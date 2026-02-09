ETV Bharat / state

ચાલતી ટ્રેને ઉતરવા જતાં યુવતી નીચે ફસડાઈ, પ્લેટફોર્મ પર ઉભેલો પોઇન્ટ્સમેન બન્યો દેવદૂત, ભાવનગરના સિહોરની ઘટના

ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર રેલવે સ્ટેશન ઉપર 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ બોટાદથી આવેલી ટ્રેન ઉભી રહે તે પહેલાં યુવતી ઉતરવા ગઈ અને કાબુ ગુમાવતા ફસડાઈ પડી હતી.

ચાલતી ટ્રેને ઉતરવા જતાં યુવતી નીચે ફસડાઈ
ચાલતી ટ્રેને ઉતરવા જતાં યુવતી નીચે ફસડાઈ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 7:46 AM IST

1 Min Read
ભાવનગર: શિહોર રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર સવારે બોટાદ તરફથી ભાવનગર આવતી ટ્રેનમાંથી ઉતરવા જતા એક યુવતી ટ્રેનમાં ફસાતા સહેજ રહી ગઈ હતી. આ સમગ્ર ઘટના પ્લેટફોર્મ ઉપર લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.

ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન નીચે આવતા શિહોર રેલવે સ્ટેશન ઉપર 8 ફેબ્રુઆરી, રવિવારની સવારે બોટાદ થી ભાવનગર તરફ આવી રહેલી ટ્રેન નંબર 59229 બોટાદ-ભાવનગર પેસેન્જર ટ્રેનમાંથી એક યુવતી ચાલતી ટ્રેને ઉતરતી વખતે સંતુલન જાળવી શકી નહીં અને ફસડાઈ પડી હતી. આ સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ છે.

ભાવનગરના સિહોર રેલવે સ્ટેશન પર ચાલતી ટ્રેનમાંથી ઉતરતી વખતે યુવતી ફસડાઈ ઘટના (Etv Bharat Gujarat)

બોટાદથી ભાવનગર તરફ જતી ટ્રેન સિહોર રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવી ત્યારે તેની ગતિ ધીમી હતી. ટ્રેન ઉભી રહે તે પહેલા જ એક યુવતી ચાલતી ટ્રેને ઉતરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. યુવતી ચાલતી ટ્રેન ઉતરી તો ગઈ પરંતુ પોતાનું સંમતુલન ગુમાવતા નીચે ફસડાઈ પડી હતી અને ટ્રેનની અંદર ફસાઈ જાય તે પહેલા જ ત્યાં ઉભેલા રાજકુમાર નામના પોઇન્ટમેને સમયસુચકતાથી પકડી લીધી અને તેને ઉભી કરી, જેથી યુવતીનો જીવ બચી ગયો હતો.

રેલવેની સલાહ ક્યારેય ના ઉતરો ચાલતી ટ્રેને

ચાલતી ટ્રેને ચડવું કે ઉતરવું બંને જોખમી છે. ભૂતકાળમાં અનેક કિસ્સાઓ સામે આવી ચુક્યા છે કે, ચાલતી ટ્રેને ઉતરવા ગયેલો વ્યક્તિ ટ્રેનની નીચે ધકેલાઈ જાય છે. જેમાં મૃત્યુ થવાના પણ કિસ્સાઓ છે. ત્યારે સિહોરમાં બનેલી ઘટના સમયે ત્યાં હાજર લોકો થોડા સમય માટે અચંબીત બની ગયા હતા. જો કે પોઇન્ટ્સ મેનની સતર્કતાને પગલે યુવતીનો જીવ બચાવી શકાયો છે.

