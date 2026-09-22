અરવલ્લીમાં ભિલોડા-ઇડર રોડ પર ગમખ્વાર અકસ્માત, બસમાંથી નીચે ઉતરી રસ્તો ઓળંગતા પતિ-પત્નીના મોત
અકસ્મતમાં અંબાજી તરફ પદયાત્રા કરી રહેલા પદયાત્રીઓનો પણ આબાદ બચાવ થયો હતો. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા.
Published : September 22, 2026 at 6:53 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લીના ભિલોડા-ઇડર રોડ પર મલાસા પાટિયા નજીક આજે ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, એસટી બસમાંથી ઉતરીને રસ્તો પાર કરી રહેલા મઉ ગામના પતિ-પત્નીને પૂરઝડપે આવેલી કારે અડફેટે લેતા બંનેના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા. અકસ્માતને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી ફેલાઈ હતી.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, કારનું ટાયર ફાટતાં ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. કાબૂ બહાર ગયેલી કાર રસ્તો ઓળંગી રહેલા રાહદારીઓ સાથે અથડાઈ હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે પતિ-પત્નીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા બંનેના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.
અકસ્મતમાં અંબાજી તરફ પદયાત્રા કરી રહેલા પદયાત્રીઓનો પણ આબાદ બચાવ થયો હતો. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. રોષે ભરાયેલા લોકોએ કારચાલકને માર માર્યો હોવાની પણ માહિતી સામે આવી છે.
અરવલ્લીના ભીલોડા ઈડર હાઈવે પર આવેલ ઝુંમસર પાટિયા નજીક સર્જાયેલા ગંભીર માર્ગ અકસ્માતમાં દંપતીના મોત મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી બે આરોપીની અટકાયત કરી છે. ડી.વાય.એસ.પી. જે.ડી. વાઘેલાના જણાવ્યા મુજબ, RJ 12 CC 0324 નંબરની કારના ચાલક દેવીલાલ ખીમજીભાઈએ ટક્કર મારતા દંપતીનું ઘટનાસ્થળે મોત થયું હતું. બનાવ અંગે ફરિયાદી મહેશકુમાર મગનભાઈ પરમારની ફરિયાદના આધારે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે કાર ચાલક દેવીલાલ ખીમજીભાઈ સહિત અન્ય એક વ્યક્તિને અટકાયતમાં લઈ વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. મૃતકોના મૃતદેહોને જરૂરી કાર્યવાહી માટે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ હતી. અકસ્માત અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. કારનું ટાયર ફાટવાના કારણે અકસ્માત સર્જાયો કે અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે તે અંગે પોલીસ તપાસ બાદ વધુ સ્પષ્ટતા થશે.
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