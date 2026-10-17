બનાસકાંઠામાં વડગામમાં ઈકો અને રીક્ષા વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત, 4 લોકોનાં મોત, 3 ઈજાગ્રસ્ત
વડગામ પોલીસે મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડી પરિવારજનોને જાણ કરવાની પ્રક્રિયા અને અકસ્માત અંગે તપાસ આરંભી છે.
Published : October 17, 2026 at 10:18 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વધતા અકસ્માતના બનાવો વચ્ચે વધુ એક અકસ્માતનો બનાવ સામે આવ્યો છે. જેમાં વડગામના મોરિયા નજીક સર્જાયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ચાર લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. મોરિયા નજીક રીક્ષા અને ઈકો ગાડી વચ્ચે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં રિક્ષામાં સવાર ચાર લોકોના કરૂણ મોત થયા છે.
અકસ્માત બાદ સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા ઘટના સ્થળે એકત્ર થયા હતા. સ્થાનિક લોકો દ્વારા 108 અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા વડગામ પોલીસ અને 108ની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. જેમાં 3 ઈજાગ્રસ્તોને પાલનપુર સિવિલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડાયા હતા. જેમાંથી એક વ્યક્તિ હાલ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે છે. સમગ્ર મામલે હાલ વડગામ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. વડગામ પોલીસે મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડી પરિવારજનોને જાણ કરવાની પ્રક્રિયા અને અકસ્માત અંગે તપાસ આરંભી છે.
પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ ઈકો ગાડી મુમનવાસથી મોરિયા તરફ જતી હતી જ્યારે મોરિયા તરફથી રીક્ષા મુમનવાસ ગામ તરફ આવી રહી હતી. જોકે બંને વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઈ હતી. આ ગમખ્વાર રીક્ષામાં સવાર સાત લોકોમાંથી ચાર લોકોના ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત થયા છે. મૃતકોમાં ત્રણ લોકો દાંતાના કુવારસી ગામના છે જ્યારે એક વ્યક્તિ વડગામના અંધારિયાનો ગામનો છે.
વડગામમાં પોલીસ મથકના ઈન્ચાર્જ પીઆઈ દિગ્વિજયસિંહે જણાવ્યું હતું કે, મોરિયા નજીક અકસ્માત સર્જાયો છે. જેમાં 4 લોકોના મોત થયા છે. ત્રણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. જેમને પાલનપુર સિવિલ ખસેડાયા છે. જેમાંથી એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો છે. જોકે તેને કોઈ ગંભીર ઈજાઓ નથી. જોકે અક્સ્માતમાં ઈકો ચાલક હાજર મળ્યો નથી પરંતુ પોલીસ હાલ જરૂરી કાર્યવાહી અને તપાસ ચલાવી રહી છે.
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