વલસાડ: ઉમરસાડીમાં ઠાકોરજીને નૌકાવિહાર કરાવવા નીકળેલા ભક્તોની બોટ પલટી, એક બાળક ગૂમ
ઉમરસાડીમાં ભક્તો લક્ષ્મી નારાયણ મંદિરમાંથી ઠાકોરજીની મૂર્તિને નૌકાવિહાર માટે દરિયામાં લઈ ગયા હતા, જ્યાં બોટ પલટી ગઈ હતી.
Published : September 22, 2026 at 7:57 PM IST
વલસાડ: પારડી તાલુકાના ઉમરસાડી ગામના માછીવાડ ફળિયામાં મંગળવારે ધાર્મિક કાર્યક્રમ દરમિયાન ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરમાંથી ઠાકોરજીની મૂર્તિને નૌકામાં લઈ ભક્તો દરિયામાં વિહાર માટે નીકળ્યા હતા. ભજન-કીર્તન સાથે ભક્તો નદીમાં વિહાર કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક નૌકા અચાનક પલટી જતાં તેમાં સવાર ભક્તો પાણીમાં પટકાયા હતા. ઘટનામાં સાત જેટલા ભક્તોનો બચાવ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે દોઢ વર્ષનું બાળક પાણીમાં ગરકાવ થતાં લાપત્તા બન્યું છે. બાળકની શોધખોળ માટે ફાયર વિભાગ સહિતની ટીમોએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ઉમરસાડી ગામના માછીવાડ ફળિયામાં આવેલા લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરમાં ધાર્મિક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન ઠાકોરજીની મૂર્તિને નૌકામાં લઈ ભક્તો નદીમાં વિહાર માટે નીકળ્યા હતા. ભક્તો ભજન-કીર્તન કરતા હતા અને આશરે છથી સાત જેટલી નૌકાઓ નદીમાં એક સાથે વિહાર કરી રહી હતી. ધાર્મિક માહોલ વચ્ચે ભક્તો નદીમાં આગળ વધી રહ્યા હતા ત્યારે એક નૌકામાં અચાનક દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.
પંખામાં દોરડું આવતા નૌકા પલટી
દરિયામાં નૌકા વિહાર દરમિયાન એક નૌકાના પંખામાં અચાનક દોરડું આવી જતાં નૌકાનું સંતુલન ખોરવાયું હતું. પંખામાં દોરડું ફસાઈ જતાં નૌકા પાણીમાં પલટી ગઈ હતી. નૌકામાં સવાર લોકો અચાનક પાણીમાં પટકાતા સ્થળ પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આસપાસ રહેલા અન્ય ભક્તો અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા તાત્કાલિક બચાવના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
સાત જેટલા ભક્તોને સ્થાનિકોએ બચાવ્યા
નૌકા પલટી જતાં તેમાં સવાર સાત જેટલા ભક્તો પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા. જોકે, સ્થાનિકોની સતર્કતાના કારણે તમામ ભક્તોને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. ઘટનામાં સદનસીબે અન્ય ભક્તોનો બચાવ થયો હતો. નૌકા પલટી ગયાની જાણ થતાં આસપાસના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટનાસ્થળે એકત્રિત થયા હતા અને બચાવ કામગીરીમાં જોડાયા હતા.
દોઢ વર્ષનું બાળક થયું ગૂમ
આ દુર્ઘટનામાં મોક્ષત અજય ટંડેલ નામનું દોઢ વર્ષનું બાળક પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં લાપત્તા બન્યું છે. નૌકા પલટી ગયા બાદ બાળકનો કોઈ પત્તો ન મળતાં પરિવારજનોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. બાળક પાણીના પ્રવાહમાં ક્યાંક તણાઈ ગયું હોવાની આશંકાને પગલે તાત્કાલિક શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બચાવ કામગીરી વધુ તેજ કરવામાં આવી છે.
બાળક ગુમ થયાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગ, પોલીસ અને 108ની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ થતા જ સંબંધિત ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગના જવાનો દ્વારા નદીના પાણીમાં શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા પણ સમગ્ર ઘટનાની વિગતો મેળવી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
બાળકની શોધખોળ માટે ફાયર વિભાગના જવાનોની સાથે સ્થાનિક તરવૈયાઓ પણ બચાવ કામગીરીમાં જોડાયા છે. પાર નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ અને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ-અલગ સ્થળોએ શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિક તરવૈયાઓ દ્વારા નદીના પાણીમાં ઉતરીને બાળકને શોધવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. બચાવ ટીમો દ્વારા શક્ય તમામ સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
વર્ષોથી ચાલતી પરંપરામાં સર્જાઈ કરૂણાંતિકા
ઉમરસાડી ગામમાં કુલ 13 ફળિયા આવેલા છે અને દરેક ફળિયાને ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની સેવાનો લાભ એક વર્ષ સુધી આપવામાં આવે છે. ભાદરવા સુદ એકાદશીના દિવસે વિશેષ પૂજા બાદ ગામના દરેક ફળિયાના મહિલા, વૃદ્ધો,બાળકો તેમાં જોડાય છે. ધાર્મિક વિધિ દરમિયાન ભગવાન લાલાની પ્રતિમાને હોડીમાં પ્રવાસ કરાવવાની પરંપરા છે. જે મુજબ આજે પણ ત્રણથી ચાર હોડીમાં ભક્તો સવાર થઈને ઠાકોરજીને હોડીમાં વિહાર કરાવવા નીકળ્યા હતા. જેમાં 7થી 8 લોકો ભરેલી બોટ પલટી ગઈ હતી. બોટમાં સવાર 6 લોકોને સાથે ચાલતી બોટના અન્ય લોકોએ બચાવી લીધા, જ્યારે દોઢ વર્ષનું એક બાળક લાપતા થઈ ગયું જેની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
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