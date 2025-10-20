ETV Bharat / state

દિવાળીમાં દક્ષિણ ગુજરાતની પરંપરાગત ઘેરૈયા નૃત્ય: રોહિણા ગામની 40 વર્ષની ઉજવણી

દક્ષિણ ગુજરાતના ગામડાઓમાં દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત સાથે વાગ બારસથી શરૂ થતું ઘેરૈયા નૃત્ય એક અનોખું આકર્ષણ ઉભું કરે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 4:35 PM IST

વલસાડ: દક્ષિણ ગુજરાતના ગામડાઓમાં દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત સાથે વાગ બારસથી શરૂ થતું ઘેરૈયા નૃત્ય એક અનોખું આકર્ષણ ઉભું કરે છે. સફેદ ધોતી-કુર્તા, ગળામાં ફૂલોની માળા અને હાથમાં દાંડિયા લઈ, ગોળ કુંડાળું બનાવી એક લયબદ્ધ તાલે નૃત્ય કરતા પુરુષોનો અવાજ આ પરંપરાને જીવંત બનાવે છે. આ નૃત્યમાં એક કે બે વ્યક્તિઓ રંગબેરંગી છત્રીઓ સાથે લોકગીતો અને ગરબા ગાતા હોય છે, જ્યારે આસપાસના યુવાનો દાંડિયાના તાલે નૃત્ય કરે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આ નૃત્ય 'ઘેરૈયા' તરીકે ઓળખાય છે, જે માતાજીના ગરબા અને લોકગીતો દ્વારા લોકોનું ધ્યાન આકર્ષે છે.

પારડી તાલુકાના રોહિણા ગામમાં 40 વર્ષથી ઘેરૈયા નૃત્યની પરંપરા

પારડી તાલુકાના રોહિણા ગામે ભવાની માતા યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 40 વર્ષથી વધુ સમયથી દિવાળી દરમિયાન ઘેરૈયા નૃત્યનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ નૃત્યમાં ફળિયાના યુવાનો અને અગ્રણીઓ ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે. ભાગ લેનારાઓનું માનવું છે કે આ નૃત્ય દ્વારા માતાજીના આશીર્વાદ આખું વર્ષ તેમના પર રહે છે. દિવાળીના ચારથી પાંચ દિવસ દરમિયાન આ ટીમ ગામના વિવિધ ફળિયાઓમાં ઘરે-ઘરે જઈને ઘેરૈયા નૃત્ય રજૂ કરે છે. જે ઘરે આ નૃત્ય થાય છે, ત્યાં તેઓ ગરબા રમીને માતાજીના આશીર્વાદ અને વર્ષભર સુખ-શાંતિની કામના કરે છે.

ઘેરૈયા નૃત્યમાં લોકગીતો અને પરંપરાગત ઝરિયાં

ઘેરૈયા નૃત્યમાં ગોળ કુંડાળું બનાવી, હાથ-પગની લયબદ્ધ હિલચાલ સાથે "હા.. રે હા.. ભાઈ" બોલતા લોકગીતો અને ઝરિયાં ગવાય છે. આ ગીતોમાં વલસાડના પારનેરા ડુંગર પર થયેલ પેશ્વા અને મુસ્લિમ વચ્ચેની લડાઈનું વર્ણન, ભાઈ-બહેનના હેતના ઝરિયાં, શ્રાવણના માતા-પિતાની સેવાનું વર્ણન કરતાં ઝરિયાં અને અન્ય લોકગીતોનો સમાવેશ થાય છે. આ ગીતો દ્વારા નૃત્યકારો લોકોનું ધ્યાન આકર્ષે છે.

માન્યતાઓ

આદિવાસી સમાજમાં એવી માન્યતા છે કે કુળદેવીની આરાધના બાદ દિવાળી, નવું વર્ષ અને ભાઈબીજના ત્રણ દિવસો દરમિયાન ઘેરૈયા નૃત્ય કરવું શુભ માનવામાં આવે છે. નૃત્યની ટીમ પ્રથમ ગામના મંદિરમાં અને પછી દરેક ફળિયાના ઘરોના આંગણે નૃત્ય કરે છે. જે ઘરમાં આ નૃત્ય થાય છે, તે ઘરના લોકો માને છે કે તેમનું વર્ષ સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિથી ભરપૂર રહે છે. કેટલાક લોકો આજે પણ નૃત્યકારોને પોતાના ઘરની અંદર બોલાવે છે, જેથી માતાજીના આશીર્વાદ તેમના ઘર અને પરિવાર પર રહે.

જાણીતા ઝરિયાં

  • "હાથમાં થાળી, થાળીમાં તો દીવડા જો..."
  • "પાર નદીની નીચે વાવ, ત્યાં ઘોડાની આવજા, હા રે હા ભાઈ..."
  • "શ્રાવણ કુમાર તો માતા-પિતાની સેવા કરતો દીકરો જો..."
  • "આખા વર્ષના પરોણા, અમે આવશું એક જ વાર..."

આવા અનેક લોકગીતો, ગરબા, ઝરિયાં અને પવાડા ગાઈને ઘેરૈયા નૃત્યકારો લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે. આજે પણ આ નૃત્ય પરંપરાગત અને આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.

