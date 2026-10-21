ગાંધીનગર સેક્ટર-5માં ગમખ્વાર અકસ્માત: સાયકલ પરથી પટકાયેલા પાંચ વર્ષના બાળકનું કારની અડફેટે મોત
મહાકાળી મંદિર પાસે સાયકલ ચલાવી રહેલા બાળકે સંતુલન ગુમાવ્યું અને પૂરપાટ આવતી કાર તેના પર ફરી વળી
Published : October 21, 2026 at 7:20 PM IST
ગાંધીનગર: સેક્ટર-5માં મહાકાળી મંદિર પાસે હૃદયદ્રાવક અકસ્માત સર્જાયો છે. ઘર નજીક નાની સાયકલ ચલાવી રહેલા પાંચ વર્ષના દેવાંશ કડવાકરનું પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી કારની અડફેટે મોત નીપજ્યું છે. સાયકલ પરથી સંતુલન ગુમાવી રોડ પર પટકાયેલો દેવાંશ કારની ઝપટે આવી જતા તેનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત થયું હતું. આ ઘટનાથી પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
સાયકલ ચલાવતી વખતે અચાનક સંતુલન ગુમાવ્યું
મળતી માહિતી મુજબ, ગાંધીનગરના સેક્ટર-5માં રહેતા રાકેશ કડવાકરનો પાંચ વર્ષનો પુત્ર દેવાંશ પોતાના ઘરની આસપાસ નાની સાયકલ ચલાવી રહ્યો હતો. દરમિયાન મહાકાળી મંદિર નજીક પહોંચતાં અચાનક તેનું સાયકલ પરથી સંતુલન બગડ્યું હતું, જેના કારણે તે સાયકલ સહિત રોડ પર પટકાયો હતો. આ જ સમયે ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલી પૂરપાટ ઝડપે આવતી કારની અડફેટે દેવાંશ આવી ગયો હતો. ગંભીર ઇજાઓને કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. અકસ્માતને પગલે આસપાસના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા.
પરિવારમાં આક્રંદ, પોલીસની તપાસ શરૂ
ઘટનાની જાણ થતાં ઘરમાંથી પરિવારજનો દોડી આવ્યા હતા. પોતાના લાડકવાયા પુત્રનું કરુણ મોત થતાં માતા-પિતા સહિત પરિવારજનો શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. બનાવની જાણ થતાં સેક્ટર-7 પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પંચનામા સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે અકસ્માત અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
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