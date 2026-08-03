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અમરેલીમાં રેલવે ટ્રેક પર પાંચ સિંહો ચડી આવતાં અડધો કલાક ટ્રેન રોકાઈ, વન વિભાગની સતર્કતાથી મોટો અકસ્માત ટળ્યો

મળતી માહિતી મુજબ, જૂના છતડીયા ફાટક નજીક એકસાથે પાંચ સિંહો રેલવે ટ્રેક પર આવી પહોંચ્યા હતા અને આશરે અડધા કલાક સુધી ટ્રેક પર જ રહ્યા

અમરેલીમાં રેલવે ટ્રેક પર પાંચ સિંહો ચડી આવતાં અડધો કલાક ટ્રેન રોકાઈ, વન વિભાગની સતર્કતાથી મોટો અકસ્માત ટળ્યો
અમરેલીમાં રેલવે ટ્રેક પર પાંચ સિંહો ચડી આવતાં અડધો કલાક ટ્રેન રોકાઈ, વન વિભાગની સતર્કતાથી મોટો અકસ્માત ટળ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 8:13 PM IST

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અમરેલી: ગીર પૂર્વ વન વિભાગ હેઠળની સરસિયા રેન્જમાં સોમવારે એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના સામે આવી હતી. સરસિયા રેન્જના છતડીયા બીટ વિસ્તારમાં આવેલા જૂના છતડીયા ફાટક નજીક અચાનક પાંચ એશિયાઈ સિંહો રેલવે ટ્રેક પર ચડી આવતાં સંભવિત અકસ્માતની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. જોકે વન વિભાગ અને રેલવે તંત્રની સમયસરની કાર્યવાહી તથા સંકલનને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, જૂના છતડીયા ફાટક નજીક એકસાથે પાંચ સિંહો રેલવે ટ્રેક પર આવી પહોંચ્યા હતા અને આશરે અડધા કલાક સુધી ટ્રેક પર જ રહ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સરસિયા રેન્જના આરએફઓ જયશ્રીબેન પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી.

અમરેલીમાં રેલવે ટ્રેક પર પાંચ સિંહો ચડી આવતાં અડધો કલાક ટ્રેન રોકાઈ, વન વિભાગની સતર્કતાથી મોટો અકસ્માત ટળ્યો
અમરેલીમાં રેલવે ટ્રેક પર પાંચ સિંહો ચડી આવતાં અડધો કલાક ટ્રેન રોકાઈ, વન વિભાગની સતર્કતાથી મોટો અકસ્માત ટળ્યો (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગની ટીમ સાથે વનમિત્ર અને રેલમિત્રની ટીમે પણ સ્થળ પર પહોંચી સતત દેખરેખ રાખી હતી. આ દરમિયાન સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને સંબંધિત ટ્રેનને થંભાવી દેવામાં આવી હતી, જેથી કોઈ જાનહાનિ કે વન્યજીવને નુકસાન ન થાય.

વન વિભાગની ટીમે સાવચેતીપૂર્વક કામગીરી હાથ ધરીને પાંચેય સિંહોને કોઈપણ પ્રકારની ઇજા પહોંચાડ્યા વગર સુરક્ષિત રીતે રેલવે ટ્રેક પરથી દૂર કરીને તેમના કુદરતી રહેઠાણ તરફ દોરી ગયા હતા. ત્યારબાદ જ રેલવે ટ્રાફિક ફરીથી સામાન્ય બનાવવામાં આવ્યો હતો.

આ સમગ્ર ઘટનામાં વન વિભાગ અને રેલવે વિભાગ વચ્ચેનું અસરકારક સંકલન જોવા મળ્યું હતું. બંને વિભાગોની સતર્કતા અને ઝડપી કાર્યવાહીથી સંભવિત મોટો અકસ્માત ટળી ગયો હતો.

આ અંગે સરસિયા રેન્જના આરએફઓ જયશ્રીબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રેલવે ટ્રેક નજીક સિંહો હોવાનો સંદેશ મળતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ટીમે જરૂરી તકેદારી સાથે કામગીરી કરીને પાંચેય સિંહોને સુરક્ષિત રીતે ટ્રેક પરથી દૂર કરીને જંગલ વિસ્તારમાં ખસેડ્યા હતા, જેના કારણે રેલવે અવરજવર પણ સુરક્ષિત રીતે પુનઃ શરૂ થઈ શકી હતી.

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FIVE LIONS STRAYED
TRACK ACCIDENT AVERTED
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