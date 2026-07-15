રાત્રે 2 વાગ્યાથી ટ્રાફિક બંદોબસ્ત શરૂ: અમદાવાદ રથયાત્રા માટે પોલીસની ચુસ્ત તૈયારીઓ પૂર્ણ
શહેરમાં શાંતિપૂર્ણ અને નિર્વિઘ્ન રથયાત્રા યોજાય તે માટે ટ્રાફિક વિભાગ છેલ્લા 45 દિવસથી સતત કામગીરી કરી રહ્યો છે
Published : July 15, 2026 at 9:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી ઐતિહાસિક રથયાત્રાને લઈને શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. આશરે 16 કિલોમીટર લાંબા રથયાત્રા રૂટ પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા, સુરક્ષા અને વાહનવ્યવહારને સુવ્યવસ્થિત રાખવા માટે વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં શાંતિપૂર્ણ અને નિર્વિઘ્ન રથયાત્રા યોજાય તે માટે ટ્રાફિક વિભાગ છેલ્લા 45 દિવસથી સતત કામગીરી કરી રહ્યો છે.
આ સમગ્ર બંદોબસ્તમાં1 સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (JCP), 4 ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (DCP), 6 આસિસ્ટન્ટ પોલીસ કમિશનર (ACP), 18 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI), 30 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI), 800થી વધુ ટ્રાફિક પોલીસ કર્મચારીઓ, 300 હોમગાર્ડ અને 350થી વધુ TRB જવાનો સહિત કુલ 1,500થી વધુ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તૈનાત રહેશે.ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે 23 ક્રેન, 9 ઇન્ટરસેપ્ટર વાહનો અને પેટ્રોલિંગ વાહનો પણ સતત કાર્યરત રહેશે. ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ, ટ્રાફિક જામ અને ઇમરજન્સી સ્થિતિમાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી થઈ શકે તે માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
શહેરમાં ટ્રાફિકનું દબાણ ઓછું રહે તે માટે 6 મહત્વના રૂટ પર ડાયવર્ઝન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રાફિક વિભાગે આ રૂટ અંગે અગાઉથી જાહેરનામું પણ બહાર પાડ્યું છે અને નાગરિકોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે.મુખ્ય જગન્નાથ રથયાત્રા ઉપરાંત શહેરમાં નીકળનારી અન્ય 6 રથયાત્રાઓના ટ્રાફિકનું સુપરવિઝન પણ ટ્રાફિક વિભાગ કરશે. સાથે જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત અન્ય મહાનુભાવોના (VVIP) આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને અલગથી ટ્રાફિક અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક એડમિનિસ્ટ્રેશનના ડીસીપી ચિરાગ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાફિક વિભાગે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી છે. રથયાત્રા દરમિયાન થોડાક સમય માટે ટ્રાફિકની અગવડતા સર્જાઈ શકે છે, પરંતુ શહેરવાસીઓ સહકાર આપશે તો સમગ્ર રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ અને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તેમણે નાગરિકોને ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પ્રતિબંધિત માર્ગો અને ડાયવર્ઝનનું પાલન કરવાની તેમજ પોલીસની સૂચનાઓનું અનુસરણ કરવાની અપીલ કરી છે.રથયાત્રા દરમિયાન લાખો શ્રદ્ધાળુઓ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઉમટી પડતા હોય છે. તેથી સુરક્ષા, ટ્રાફિક અને ઇમરજન્સી સેવાઓ વચ્ચે સંકલન જળવાઈ રહે તે માટે ટ્રાફિક પોલીસ, શહેર પોલીસ અને અન્ય એજન્સીઓ વચ્ચે સતત કો-ઓર્ડિનેશન રાખવામાં આવશે. શહેરવાસીઓને પણ અનાવશ્યક વાહનવ્યવહાર ટાળવા અને જાહેર કરાયેલા વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા ટ્રાફિક વિભાગે અનુરોધ કર્યો છે.
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