વેરાવળ - જૂનાગઢ રેલવે ટ્રેક પર 10 સિંહો આવતા ટ્રેનની ઇમરજન્સી બ્રેક, સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ
વન વિભાગના કર્મચારી પણ હોવાથી સિહોને ટ્રેક ઉપરથી હટાવવામાં આવ્યા હતા.
Published : February 9, 2026 at 6:57 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન નીચે ચાલતી વેરાવળ જુનાગઢ ટ્રેન સાસણગીરમાંથી પસાર થતી હતી ત્યારે અચાનક ટ્રેક વચ્ચેથી 10 જેટલા સિંહનો ઝુંડ નીકળતા ટ્રેનના લોકો પાયલટ દ્વારા ઈમરજન્સી બ્રેક લગાવીને સિંહોને બચાવાયા હતા.
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન નીચે આવતા વેરાવળ જુનાગઢ રેલવેના રૂટ ઉપર સિહો ટ્રેક ઉપર આવી જતા લોકો પાયલટ દ્વારા અચાનક ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવવામાં આવી હતી. જો કે સાથે વન વિભાગના કર્મચારી પણ હોવાથી સિહોને ટ્રેક ઉપરથી હટાવવામાં આવ્યા હતા.
કઈ ટ્રેન સામે આવ્યા સિંહ
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન નીચે ચાલતી વેરાવળ જુનાગઢ પેસેન્જર ટ્રેન 9 તારીખના રોજ સાસણગીર કાસીયાનેશ સેક્શનમાંથી પસાર થતી હતી ત્યારે અચાનક 10 જેટલા સિંહનું ઝુંડ ટ્રેક વચ્ચે આવી જતા લોકો પાયલેટ દ્વારા બ્રેક લગાવીને સિંહને બચાવવામાં આવ્યા હતા. જો કે આ સમયે વન વિભાગના કર્મચારી પણ ટ્રેનમાં હાજર હોય ત્યારે સિંહને ટ્રેક થી દૂર ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
બે વર્ષમાં સિંહોનો બચાવ
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, વેરાવળ જુનાગઢ પેસેન્જર ટ્રેન નંબર 52955 ના લોકો પાયલોટ સોનું શર્મા દ્વારા સિંહ જોતા જ ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવીને 10 જેટલા સિંહને બચાવી લીધા હતા. જો કે વર્ષ 2024/25 માં 159 સિહોના જીવ બચાવવામાં આવ્યા છે, જયારે વર્ષ 2025/26માં 101 સિંહોને સુરક્ષીત બચાવવામાં રેલ્વે તંત્ર સફળ થયું છે.
સિંહ ક્યાં ટ્રેક પર આવ્યા અને ટ્રેકરની મદદ
વેરાવળથી જુનાગઢ ચાલતી પેસેન્જર ટ્રેનની સામે આવી ગયા આવેલા 10 સિંહને બચાવી લેવામાં આવ્યા. આ સમયે ટ્રેનમાં સવાર ફોરેસ્ટ ટ્રેકરો સાથે હોવાને પગલે સિંહને ખસેડવામાં પણ આવ્યા હતા. જો કે આ સિંહ સોમવારના રોજ સાસણગીર કાસીયાનેશ સેક્શન કિલોમીટર 117/3 અને 117/1 વચ્ચે અચાનક આવી જતા લોકો પાયલેટ ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવી હતી અને સિંહના બચાવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: