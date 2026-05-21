ભરૂચના કબીરવડ ખાતે કરુણ દુર્ઘટના: મામા-ભાણેજ બંનેના નર્મદામાં ડૂબી મોત

નર્મદા નદીમાં ન્હાવા ઉતરેલા 20 વર્ષીય યુવક અને તેના 7 વર્ષીય ભાણેજના ડૂબી જવાના બનાવે સમગ્ર પંથકમાં ભારે અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 7:13 PM IST

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ પ્રવાસન ધામ કબીરવડ ખાતે ઉનાળાની રજાઓ દરમિયાન સર્જાયેલી કરુણ દુર્ઘટનામાં મામા-ભાણેજ બંનેના મોત થતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. નર્મદા નદીમાં ન્હાવા ઉતરેલા 20 વર્ષીય યુવક અને તેના 7 વર્ષીય ભાણેજના ડૂબી જવાના બનાવે સમગ્ર પંથકમાં ભારે અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે.

મળતી માહિતી મુજબ ભરૂચના સોન તલાવડી વિસ્તારની નર્મદા માર્કેટ નજીક લસણ વાળા ફળિયામાં રહેતા 20 વર્ષીય અમિત વાઘેલા પાસે સુરત જિલ્લાના કોસાડ ગામે રહેતો તેમનો 7 વર્ષીય ભાણેજ રાજ વાઘેલા ઉનાળાની રજાઓ માણવા આવ્યો હતો. ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે મામા-ભાણેજ કબીરવડ ફરવા ગયા હતા. બપોરના સમયે બંને નર્મદા નદીમાં ન્હાવા માટે ઉતર્યા હતા.

દરમિયાન રમતા રમતા નાનકડો રાજ અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થવા લાગ્યો હતો. ભાણેજને બચાવવા માટે અમિતભાઈ તરત જ આગળ વધ્યા હતા, પરંતુ પાણીનો પ્રવાહ અને ઊંડાણ વધુ હોવાને કારણે બંને નદીમાં ડૂબી ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસ હાજર લોકો, નાવિકો અને માછીમારો તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.

ઘટનાની માહિતી મળતાં ભરૂચ પાલિકાના ફાયર વિભાગની ટીમ, સ્થાનિક તરવૈયાઓ અને પોલીસ કાફલો પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. ગત સાંજે ભારે શોધખોળ બાદ અમિત વાઘેલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જ્યારે નાનકડા રાજની શોધખોળ મોડી રાત સુધી ચાલુ રાખવામાં આવી હતી.

આજે સવારે ફરીથી ભરૂચ ફાયર વિભાગની ટીમે નર્મદા નદીમાં સઘન શોધખોળ શરૂ કરી હતી. આશરે 8 કલાકની ભારે જહેમત બાદ આખરે 7 વર્ષીય રાજ વાઘેલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ઘટનાની ખબર મળતાં પરિવારજનો રડતા-કકળતા કબીરવડ દોડી આવ્યા હતા. નર્મદા કિનારે પરિવારના આક્રંદથી ગમગીન વાતાવરણ સર્જાયું હતું. સ્થાનિક લોકો દ્વારા આ વિસ્તારમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર રેતી ખનનના કારણે નદીમાં ઊંડા ખાડાઓ સર્જાયા હોવાના આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે આવા ખાડાઓને કારણે નદીનું પાણી વધુ જોખમી બની ગયું છે અને આવી દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ રહી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે અમિત વાઘેલાએ તાજેતરમાં જ ધોરણ-12 પાસ કર્યું હતું અને હવે તેઓ કોલેજ જીવનની શરૂઆત કરવા આતુર હતા. પરંતુ ખુશીઓથી ભરાયેલા વેકેશનનો અંત આ કરુણ ઘટનાથી શોકમાં ફેરવાઈ ગયો છે. હાલ પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

