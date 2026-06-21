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અમદાવાદ-બીકાનેર વચ્ચે દોડશે ટ્રેન, રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે બતાવી લીલી ઝંડી

રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે બીકાનેર સ્ટેશન પર બીકાનેર-અમદાવાદ સાબરમતી એક્સપ્રેસ લીલી ઝંડી બતાવી હતી.

અમદાવાદ-બીકાનેર વચ્ચે દોડશે ટ્રેન
અમદાવાદ-બીકાનેર વચ્ચે દોડશે ટ્રેન (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 4:43 PM IST

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બીકાનેર: કેન્દ્રીય રેલ્વે, માહિતી અને પ્રસારણ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે બિકાનેર-અમદાવાદ સાબરમતી એક્સપ્રેસને લીલી ઝંડી આપી હતી. તેમણે રાજસ્થાનમાં રેલ્વે વિકાસ, સરહદી વિસ્તારોમાં નવા રેલ પ્રોજેક્ટ્સ, રેલ્વે બજેટમાં વધારો અને નવી ટ્રેન સેવાઓ અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેરાત પણ કરી હતી.

બીકાનેર-સાબરમતી એક્સપ્રેસ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી

રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે બીકાનેર સ્ટેશન પર બીકાનેર-અમદાવાદ સાબરમતી એક્સપ્રેસ લીલી ઝંડી બતાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે રેલ્વે સતત મુસાફરોને સુરક્ષિત, આધુનિક અને સુવિધાજનક મુસાફરી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. નવી રેલ સેવાઓ પ્રદેશના વિવિધ ક્ષેત્રોની કનેક્ટિવિટી મજબૂત કરશે.

બીકાનેર-સાબરમતી એક્સપ્રેસ ટ્રેન ક્યા ઉભી રહેશે?

અમદાવાદ, મહેસાણા, પાટણ, ભીલડી, ધાનેરા, રાનીવાડા, મારવાડ ભીનમાલ, મોડરણ, જાલોર, મોકલસર, સમદડી, લુની, જોધપુર, ગોટન, મેરતા રોડ, નાગૌર, નોખા, બીકાનેર

22 જૂનથી નિયમિત દોડશે બીકાનેર-સાબરમતી એક્સપ્રેસ

આજે ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી છે અને 22 જૂનથી આ ટ્રેન નિયમિત દોડશે. સાબરમતી (અમદાવાદ) સ્ટેશનથી રોજ સાંજે 5:55 વાગ્યે રવાના થશે અને રાત્રે 2:40 વાગ્યો જોધપુર પહોંચશે. અહીં 10 મિનિટ રોકાશે. સવારે સાડા 7 વાગ્યે ટ્રેન બીકાનેર પહોંચશે. સવારે 8:10 વાગ્યે લાલગઢ પહોંચશે.

ટ્રેન સંખ્યા 19408 રોજ લાલગઢથી રાત્રે 9:05 વાગ્યે રવાના થશે. 9:20 વાગ્યે બીકાનેર પહોંચશે. બીજા દિવસે સવારે 11:30 વાગ્યે સાબરમતી પહોંચશે.

બીકાનેરથી નવી ટ્રેનને લઇને નિર્ણય

રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું કે બીકાનેરથી ચંદીગઢ સહિત અન્ય મુખ્ય શહેરો માટે નવી ટ્રેન સેવાઓ શરૂ કરવાની માંગ રેલ્વેને મળી છે. આ પ્રસ્તાવો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. સમીક્ષા રિપોર્ટ બાદ આગળ કાર્યવાહી કરીશું. જરૂરિયાત અનુસાર, નવી રેલ સેવાઓ પર નિર્ણય લેવામાં આવશે.

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BIKANER SABARMATI EXPRESS
BIKANER AHMEDABAD TRAIN
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