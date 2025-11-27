ભરૂચ: અંકલેશ્વર વાલિયા ચોકડી પાસે NH-48 પર 10 કલાકથી ટ્રાફિકજામ; 5 કિમી લાંબી લાઈન, જુઓ VIDEO
ભયાનક ટ્રાફિકજામ સર્જાતા વાહન ચાલકોમાં ભારે રોષ અને પરેશાની જોવા મળી રહી છે.
ભરૂચ : જિલ્લાના અંકલેશ્વરના વાલિયા ચોકડી પાસે રાષ્ટ્રીય રાજ માર્ગ નં. 48 (NH-48) પર મંગળવાર અને બુધવારના રોજ રાત્રિથી દિવસ સુધી સતત ભયાનક ટ્રાફિકજામ સર્જાતા વાહન ચાલકોમાં ભારે રોષ અને પરેશાની જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને સાંકળો બ્રિજ અને હાઈવે પર ચાલી રહેલી મરામત કામગીરીને કારણે આવતાં-જતાં વાહનોના પૈડા થંભી ગયા હતા. અંદાજિત 10 કલાકથી વધુ સમય સુધી ટ્રાફિકજામ ચાલુ રહ્યો હતો, જેના કારણે 5 કિમીથી પણ વધુ લાંબી વાહનોની કતાર ઉભી થઈ ગઈ હતી.
રાત્રે શરૂ થયેલો ટ્રાફિકજામ સવારે વધ્યો વધારે ગંભીર
મળતી માહિતી મુજબ, વાલિયા ચોકડી નજીક હાઈવે પર મરામત અને રોડ રિસર્ફેસિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. રાત્રિના સમયે ભારે વાહનોની અવરજવર શરૂ થતાં રોડની સીમિત લેન પર હળવા-ભારે વાહનોના પ્રવાહને સંભાળવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ. ધીમે ધીમે વાહનોના જથ્થા વધતાં ટ્રાફિકજામ લાંબો થયો.
સવારે ઓફિસ કલાકો શરૂ થતા નાના ચારચક્કા વાહનો, સ્ટાફ બસો, કંપનીઓના વાહનો અને લાંબા રુટના ટ્રાન્સપોર્ટ ટ્રકોની આવક વધતા જામ વધુ વકર્યો. ઘણા ડ્રાઈવરોને 5 કિમીના અંતર કાપવામાં 2 થી 3 કલાકનો સમય લાગી ગયો.
5 કિમીથી વધુ ટ્રાફિકજામ સર્જાયો
સ્થાનિક ટ્રાન્સપોર્ટર્સ અને ડ્રાઈવરોના જણાવ્યા અનુસાર, વાલિયા ચોકડીથી આગળ આવેલા સાંકળો બ્રિજ પર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મરામતનું કામ ચાલી રહ્યું છે. લેન સંકુચિત થતા વાહનોને ખૂબ ધીમે પસાર થવું પડે છે. ભારે વાહનોનો દબાણ વધતા પૂરા હાઈવે પર એક પછી એક વાહનો અટકાતા ગયા. પરિણામે 5 કિમીથી વધુ અંતર સુધી ટ્રાફિકજામ ઉભો થયો.
માલસામાન પરિવહનમાં ભારે વિલંબ
NH-48 ભારતીય ઔદ્યોગિક નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વનો માર્ગ છે. અંકલેશ્વર, દહેજ, સાયખા, પાણોલી અને જમ્બુસર તરફ જતા અને ત્યાંથી સુરત, મુંબઈ તરફ જતાં ટ્રકોને આ હાઈવે પર જ પસાર થવું પડે છે. ટ્રાફિકજામને કારણે આ તમામ ટ્રાન્સપોર્ટ વેહિકલ્સ કલાકો સુધી અટવાઈ ગયા હતા.
ટ્રાન્સપોર્ટ યુનિયનના સભ્યો જણાવે છે કે માલસામાન સમયસર ન પહોંચતાં કંપનીઓ અને ડ્રાઈવરો બંનેને મોટું નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે. નાશવંત સામાન વહન કરતા વાહનોને ખાસ કરીને રાત્રિ દરમિયાન ભારે નુકસાન થયું.
10 કલાકથી વધુ સમય ટ્રાફિકજામમાં
ટ્રાફિકજામમાં ફસાયેલા ઘણા ડ્રાઈવરો અને મુસાફરોને રાત્રિભર પાણી અને ખાણીપીણીની સમસ્યા ઉભી થઈ. હાઈવે પર સર્વિસ લેન ન હોવાને કારણે વાહનોમાંથી ઉતરવા કે હોટેલ સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ બન્યું. કેટલાક ડ્રાઈવરો અનુસાર તેઓ 10 કલાકથી વધુ સમય સુધી લગભગ એક જ જગ્યા પર ઊભા રહ્યા.
જામના આકાશી દૃશ્યો થયા વાયરલ
સવારે ડ્રોનથી કૅપ્ચર કરાયેલા ટ્રાફિકજામના આકાશી દૃશ્યો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા. વીડિયોમાં હાઈવે પર લાંબી કતારમાં ટ્રકો, કાર અને બસો માઈલોથી ઊભા દેખાઈ રહ્યા છે. લોકો દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે કે જામ વાલિયા ચોકડીને પાર કરીને સાંકળો બ્રિજના પહેલા સુધી સતત ચાલતો રહ્યો.
ટ્રાફિક પોલીસ અને NHAIની તાત્કાલિક કાર્યવાહી
જામના કારણે હાઈવે બ્લોક થવાના સમાચાર મળતા જ ટ્રાફિક બ્રાંચ અને NHAIની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી. તાત્કાલિક ડાયવર્ઝન, લેન મેનેજમેન્ટ અને કન્સ્ટ્રક્શન ઝોનમાં ગાઈડન્સ વધારવામાં આવ્યો. ભારે વાહનોને પાછળથી રોકીને નાના વાહનોને પ્રાથમિકતા આપી પસાર કરાવવાના પ્રયાસો કર્યા. ગોંઘવાટ વચ્ચે ધીમે ધીમે ટ્રાફિક ક્લિયર થવાનું શરૂ થયું, પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે પ્રવાહ સામાન્ય થવામાં લાંબો સમય લાગી ગયો.
મુસાફરો જણાવે છે કે, મરામત કામ શરૂ કરવા પહેલાં યોગ્ય ડાયવર્ઝન, સ્ટાફ ડિપ્લોયમેન્ટ, નાઈટ સાઈનેજ અને ટ્રાફિક ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી હોત તો આવો ભયાનક જામ સર્જાયો ન હોત. ઘણા મુસાફરો અને સ્થાનિકો રોડ મૅનેજમેન્ટ પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.
હાલ ટ્રાફિક ધીમે ધીમે સામાન્ય, વધુ સાવચેતીની અપેક્ષા
બપોર બાદ ટ્રાફિક પોલીસના પ્રયત્નો બાદ જામનો ભાર ઓછો થવા લાગ્યો છે. જોકે સાંકળો બ્રિજની મરામત પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આગામી દિવસોમાં પણ આવો જામ સર્જાવાની શક્યતા નકારાતી નથી. NH-48 અંકલેશ્વર વિસ્તારનો આ જામ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં સૌથી મોટો ગણાઈ રહ્યો છે, જે મુસાફરો અને ટ્રાન્સપોર્ટરો બંને માટે ભારે મુશ્કેલી ભર્યો સાબિત થયો છે.
