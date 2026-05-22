ETV Bharat / state

સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના: મહારાષ્ટ્રના 3 યાત્રાઓ ડૂબ્યા, 2ને બચાવાયા, 1 હજુ લાપતા

માહિતી મુજબ ત્રણેય યાત્રિકો પરિવાર સાથે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા આવ્યા હતા.

સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના
સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રભાસ પાટણ ખાતે આવેલ પવિત્ર યાત્રાધામ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર નજીકના સમુદ્ર કિનારે ફરી એક વખત દુર્ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. મહારાષ્ટ્રના સોલાપુરથી દર્શનાર્થે આવેલા ત્રણ યાત્રિકો સમુદ્રમાં મોજાંની મજા માણવા ઉતર્યા દરમિયાન અચાનક ઊંચી લહેરોની ઝપટમાં આવી જતા ડૂબી ગયા હતા. ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં ભારે દોડધામ મચી હતી.

માહિતી મુજબ ત્રણેય યાત્રિકો પરિવાર સાથે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા આવ્યા હતા. દર્શન પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ સમુદ્ર કિનારે ફરવા ગયા હતા. આ દરમિયાન સમુદ્રમાં ઉતરી મોજાંનો આનંદ માણતા હતા ત્યારે અચાનક જોરદાર લહેર આવતા ત્રણેય પાણીમાં તણાઈ ગયા હતા. આસપાસ હાજર લોકોએ બુમાબુમ કરતા સ્થાનિક લોકો, પોલીસ અને બચાવ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

બચાવ કામગીરી દરમિયાન બે યાત્રિકોને સલામત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે એક યાત્રિક હજુ સુધી લાપત્તા હોવાનું સામે આવ્યું છે. લાપત્તા યાત્રિકની શોધખોળ માટે સ્થાનિક પોલીસ, ફાયર ટીમ અને દરિયાકાંઠે કાર્યરત બચાવદળ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું છે.

સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના
સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે સોમનાથનો સમુદ્ર અગાઉ પણ અનેક લોકો માટે જીવલેણ સાબિત થયો છે. દર વર્ષે અહીં મોજાંની લહેરોમાં સપડાઈ અનેક યાત્રિકો અને પ્રવાસીઓ ડૂબી જવાના બનાવો સામે આવતા રહે છે. જોખમી વિસ્તાર હોવા છતાં લોકો દરિયામાં ઊંડે સુધી જતાં હોવાના કારણે આવી દુર્ઘટનાઓ વારંવાર સર્જાઈ રહી છે. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા ચેતવણીના બોર્ડ અને સુરક્ષા સૂચનાઓ મુકવામાં આવી હોવા છતાં લોકો બેદરકારી દાખવતા હોવાના કારણે ફરી એકવાર ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. દરિયાકાંઠે જોખમી વિસ્તારોમાં પ્રવેશ ન કરવા માટે તંત્ર દ્વારા વારંવાર ચેતવણીઓ આપવામાં આવે છે તેમજ જાહેરનામાના બોર્ડ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં પ્રવાસીઓ દ્વારા સૂચનાઓની અવગણના થવાના કારણે આવી દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ રહી છે.

સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના
સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ અધિકારી એમ.કે. વનારકાએ જણાવ્યું હતું કે, બચાવ કામગીરી દરમિયાન બે લોકોને સફળતાપૂર્વક દરિયામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. જોકે, એક યુવક હાલ ગુમ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગુમ થયેલા યુવકને શોધવા માટે પોલીસ, ફાયર ટીમ અને સ્થાનિક માછીમારો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા જોખમી દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં સ્નાન કરવા પર સ્પષ્ટ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હોવા છતાં નિયમોનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન થતું નજરે પડ્યું હતું. દરિયાના ઊંચા મોજાં અને અચાનક વધતા પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે લોકો જીવના જોખમે દરિયામાં ઉતરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગીર સોમનાથ: વેરાવળના ગોવિંદપરામાં મનરેગા કૌભાંડનો પર્દાફાશ, પોલીસે શરુ કરી તપાસ
  2. સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા ઘરફોડ ચોરીના 23 ગુના આચરનાર ટોળકી સામે ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી
  3. મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂના કેસો સામે આવતા તાપી વહીવટી તંત્ર એલર્ટ, મરઘાંના આરોગ્યની તપાસ

TAGGED:

SOMNATH BEACH
SOMNATH MAHADEV TEMPLE
TOURIST DROWNED IN SOMNATH SEA
સોમનાથના દરિયામાં દુર્ઘટના
TOURIST DROWNED IN SOMNATH SEA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.