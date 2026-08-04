કુડાસણ રિલાયન્સ ચોકડી ખાતે ટ્રાફિક ડ્રાઇવ: નો-પાર્કિંગ ઝોનમાંથી વાહનો દૂર કરાયા
આ કામગીરીના ભાગરૂપે ગઈકાલે રાત્રે મહાનગરપાલિકાની ટીમે ટ્રાફિક પોલીસ અને ટોઇંગ વાન સાથે મળીને વિશેષ ડ્રાઇવ હાથ ધરી હતી.
Published : August 4, 2026 at 6:58 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરના કુડાસણ રિલાયન્સ ચોકડી વિસ્તારમાં વારંવાર સર્જાતી ટ્રાફિક સમસ્યાના કાયમી નિવારણ માટે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખા દ્વારા સઘન ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કામગીરીના ભાગરૂપે ગઈકાલે રાત્રે મહાનગરપાલિકાની ટીમે ટ્રાફિક પોલીસ અને ટોઇંગ વાન સાથે મળીને વિશેષ ડ્રાઇવ હાથ ધરી હતી.
ગત રાત્રે હાથ ધરાયેલી આ સંયુક્ત કામગીરીની અસર તાત્કાલિક જોવા મળી હતી. એસ્ટેટ શાખા અને પોલીસે નો-પાર્કિંગ ઝોનમાં અડચણરૂપ રીતે મૂકેલા કેટલાક વાહનોને ટોઇંગ કરવાની શરૂઆત કરતાં જ વાહનચાલકોમાં જાગૃતિ આવી હતી. પરિણામે અન્ય વાહનમાલિકોએ સ્વેચ્છાએ પોતાના વાહનો ત્યાંથી હટાવીને તાત્કાલિક નિયત પાર્કિંગ સ્થળે મૂકવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. લોકોના આ પ્રતિસાદ અને તંત્રની કાર્યવાહીને કારણે જોતજોતામાં જ સમગ્ર કોમ્પ્લેક્સ અને આસપાસનો વિસ્તાર વાહનોની અડચણથી મુક્ત થઈને એકદમ ખુલ્લો થઈ ગયો હતો.
જો શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આવતા તમામ નાગરિકો નિયમિતપણે પોતાના વાહનો માત્ર નિયત પાર્કિંગ સ્થળે જ મૂકવાનો આગ્રહ રાખે, તો ટ્રાફિકની આ સમસ્યાનું કાયમી અને સરળ નિવારણ લાવી શકાય તેમ છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા તમામ નાગરિકોને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવા અને પાર્કિંગ શિસ્ત જાળવવા અપીલ કરે છે. જનતાની સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા અને કુડાસણ વિસ્તારને ટ્રાફિક સમસ્યાથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ ડ્રાઇવ વિસ્તાર ટ્રાફિકમુક્ત ન થાય ત્યાં સુધી સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે.