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અમરેલીમાં કૌટુંબિક ઝઘડાનો કરૂણ અંત, સગા ભાઇના હાથે ભાઇની હત્યા

અમરેલી શહેરમાં કૌટુંબિક ઝઘડાએ લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

અમરેલીમાં કૌટુંબિક ઝઘડાનો કરૂણ અંત
અમરેલીમાં કૌટુંબિક ઝઘડાનો કરૂણ અંત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 1:44 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી શહેરમાં કૌટુંબિક ઝઘડાએ લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘર કંકાસમાં ઉશ્કેરાયેલા એક યુવકે પોતાના જ સગા ભાઈ પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો.

અમરેલીમાં ભાઈએ જ લીધો ભાઈનો જીવ!

મળતી માહિતી અનુસાર, અમરેલીમાં પરિવારિક ઝઘડો જીવલેણ બનતા સગા ભાઇએ જ પોતાના ભાઇની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા કરી હોવાનો ગંભીર આરોપ સામે આવ્યો છે. બનાવની જાણ થતા સીટી પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આરોપીને રાઉન્ડઅપ કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.

મનોજભાઈ વણોદિયા નામના વ્યક્તિનું તેમના સગા ભાઈના હાથે મોત નીપજ્યું હતું. આરોપી મયુર વણોદિયા હાથમાં છરી લઈને ઘરે પહોંચ્યો હતો અને પોતાના દાદી સાથે ઝઘડો કરતો હતો. આ દરમિયાન તેનો ભાઇ મનોજ વચ્ચે પડયો હતો અને દાદીને હેરાન કેમ કરવામાં આવે છે તે અંગે પૂછતાં મામલો વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો.

અમરેલીમાં કૌટુંબિક ઝઘડાનો કરૂણ અંત (ETV Bharat Gujarat)

વાતચીત દરમિયાન આરોપી મયુર વણોદિયા ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને પોતાના ભાઈ મનોજભાઈ પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. હુમલા દરમિયાન છાતીના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચતા મનોજભાઈને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હોસ્પિટલમાં હાજર તબીબે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

બનાવની જાણ થતા જ અમરેલી સીટી પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી હતી. સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં સગા ભાઇ દ્વારા સગા ભાઇની હત્યા અંગે ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ મામલે સીટી પોલીસ સ્ટેશનના PI એમ.એમ. ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીને રાઉન્ડઅપ કરવામાં આવ્યો છે અને તેની સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટનાના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પરિવારિક વિવાદે આટલું ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક અને ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે.

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TAGGED:

TRAGIC END TO FAMILY DISPUTE
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TRAGIC END TO FAMILY DISPUTE

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