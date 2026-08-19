સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હવે ટ્રાફિક નિયામો તોડશો તો 3 દિવસમાં ઘરે ઇમેમો પહોંચી જશે
સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં 250થી વધુ હાઇટેક સીસીટીવી કેમેરા નાખવામાં આવ્યા છે અને તેના રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ માટે નેત્રમ કમાન્ડ કન્ટ્રોલ સેન્ટર ઊભું કરાયું છે
Published : August 19, 2026 at 5:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં નેત્રમ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 250થી વધુ હાઇટેક સીસીટીવી કેમેરા નાખવામાં આવ્યા છે અને તેના રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસની કચેરી ખાતે નેત્રમ કમાન્ડ કન્ટ્રોલ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. આ નેત્રમ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પોલીસ વિભાગ દ્વારા ટ્રાફિક મોનિટરિંગ અને ઇ-ચલણ ગુનાખોરી પર નિયંત્રણ, ખોવાયેલી વસ્તુઓ પરત અપાવવા જેવા વિવિધ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત વાહનચાલક જો વાહન ચાલકો ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે તો તેમને મેમાનો પણ ફટકારવામાં આવી રહ્યા છે અને વાહન ચાલકોના ઘર સુધી ઈ ચલણ પહોંચી જાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.
શહેરના અલગ અલગ 54 જેટલા મહત્વના સ્થળો ઉપર કેમેરાનું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને શહેરી વિસ્તારોમાં મુખ્ય માર્ગો ઉપર ચાલતી તમામ પ્રકારની હિલચાલ આ કેમેરામાં કેદ કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર નેત્રમ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત બાજ નજર રાખી રહેલા કેમેરાઓ મારફતે ટ્રાફિક નિયમનનું ઉલ્લંઘન કરતા 34,502 વાહન ચાલકોને ઈમેમાં ફટકારવામાં આવ્યા છે જેમાં 2.51 કરોડ રૂપિયાની દંડની રકમ પણ વસૂલાત કરવામાં આવી છે. વાહન ચાલકો દંડની રકમ ભરી તો રહ્યા છે પરંતુ તે માત્ર 30 ટકા જેટલી વસૂલાત થઈ રહી છે ત્યારે હવે આ મુદ્દે આકરું વલણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર પોલીસે નિર્ણય કર્યો છે કે, હવેથી દરેક ઈ-મેમો વાહન ચાલકોને ત્રણ દિવસમાં ઘર સુધી પહોંચી જશે અને ખોટી રીતે ઈ-ચલણ આપવામાં આવ્યું હોય તો 30 દિવસમાં અધિકારી પાસે વાંધો રજૂ કરવાનો રહેશે અને 30 દિવસ પછી દંડની 50% રકમ ભરી અને અપીલ પણ કરી શકવામાં આવશે. જો અપીલ યોગ્ય હશે તો દંડની 50 ટકા રકમ પરત આપી અને મેમો રદ કરવામાં આવશે અને અયોગ્ય હશે તો બાકીની રકમ તાત્કાલિક ભરવાની રહેશે. 30 દિવસ ઉપરાંત દિવસો જતા રહેશે અને દંડની રકમ નહીં ભરવામાં આવે તો તેમનો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રદ થઈ જશે અને RTOને લગતી તમામ કામગીરી બ્લોક કરી નાખવામાં આવશે અને વાહન ચાલકનું રજીસ્ટ્રેશન પણ રદ કરવા અંગેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે ત્યારે આ અંગેનો નિર્ણય સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે.
સમયસર ઇ-ચલણની રકમ ભરાય તે માટે નિર્ણય: પાર્થ પરમાર, DySP
સુરેન્દ્રનગરના DySP પાર્થ પરમાર સાથે આ મુદ્દે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, નિયમિત રીતે ઈ-મેમોની રકમ ભરવામાં આવે તેવું વલણ વાહન ચાલકો દ્વારા અપનાવવા માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. નિયમોના ઉલ્લંઘન પછી ઘર સુધી મેમો પહોંચે છે પરંતુ તેની રકમ ભરવામાં આવતી નથી. હવે દંડ આપ્યાના 30 દિવસ પછી રકમ નહિ ભરે તો તેમના ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રદ કરવા અંગેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે અને અન્ય કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે એટલે ઇ-ચલણ સમયસર ભરવામાં આવે તે જરૂરી છે
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