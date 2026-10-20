ભરૂચમાં દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર કાળમુખો અકસ્માત, ટેમ્પો-કારના અકસ્માતમાં PSI સહિત 3નાં મોત
વડોદરાથી ભરૂચ તરફ આવી રહેલી કારને મનુબર ગામ નજીક દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર ટેમ્પો સાથે અકસ્માત નડ્યો હતો.
Published : October 20, 2026 at 3:57 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ નજીક દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર મનુબર ગામ પાસે ટેમ્પો અને કાર વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાતાં ત્રણ લોકોનાં કરુણ મોત નીપજ્યાં છે. આ અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ચાર લોકોમાંથી ત્રણનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત થયાં હોવાની માહિતી સામે આવી છે. મૃતકોમાં વડોદરાના 27 વર્ષીય પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) યશ પટેલનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઘટનાને પગલે મૃતકોના પરિવારોમાં શોકની લાગણી ફરી વળી છે, જ્યારે પોલીસ બેડામાં પણ ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.
મનુબર ગામ નજીક ટેમ્પો અને કાર વચ્ચે ટક્કર
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, વડોદરાથી ભરૂચ તરફ આવી રહેલી કારને મનુબર ગામ નજીક દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર ટેમ્પો સાથે અકસ્માત નડ્યો હતો. બંને વાહનો વચ્ચેની ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કારને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને તેનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો. અકસ્માતની ગંભીરતા જોતાં કારમાં સવાર લોકો માટે સ્થિતિ અત્યંત વિકટ બની હતી.
PSI યશ પટેલ સહિત ત્રણનાં મોત
આ દુર્ઘટનામાં કારમાં સવાર ચાર લોકોમાંથી ત્રણનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત થયાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મૃતકોમાં વડોદરાના 27 વર્ષીય PSI યશ પટેલ, 27 વર્ષીય પાર્થ પટેલ અને 28 વર્ષીય અસફાક મોનીનનો સમાવેશ થાય છે. એક જ અકસ્માતમાં ત્રણ યુવાનોએ જીવ ગુમાવતાં તેમના પરિવારજનો પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
ખાસ કરીને પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા યુવાન PSI યશ પટેલના મોતના સમાચારથી પોલીસ બેડામાં શોકની લાગણી પ્રસરી છે. બીજી તરફ, પાર્થ પટેલ અને અસફાક મોનીનના અકાળે અવસાનથી તેમના સ્વજનો પણ ઘેરા આઘાતમાં છે.
અકસ્માતને પગલે શોકનો માહોલ
અકસ્માની જાણ થતાં ઘટનાસ્થળે લોકો એકત્ર થયા હતા. કારને થયેલા ભારે નુકસાનને કારણે અકસ્માતની ભયાનકતાનો અંદાજ આવી રહ્યો છે. ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા ત્રણેય લોકોના પરિવારજનો માટે આ દુર્ઘટના ભારે આઘાતજનક બની છે.
અકસ્માતનું કારણ જાણવા તપાસ જરૂરી
દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર મનુબર ગામ નજીક સર્જાયેલા આ અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ શું હતું, તે તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. ટેમ્પો અને કાર વચ્ચે અકસ્માત કયા સંજોગોમાં સર્જાયો હતો તથા અન્ય કોઈ પરિબળ જવાબદાર હતું કે કેમ તે અંગે સત્તાવાર વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.
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