જૂનાગઢ પોલીસે ખોટા નંબર પ્લેટની બુલેટ સાથે યુવકને ઝડપ્યો, બીજા વાહનની નંબર પ્લેટ લગાવી ફરતો હતો

બુલેટ લઇને આવતો વાહન ચાલક શંકાસ્પદ જણાતા તેના બાઇકના નંબરને વાહન એપ્લિકેશનમાં નાખી ચકાસતા તે ખોટો હોવાનું સામે આવ્યું

જૂનાગઢમાં ખોટા નંબર પ્લેટની બુલેટ સાથે શખ્સ ઝડપાયો
જૂનાગઢમાં ખોટા નંબર પ્લેટની બુલેટ સાથે શખ્સ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 11:33 AM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ ટ્રાફિક પોલીસે ખોટા નંબર પ્લેટ સાથે ફરતા એક શખ્સને પકડ્યો છે. પોતાની બુલેટમાં બીજા વાહનના નંબર સાથે તે ફરતો હતો. ટ્રાફિક પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી આ દરમિયાન વાહન ચાલક શંકાસ્પદ જણાતા તેના બાઇકના નંબરને વાહન એપ્લિકેશનમાં નાખી ચકાસતા તે ખોટો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી યુવકની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

જૂનાગઢમાં અન્ય વાહનના નંબર પ્લેટ સાથે બુલેટ ફેરવતો શખ્સ ઝડપાયો

જૂનાગઢ ટ્રાફિક પોલીસ ભુતનાથ રેલવે ફાટક પાસે ટ્રાફિક શાખાના કર્મચારીઓ પેટ્રોલિંગમાં હતા. આ દરમિયાન બુલેટ લઇને ફરતા શખ્સની ચાલ શંકાસ્પદ લાગતા તેનો વાહન નંબર પોકેટ કોપ વાહન એપ્લિકેશનમાં ચેક કર્યો હતો. આ બુલેટનો નંબર ખોટો લાગતા ગોગન ઓડેદરા નામના 18 વર્ષના યુવકની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.

"'ટ્રાફિક શાખાના કોન્સ્ટેબલ ભગીરથસિંહ ભુતનાથ રેલવે ફાટક નજીક પેટ્રોલિંગમાં હતા. આ દરમિયાન તેમને બુલેટ અને વાહન ચાલક શંકાસ્પદ જણાતા તેને રોકીને બુલેટના નંબર વાહન પોકેટ કોપમાં નાંખતા તે બુલેટનો નંબર GJ11 EV 6537 હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે યુવકને બુલેટ સાથે રોકીને પૂછપરછ કરી હતી તે બુલેટનો નંબર GJ04 CE 99 હતો. જેથી વાહનમાં લગાડેલો નંબર પ્લેટ અન્ય વાહનનું હોવાનું પોલીસ કોન્સ્ટેબલને જણાતા યુવકની અટકાયત કરી સી ડિવિઝન પોલીસને સોપી દીધો છે." એચ.કે.હુંબલ, પીઆઇ, ટ્રાફિક

જૂનાગઢ પોલીસે યુવક કોઇ અસામાજિક પ્રવૃતિમાં સામેલ છે કે નથી, બુલેટમાં અન્ય વાહનનો નંબર કેમ લગાડ્યો અને કોઇ ગેરરીતી આચરી છે કે નહીં તે જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

