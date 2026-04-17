વાવ થરાદના ડોડગામે કરુણાંતિકા સર્જાઈ, તળવામાં ડૂબતા ભાઈ અને બે બહેનોના મોત, ખેત મજૂર પરિવાર પર આભ ફાટ્યું
ડોડગામમાં દુઃખદ ઘટના બની છે બે સગી બહેનો અને મામાના ઘરે આવેલા ફોઈના દીકરાનું તળાવમાં ડૂબી જવાથી કરુણ મોત થયું છે.
Published : April 17, 2026 at 7:45 AM IST
વાવ થરાદ: વાવ થરાદ જિલ્લાના ડોડગામમાં દુઃખદ ઘટના બની છે. તળાવમાં પાણી ભરવા સમયે ભાઈનો પગ લપસ્યો જેને બચાવવા જતા બે બહેનો પણ પાણીમાં ડૂબી જતા મોતને ત્રણેય ભેટ્યા છે. આ કરુણ ઘટનામાં ખેત મજૂરી કરતા ગરીબ પરિવાર પર આભ ફાટી પડ્યું છે.
વાવ થરાદ જિલ્લાના થરાદ તાલુકામાં આવેલા ડોડગામમાં દુઃખદ ઘટના બની છે બે સગી બહેનો અને મામાના ઘરે આવેલા ફોઈના દીકરાનું તળાવમાં ડૂબી જવાથી કરુણ મોત થયું છે. ભાઈ બહેન તળાવમાં પાણી ભરવા ગયા હતા તે સમયે અચાનક જ ફોઈના દીકરાનો પગ લસપતા તે ડૂબવા લાગ્યો હતો. ત્યારે તેને બચાવવા નાની બહેન પ્રયાસ કરવા જતા તે પણ ડૂબવા લાગી હતી.જોકે તે પણ ડૂબવા લાગી હતી ત્યારે બંને ભાઈ બહેનોને ડૂબતા જોઈ મોટી બહેને પાણીમાં કૂદી હતી. પરંતુ તે પણ ડૂબવા લાગતા માતાએ ચીસાચીસ કરી હતી પરંતુ આસપાસના લોકો બચાવ આવે તે પહેલા ત્રણેયે ભાઈ બહેન ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા.
જોરશોરથી માતાની ચીસો સાંભળી આસપાસના ખેતરોમાંથી લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને તળાવમાં કૂદીને ડુબેલા ત્રણેય ભાઈ બહેનોને બહાર કાઢ્યા હતા, પરંતુ તેમનો જીવ બચાવી શક્યા ન હતા. લોકો પહોચીને તેમને બહાર કાઢી તે પહેલા તો ત્રણેય ભાઈ બહેનોનું પ્રાણ પંખેરૂ ઉડી ગયું હતું. થોડીવાર પહેલા સાથે રમતા અને હસતા ખેલતા ત્રણેય ભાઈ બહેન અચાનક જ પલભરમાં જ ઊંડા પાણીમાં ડૂબી જતા ગરીબ વાલ્મિકી ખેત મજૂર પરિવાર ઉપર આભ ફાટી પડ્યા જેવી હાલત થઈ ગઈ હતી.
મળતી માહિતી મુજબ મૂળ ગામડી ગામના વતની અને હાલમાં થરાદના ડોડગામમાં ભાગિયા તરીકે ખેતી કામ કરતા શીવાભાઈ વાલ્મિકીની બે પુત્રીઓ જેમા 18 વર્ષની હેતલ અને 13 વર્ષની ગુડી દિયોદરના વખવાડા ગામના 12 વર્ષીય વિપુલ ફોઈના દીકરા સાથે તળવામાં પાણી ભરવા ગયા હતા. જોકે પાણી ભરતા સમયે વિપુલનો પગ અચાનક લપસ્યો હતો અને તે ઊંડા પાણીમાં ઘરકાવ થયો હતો. તેને બચાવવા માટે ગુડીએ પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તે પણ ડૂબવા લાગી હતી. બંને ભાઈ બહેનને ડૂબતા જોઈ હેતલ પણ પાણીમાં કૂદી હતી પરંતુ વધુ હોવાથી તે પણ ડૂબવા લાગી હતી. આ સમયે કિનારા પર હાજર માતાએ ચિસાચીસ કરતા આસપાસના ખેતરના લોકો દોડી આવ્યા હતા.
શીવાભાઈ વાલ્મિકીની મોટી દીકરી હેતલના લગ્ન ભાભરના બલોધન ગામે થયા હતા. જેને સંતાનમાં બે વર્ષની દીકરી અને દોઢ વર્ષનો દીકરો છે. માતાના મોત બાદ બંને બાળકોએ નાની ઉંમરમાં છે માતાની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી છે. બીજી તરફ પોતાની વ્હાલસોઈ બે દીકરીઓ અને બહેનનો દીકરો મોતને ભેટતા શીવાભાઈ વાલ્મિકીનો પરિવાર હાલ તો પહાડ જેવા દુઃખમાં ગરકાવ થયો છે. એટલું જ નહીં અન્ય ગામમાંથી પોતાના ગામમાં ખેત મજૂરી કરવા આવેલા આ ગરીબ વાલ્મિકી પરિવાર પર અણધારી આવી પડેલી આફતથી આખુ ડોડગામ શોકમાં ડૂબ્યું છે.