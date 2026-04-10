સુરતમાં હૃદયદ્રાવક ઘટના બનતા અટકી, કામરેજ હાઇવે પર ત્રણ માસૂમો સાથે આત્મહત્યા કરવા દોડેલી મહિલાને ટ્રાફિક પોલીસે બચાવી
સુરતના કામરેજમાં ટ્રાફિક પોલીસની સતર્કતાથી મહિલાને ત્રણ માસૂમ બાળકો સાથે આપઘાત કરતા બચાવી હતી.
Published : April 10, 2026 at 10:43 AM IST
સુરત: નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર કામરેજ પાસે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બનતા અટકી હતી. ઘરકંકાસથી કંટાળીને ત્રણ માસૂમ બાળકો સાથે આત્મહત્યા કરવાના ઈરાદે વાહનો સામે દોડેલી મહિલાને સુરત ગ્રામ્ય ટ્રાફિક પોલીસે જીવના જોખમે બચાવી લઈ પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે.
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાની માર્ગદર્શન હેઠળ હાઈવે પર અકસ્માતો રોકવા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન ટ્રાફિક પી.એસ.આઈ. આઈ.એ. સિસોદિયાની સૂચનાથી ટ્રાફિક સેકન્ડ મોબાઈલનો સ્ટાફ કામરેજ વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતો.
મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતા રોડ પર યુસુફકારા પેટ્રોલ પંપ પાસે એક મહિલા પોતાના ગોદમાં એક બાળકને લઈને અચાનક ચાલતા વાહનો સામે દોડી હતી, તેની પાછળ બીજા બે નાના બાળકો પણ દોડી રહ્યા હતા. આ ભયાનક દ્રશ્ય જોઈ ટ્રાફિક મોબાઈલના હેડ કોન્સ્ટેબલ વિપુલભાઈ નારસિંગભાઈ અને અન્ય સ્ટાફે તાત્કાલિક સમયસૂચકતા વાપરી હતી. હાઈવે પર પૂરપાટ ઝડપે આવતા વાહનોને પોલીસે તાત્કાલિક ઈશારા કરી થોભાવી દીધા હતા અને મહિલા તથા બાળકોને સુરક્ષિત રીતે રોડની બાજુ પર લઈ આવ્યા હતા. મહિલાની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે, તે પારિવારિક ઝઘડા અને ઘરકંકાસથી કંટાળી ગઈ હતી અને પોતાના બાળકો સાથે વાહન નીચે પડતું મૂકી જીવન ટૂંકાવવા આવી હતી.
ત્યારબાદ મહિલાને ટ્રાફિક ઓફિસ ખાતે લાવી મહિલા પોલીસની હાજરીમાં આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું. મહિલાને વધુ સમજાવટ અને કાયદેસરની કાઉન્સિલિંગની કાર્યવાહી માટે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન સોંપવામાં આવી છે. સુરત ગ્રામ્ય ટ્રાફિક પોલીસની આ સતર્કતાને કારણે એક આખો પરિવાર વિખેરાતા બચી ગયો છે, જેને લઈને સ્થાનિકોમાં પોલીસની કામગીરીની ભારે પ્રશંસા થઈ રહી છે.
