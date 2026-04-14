ETV Bharat / state

સુરત ટ્રાફિક પોલીસનો સંવેદનશીલ નિર્ણય: આવતીકાલથી બપોરે 1 થી 4 વાગ્યા સુધી સિગ્નલો રહેશે બંધ

વધતી ગરમીમાં વાહનચાલકોને ખાસ કરીને ટુ-વ્હીલર ચાલકોને રાહત મળે તે માટે ટ્રાફિક પોલીસે નિર્ણય લીધો

సాంకేతిక తసవీర (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસોમાં ગરમીનો પારો અચાનક ઊંચે જતો રહ્યો છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર, સુરત જેવા શહેરોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીથી ઉપર જતું રહ્યું છે અને તેમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આવામાં સુરત શહેરમાં વધી રહેલા તાપમાન અને આકરી લૂને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વાહનચાલકોના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આવતીકાલ તા. 15 એપ્રિલથી શહેરના જે વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની અવરજવર ઓછી હોય તેવા પોઈન્ટ્સ પર બપોરે 1 થી 4 વાગ્યા દરમિયાન ટ્રાફિક સિગ્નલો બંધ રાખવામાં આવશે.

સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસના ડીસીપી પન્ના મોમૈયાએ આ અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, બપોરના સમયે અસહ્ય ગરમીને કારણે સિગ્નલ પર ઊભા રહેવું વાહનચાલકો, ખાસ કરીને ટુ-વ્હીલર ચાલકો માટે મુશ્કેલ બની જાય છે. સિગ્નલ બ્લિંકિંગ મોડ પર રહેવાથી વાહનો સતત ગતિશીલ રહેશે અને ચાલકોને કાળઝાળ તડકામાં લાંબો સમય ઊભા રહેવું નહીં પડે. જોકે, ટ્રાફિક શિસ્ત જળવાઈ રહે તે માટે દરેક પોઈન્ટ પર ટ્રાફિક પોલીસ અને TRB જવાનો તૈનાત રહેશે જેઓ મેન્યુઅલી ટ્રાફિકનું સંચાલન કરશે.

ટ્રાફિક પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ સુવિધા નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે છે. સિગ્નલ બંધ હોવા છતાં અકસ્માત ન સર્જાય તે રીતે વાહન હંકારવું અને ટ્રાફિકના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરી પોલીસ તંત્રને સહકાર આપવો. સિગ્નલ મુક્તિના આ નિર્ણયથી હજારો વાહનચાલકોને ગરમીના પ્રકોપમાંથી આંશિક રાહત મળશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TRAFFIC SIGNAL CLOSED SURAT
SURAT TRAFFIC POLICE
TRAFFIC SIGNAL UPDATE SURAT
SURAT CITY TRAFFIC SIGNAL
TRAFFIC SIGNAL CLOSED SURAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.