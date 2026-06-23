ETV Bharat / state

આબુરોડ નજીક અકસ્માત: કાર ડિવાઇડર કૂદી બાઇક સાથે ભટકાઇ, બનાસકાંઠાના કાકા-ભત્રીજાનું મોત

રાજસ્થાનના આબુરોડ પર આવેલા ભુજેલા નજીક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢના કાકા-ભત્રીજાનું મોત નીપજ્યું છે

આબુરોડ નજીક કાર ડિવાઇડર કૂદી બાઇક સાથે ભટકાઇ
આબુરોડ નજીક કાર ડિવાઇડર કૂદી બાઇક સાથે ભટકાઇ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 6:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પાલનપુર: રાજસ્થાનના આબુરોડ પર આવેલા ભુજેલા નજીક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢના કાકા-ભત્રીજાનું મોત નીપજ્યું છે. એક બેફામ સ્પીડે આવી રહેલી કાર ડિવાઇડર કૂદીને રોંગ સાઇડમાં ઘૂસી ગઇ હતી અને સામેથી આવી રહેલી બાઇકને જોરદાર ટક્કર મારી હતી.

આબુરોડ નજીક માર્ગ અકસ્માત

રાજસ્થાનમાં આબુરોડના ભુજેલા નજીક કાર અને બાઈક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો જેમાં અમીરગઢના બે લોકોના નીપજ્યા છે. સામેથી પૂરપાટ ઝડપે ડીવાઈડર કૂદીને રોંગ સાઈડે આવેલી કારે બાઈકને જોરદાર ટક્કર મારી હતી ત્યારે બાઈક પર સવાર અમીરગઢના કાકા ભત્રીજાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. કારની સ્પીડ એટલી હતી કે ડિવાઈડર કૂદીને રોંગ સાઈડ ઘૂસી આવી હતી અને સામેથી આવતા બાઈકને ટક્કર મારી હતી.

આબુરોડ નજીક કાર ડિવાઇડર કૂદી બાઇક સાથે ભટકાઇ (ETV Bharat Gujarat)

ઘટના બાદ સ્થાનિક લોકોએ એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા બંને ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા જ્યાં બંનેના સારવાર દરમિયાન મોત થયા છે. મળતી માહિતી મુજબ અમીરગઢના અલીખાન મુસલા અને સત્તારખાન મુસલાનું આ માર્ગ અકસ્માતમાં મોત થયુ છે. મૃતક બંને કાકા-ભત્રીજો હતા.

એક જ કુટુંબના બે લોકોના મોતથી સમાજ અને પરિવારમાં માતમ છવાયો છે. અકસ્માત બાદ સ્થાનિક પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી અક્સ્માતની વિગતો જાણી તપાસ હાથ ધરી છે. અકસ્માતમાં બે લોકોના મોત બાદ સ્થાનિક પોલીસે મૃતદેહોની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી પરિવારજનોને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તેમજ અકસ્માત સર્જનાર કાર ચાલક સામે પણ પોલીસે તપાસ આરંભી હોવાની માહિતી મળી રહી છે. બીજી તરફ એક જ કુટુંબના બે લોકોના મોત થતાં અમીરગઢ તેમજ પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

કાર ડિવાઇડર કૂદી બાઇક સાથે ભટકાઇ
કાર ડિવાઇડર કૂદી બાઇક સાથે ભટકાઇ (ETV Bharat Gujarat)

આબુરોડ પોલીસે જાણકારી આપી હતી કે અકસ્માત બાદ બંને મૃતદેહોને પરિવારને સોંપી પોલીસે પોલીસે તપાસ આરંભી છે. ગમખ્વાર અકસ્માતમાં મોતને ભેટેલા બંને લોકો ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા અમીરગઢના રહેવાસી હતા. પોલીસે અકસ્માતની વિગતો જાણી છે હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ABU ROAD ACCIDENT
BIKE AND CAR ACCIDENT
TRAGEDY NEAR ABU ROAD
ACCIDENT NEAT ABU ROAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.