નવસારીમાં લોલમલોમ; લાખો ખર્ચીને ટ્રાફિક સિગ્નલ નાખ્યા પણ ચાલુ ક્યારે થશે?
નવસારી શહેરમાં ટ્રાફિક સિગ્નલ બંધ અવસ્થામાં રહેતા શહેરીજનોને ભારે ટ્રાફિકનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
Published : September 20, 2026 at 10:27 PM IST
નવસારીઃ શહેરમાં વધતા ટ્રાફિકના ભારણને નિયંત્રિત કરવા માટે નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા લાખો રૂપિયાના ખર્ચે વિવિધ પાંચ મહત્વના સ્થળોએ ટ્રાફિક સિગ્નલ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. જોકે સિગ્નલ લગાવ્યા બાદ પણ તેનો અમલ શરૂ ન થતાં શહેરીજનોમાં ભારોભારો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ વચ્ચે યોગ્ય સંકલનના અભાવે ટ્રાફિક સિગ્નલો ધૂળ ખાતા હોવાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે.
નવસારી શહેરમાં દિવસેને દિવસે વાહનોની સંખ્યા અને ટ્રાફિકનું ભારણ વધી રહ્યું છે. ખાસ કરીને સવાર અને સાંજના પીક અવર્સ દરમિયાન મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિકજામની સ્થિતિ સર્જાય છે. જેના કારણે વાહનચાલકો અને શહેરીજનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. શહેરીજન પ્રદીપ ગડંકુશના જણાવ્યા અનુસાર, જો શહેરમાં સ્થાપિત ટ્રાફિક સિગ્નલો સત્વરે કાર્યરત કરવામાં આવે તો ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં મોટો સુધારો થઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે સાંજના સમયે ટ્રાફિક એટલો વધી જાય છે કે ઘરે પહોંચવું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ઘરે પહોંચીએ ત્યારે લાગે છે કે જાણે એક જંગ જીતીને ઘરે આવ્યા હોય.
આ તરફ વિરોધ પક્ષે પણ સિગ્નલ સિસ્ટમને લઈને તંત્ર પર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. વોર્ડ નંબર-4ના કોંગ્રેસના વિપક્ષના સભ્ય પ્રભા વલસાડિયાએ આક્ષેપ કર્યો કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં જમીની સ્તરે તેનો લાભ શહેરીજનોને મળતો નથી. તેમના મતે પાલિકા અને જિલ્લા પોલીસ વચ્ચે સંકલનના અભાવે યોજના અધવચ્ચે અટવાઈ છે.
નિયમ મુજબ ટ્રાફિક સિગ્નલ સ્થાપિત કરવાની કામગીરી પાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી છે, જ્યારે તેના અમલીકરણ અને દેખરેખની જવાબદારી પોલીસ વિભાગની છે. બંને વિભાગો વચ્ચેના સંકલનના અભાવે સિગ્નલ શરૂ ન થતાં ટ્રાફિક સમસ્યા યથાવત હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ અંગે નવસારી મહાનગરપાલિકાના કમિશનર જયેશ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે, પોલીસ વિભાગ સાથે સંકલન સાધીને ટ્રાફિક સિગ્નલ વહેલી તકે શરૂ થાય તે માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. આ મુદ્દે ટૂંક સમયમાં પોલીસ વિભાગ સાથે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજવામાં આવશે અને ટ્રાફિકના બંધ રહેલા સિગ્નલ શરૂ કરવામાં આવશે.
એક તરફ વિપક્ષના આક્ષેપ અને બીજી બાજુ સત્તાધીશોનો બચાવ, આ બંને વચ્ચે નવસારી શહેરીની જનતાની ટ્રાફિકની સમસ્યા સત્વરે દૂર થાય તે જરૂરી છે.
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