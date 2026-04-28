ઈન્ડોનેશિયામાં ટ્રેનો વચ્ચે ભીષણ ટક્કર, 14 લોકોના મોત, 38 ઘાયલ
સ્ટેશન પર એક ટ્રેન બીજી ટ્રેન સાથે ટકરાઈ ગઈ, જેમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકો માર્યા ગયા
Published : April 28, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 4:29 PM IST
જકાર્તા: ઈન્ડોનેશિયાની રાજધાનીની બહાર એક સ્ટેશન પર એક ટ્રેન બીજી ટ્રેન સાથે ટકરાઈ ગઈ, જેમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોત નિપજ્યા અને 38 લોકો ગંભીર રીત ઘાયલ થઈ ગયા, દુર્ઘટન બાદ ઘણા લોકો ટ્રેનના ડબ્બામાં ફસાઈ ગયા. અધિકારીઓએ સોમવારે આની જાણકારી આપી. દુર્ઘટનાના કારણોની જાણ થઈ શકી નથી.
સરકારી રેલવે કંપની પીટી કેરેટા એપી ઈન્ડોનેશિયાની કોર્પોરેટ કૉમ્યુનિકેશન્સની વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ એની પુરબાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, 'અત્યાર કૉમ્પ્યુટર ટ્રેનમાંથી 38 પેસેન્જર્સને આગળ સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે.'
One train slammed into another at a station outside Indonesia’s capital on Monday, killing at least four people and several others were trapped in a badly damaged car, officials said. pic.twitter.com/6ivA8P1haJ— The Associated Press (@AP) April 27, 2026
આર્ગો બ્રોમો અંગગ્રેક લાંબા અંતરની ટ્રેન બેકાસી તિમુર સ્ટેશન પર ઊભેલી એક કૉમ્પ્યુટર ટ્રેન સાથે ટકરાઈ ગઈ. આ ગાડી માત્ર મહિલાઓ માટે હતી, જેથી પરેશાનીથી બચી શકાય. બચાવ દળે ખરાબ ગાડીમાં ફસાયેલી ગાડીમાં પાંચ પેસેન્જર્સ સુધી પહોંચવાનું કામ કર્યું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આર્ગો બ્રોમો અંગગ્રેક ટ્રેનમાં સવાર તમામ 240 પેસેન્જર્સ સુરક્ષિત છે.
જકાર્તા પોલીસ ચીફ અસેપ એડી સુહેરીએ સ્થળ પર ઉપસ્થિત રિપોર્ટરોને જણાવ્યું કે, પોલીસ દુર્ઘટનાના કારણોની તપાસ ચાલી રહી છે. લોકલ ટેલીવિઝન ફુટેજ અને સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયોમાં સ્ટેશન પર પેસેન્જર્સ ડરેલા દેખાઈ રહ્યા હતા, જ્યારે ડઝનબદ્ધ લોકો પોતાના પરિવારના સમાચાર લેવા સ્ટેશન તરફ દોડ્યા. સરકારી રેલવે કંપનીએ કસ્ટમર્સની માફી માગી. ઈન્ડોનેશિયાના જૂના થઈ રહેલા રેલ નેટવર્કમાં એક્સિડન્ટ સામાન્ય વાત બની ગઈ છે. જાન્યુઆરી 2024માં વેસ્ટ જાવા પ્રાંતમાં બે ટ્રેન ટકરાઈ ગઈ, જેમાં ઓછામાં ઓછા ચાર લોકોના મોત નીપજ્યા.
ઑક્ટોબર 2013માં વેસ્ટ જાવામાં એક ગાર્ડ વગરના ક્રૉસિંગ પર એક પેસેન્જર ટ્રેન એક મિનીબસ સાથે ટકરાઈ ગઈ, જેમાં 13 લોકોના મોત થયા. 2010માં જકાર્તાથી આવેલી એક ટ્રેન સેન્ટ્રલ જાવા પ્રાંતના એક સ્ટેશન પર ઊભેલી એક ટ્રેનના પાછળના ભાગે ટકરાઈ ગઈ, જેમાં 36 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા.
