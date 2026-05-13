કચ્છ: કંડલા પોર્ટ પર દુર્ઘટના, કાર્ગો હોલ્ડમાં બેભાન મળેલા ત્રણ મજૂરોના મોતથી ચકચાર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 9:00 PM IST

કચ્છ: કંડલા પોર્ટના બર્થ નંબર 13 પર કાર્ગો હેન્ડલિંગ દરમિયાન બનેલી દુર્ઘટનાએ બંદર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી છે. એમ.વી. પેન ઓપ્ટિમમ નામના જહાજ પર ચાલી રહેલી સ્ટીવેડોરિંગ કામગીરી દરમિયાન ત્રણ મજૂરો અચાનક કાર્ગો હોલ્ડમાં બેભાન હાલતમાં મળી આવતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ સારવાર મળે તે પહેલાં જ ત્રણેય મજૂરોના મોત નિપજતાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.

મળતી માહિતી મુજબ, જહાજ પર સ્ટીવેડોરિંગ કામગીરી Rishi Shipping India Private Limited દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી હતી, જ્યારે જહાજ એજન્ટ તરીકે D.B.C. & Sons કામગીરી સંભાળી રહ્યા હતા. કાર્ગો કામગીરી દરમિયાન મીરા કાર્ગો હેન્ડલિંગ ખાતા હેઠળ કામ કરતા રાજેશ, માસુક અલી અને રાજ કુમાર નામના ત્રણ મજૂરો જહાજના કાર્ગો હોલ્ડ નંબર 3 ના પ્રવેશદ્વાર નજીક બેભાન હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા.

ઘટનાની જાણ થતાં જહાજના ક્રૂ સભ્યો અને અન્ય સ્ટાફ તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યા હતા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ભારે મહેનત બાદ ત્રણેયને કાર્ગો હોલ્ડમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ બંદર તરફથી એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને બપોરે આશરે 12:30 વાગ્યે તેમને વધુ સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે હોસ્પિટલ ખાતે ફરજ પરના ડૉક્ટરે ત્રણેયને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

પ્રાથમિક તબક્કે ઘટનાના ચોક્કસ કારણો અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે કાર્ગો હોલ્ડ વિસ્તારમાં ઓક્સિજનની અછત, ઝેરી વાયુ અથવા અન્ય ટેકનિકલ કારણોની શક્યતા અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. સમગ્ર ઘટનાની જાણ સંબંધિત બંદર અને પ્રશાસનિક અધિકારીઓને કરવામાં આવી છે અને હવે મામલાની સઘન તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ દુર્ઘટનાએ બંદર વિસ્તારમાં કાર્યરત મજૂરોની સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર ફરી એકવાર પ્રશ્નચિહ્ન ઊભું કર્યું છે. ખાસ કરીને જહાજના કાર્ગો હોલ્ડ જેવા જોખમી વિસ્તારોમાં કામ કરતી વખતે સુરક્ષા સાધનો અને ગેસ ચેકિંગ જેવી પ્રક્રિયાઓ કેટલી અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકાય છે તે મુદ્દે પણ ચર્ચા તેજ બની છે.

