ETV Bharat / state

ટ્રાફિક પોલીસ અને TRB જવાનોએ પ્રસરાવી માનવતાની મહેક; પ્રસવપીડાથી કણસતી સગર્ભા માટે ટ્રાફિક ચોકીને ‘મેટરનિટી વોર્ડ’માં ફેરવી કરાવી પ્રસુતિ

હોસ્પિટલ પહોંચવાનો સમય ન હોવાથી રેલવે તબીબની મદદથી ટ્રાફિક ચોકીમાં જ મહિલાની સફળ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવામાં આવી

હોસ્પિટલ પહોંચવાનો સમય ન હોવાથી રેલવે તબીબની મદદથી ટ્રાફિક ચોકીમાં જ મહિલાની સફળ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવામાં આવી
હોસ્પિટલ પહોંચવાનો સમય ન હોવાથી રેલવે તબીબની મદદથી ટ્રાફિક ચોકીમાં જ મહિલાની સફળ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ખાખી વર્દીની કડકાઈ પાછળ માનવતાની સંવેદના પણ ધબકતી હોય છે તેનો જીવંત દાખલો સુરત રેલવે સ્ટેશન પર જોવા મળ્યો હતો. વતન જવા નીકળેલી સગર્ભા મહિલાને અચાનક પ્રસવપીડા ઉપડતાં સુરત ટ્રાફિક પોલીસ અને ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો તાત્કાલિક મદદે દોડી આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ પહોંચવાનો સમય ન હોવાથી જવાનોની સમયસૂચકતા અને રેલવે તબીબની મદદથી ટ્રાફિક ચોકીમાં જ મહિલાની સફળ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવામાં આવી હતી. નવજાત બાળકીના જન્મ સાથે જ ચોકીમાં કિલકારી ગૂંજી ઊઠી હતી.

મૂળ મધ્યપ્રદેશના જાંબુવા વિસ્તારના વતની અને હાલ સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં રહેતા અમલાબેન બળવંતભાઈ વસોનીયા ગર્ભાવસ્થાના અંતિમ દિવસોમાં પતિ અને નાની દીકરી સાથે વતન જવા માટે નીકળ્યા હતા. 26 સપ્ટેમ્બરે બપોરે આશરે 3:20 વાગ્યે તેઓ સુરત રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન અચાનક અમલાબેનને અસહ્ય પ્રસવપીડા ઉપડી હતી અને સ્ટેશન બહાર ટ્રાફિક પોલીસ ચોકી નજીક જ તેઓ ઢળી પડ્યા હતા.

હોસ્પિટલ પહોંચવાનો સમય ન હોવાથી રેલવે તબીબની મદદથી ટ્રાફિક ચોકીમાં જ મહિલાની સફળ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

પત્નીની નાજુક સ્થિતિ જોઈ પતિ બળવંતભાઈએ ચોકી પર ફરજ બજાવતા TRB જવાન પ્રવીણભાઈ ખતવાસેને 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવા વિનંતી કરી હતી. જોકે, મહિલાની સ્થિતિ જોતા હોસ્પિટલ સુધી લઈ જવાનો સમય ન હોવાનું સમજી પ્રવીણભાઈએ તાત્કાલિક રેલવે હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસરને જાણ કરી હતી. બીજી તરફ અન્ય જવાનોએ મહિલાને સુરક્ષિત રીતે ટ્રાફિક ચોકીની અંદર ખસેડી હતી.

મહિલાની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતાં સાથી જવાનો રાહુલ, મેહુલ, મિથુન અને પિન્ટુએ નજીકની હોટેલમાંથી ચાદરો લાવી ચોકીની આસપાસ આડશ ઊભી કરી હતી. થોડા જ સમયમાં રેલવે મેડિકલ ઓફિસર ડો. કૌશિક પટેલ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તબીબે તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરી ટ્રાફિક ચોકીમાં જ મહિલાની સફળ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવી હતી.

બાળકીના જન્મની સાથે જ તણાવભર્યા વાતાવરણમાં નવજાતના રડવાનો અવાજ ગૂંજી ઊઠ્યો હતો અને પરિવારજનો સહિત પોલીસ જવાનોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. ત્યારબાદ 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે માતા અને નવજાત બાળકીને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મળતી માહિતી મુજબ બંનેની તબિયત હાલ સ્થિર અને સ્વસ્થ છે.

આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી હૃદયસ્પર્શી દૃશ્ય મહિલાની માસૂમ દીકરીનું હતું. અજાણ્યા સ્થળે માતાને પ્રસવપીડામાં જોઈ બાળકી ગભરાઈ ગઈ હતી અને માતાના માથા પાસે બેસીને તેની પાસે જ રહી હતી. માતાની સ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી બાળકી ચિંતિત હાલતમાં તેની નજીક રહી હતી.

ટ્રાફિક ડીસીપી પન્ના મોમાયા અને એસીપી એસ.આર. ટંડેલના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ અને TRB જવાનો દ્વારા દાખવવામાં આવેલી તત્પરતા અને માનવતાભરી કામગીરીની પ્રશંસા થઈ રહી છે. ટ્રાફિક પોલીસ રીજન-2ના ઈન્ચાર્જ એસીપી એસ.આર. ટંડેલે પણ ઘટનાની પુષ્ટિ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, મહિલાને પ્રસવપીડા ઉપડ્યાની જાણ થતાં હાજર જવાનોએ તાત્કાલિક તેને સુરક્ષિત રીતે ચોકીમાં ખસેડી હતી અને રેલવેના ઇમરજન્સી ડોક્ટરની મદદથી સુરક્ષિત પ્રસુતિ શક્ય બની હતી.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ફરજની કડક જવાબદારી નિભાવતા ખાખી વર્દીના જવાનો જરૂરિયાતના સમયે માનવતાની લાગણી સાથે પણ એટલી જ ઝડપથી લોકોની પડખે ઊભા રહી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ટ્રાફિક ચોકીમાં પ્રસૂતિ
સુરત રેલવે સ્ટેશન પર પ્રસુતિ
PREGNANCY SURAT
NOBLE WORK
સુરત રેલવે સ્ટેશન પર પ્રસુતિ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.