવે અધિકારીઓએ મુસાફરોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ મુસાફરી શરૂ કરતા પહેલા સત્તાવાર રેલવે એપ અથવા હેલ્પલાઇન નંબર 139 દ્વારા તેમની ટ્રેનની સ્થિતિ (નિયમિત અપડેટ્સ માટે) તપાસી લે. અસરગ્રસ્ત મુસાફરો માટે ટિકિટ રિફંડની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં આવી છે જેથી તેમને કોઈ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે. વહીવટીતંત્રે મુસાફરો અને સામાન્ય જનતાને વિનંતી કરી છે કે તેઓ વિરોધ પ્રદર્શનના દિવસ માટે તેમની મુસાફરીનું કાળજીપૂર્વક આયોજન કરે અને રેલવે તથા ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરે.
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