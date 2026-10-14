પાર્ટી પ્લોટ નહીં, ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગરબાની અસલી ઓળખ! સાત વિદ્યાશાખાના વિદ્યાર્થીઓએ પરંપરાગત ગરબાથી જીવંત રાખી ગુજરાતની સંસ્કૃતિ
મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સ્થાપિત આ ઐતિહાસિક સંસ્થાના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનમાં સાત વિદ્યાશાખાના વિદ્યાર્થીઓ પરંપરાગત ગરબા અને લોકનૃત્યો થકી ગુજરાતની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી રહ્યા છે
Published : October 14, 2026 at 1:34 PM IST
ભુમિકા પરમાર, અમદાવાદ: અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં નવરાત્રીની ઉજવણી પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને સામૂહિક એકતાનું અનોખું ઉદાહરણ બની છે. મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સ્થાપિત આ ઐતિહાસિક સંસ્થાના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનમાં સાત વિદ્યાશાખાના વિદ્યાર્થીઓ પરંપરાગત ગરબા અને લોકનૃત્યો થકી ગુજરાતની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી રહ્યા છે. અહીં ગરબા રમવાની સાથે વિદ્યાર્થીઓ આયોજન, સુશોભન, આરતી અને શિસ્તની જવાબદારીઓ પણ સંભાળે છે. આધુનિક નવરાત્રિના ઘોંઘાટ વચ્ચે વિદ્યાપીઠની આ ઉજવણી નવી પેઢીને પોતાની સંસ્કૃતિ અને લોકપરંપરા સાથે જોડવાનો સુંદર પ્રયાસ છે.
ગુજરાતની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખતી પરંપરા
ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનના પ્રાંગણમાં પરંપરાગત ગરબાના તાલે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. અહીં સાત વિદ્યાશાખાના વિદ્યાર્થીઓ, અધ્યાપકો અને અન્ય કર્મચારીઓ સાથે મળીને નવરાત્રિની ઉજવણી કરે છે. અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પ્રાદેશિક ઓળખ, લોકનૃત્યો અને પરંપરાગત ગરબાની શૈલી સાથે આ આયોજનને વિશેષ બનાવે છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં ગરબાના આયોજનથી લઈને સુશોભન, સુરક્ષા અને શિસ્ત જાળવવાની જવાબદારીમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે.
પરંપરા અને આધુનિકતાનો સંગમ, પણ ગરબામાં ગુજરાતી સંસ્કૃતિને પ્રાધાન્ય
ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ડીન, ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખાના ડૉ. સંજય મકવાણાએ જણાવ્યું કે, નવરાત્રિ શક્તિ, ભક્તિ અને આરાધનાનું મહત્ત્વપૂર્ણ પર્વ છે. ગુજરાતમાં જ નહીં, પરંતુ દેશ-વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ પણ આ પર્વને ઉત્સાહથી ઉજવે છે. નવરાત્રિના નવ દિવસ દરમિયાન દેવીની ઉપાસના અને આરાધનાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે.
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના મહાત્મા ગાંધી દ્વારા વર્ષ 1920માં કરવામાં આવી હતી. આ ઐતિહાસિક સંસ્થાના પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનના પ્રાંગણમાં નવરાત્રિની ઉજવણીને વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અગાઉ વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટેલોમાં નવરાત્રિનું આયોજન થતું હતું, પરંતુ છેલ્લા બે વર્ષથી પરિસરમાં સામૂહિક રીતે આ ઉજવણી કરવાની અલગ પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી છે. તેના કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ અને આનંદ વધ્યો હોવાનું ડૉ. મકવાણાએ જણાવ્યું હતું.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે વિદ્યાપીઠની સાતેય વિદ્યાશાખા અલગ-અલગ દિવસે આયોજનની જવાબદારી સંભાળે છે. જે દિવસે જે વિદ્યાશાખાનું આયોજન હોય, તે દિવસે તેના વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકો આરતી, પ્રસાદ અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ સંભાળે છે. ત્રીજા દિવસે ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખાના ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપકો આયોજન સાથે જોડાયા હતા. રાત્રે 9 વાગ્યે આરતી અને પ્રસાદ વિતરણ બાદ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે નિયમ પ્રમાણે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ચાલે છે.
ડૉ. મકવાણાના જણાવ્યા મુજબ, કુલપતિ ડૉ. હર્ષદભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ આ આયોજન કરવામાં આવે છે. અભ્યાસની સાથે વિદ્યાર્થીઓને સાંસ્કૃતિક અને અભ્યાસેતર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા નવું શીખવાની, સમજવાની અને સામૂહિક રીતે કામ કરવાની તક મળે છે.
પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનની ઐતિહાસિક ધરતી પર ગરબાની રમઝટ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ગુજરાતી વિભાગના ડૉ. બળદેવ ભોઈએ જણાવ્યું કે, પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવન વિદ્યાપીઠના ઐતિહાસિક અને વારસાગત સ્વરૂપનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આવી જગ્યાએ પરંપરાગત ગરબા, ઢોલના તાલ અને વિદ્યાર્થીઓના ઉત્સાહ સાથે નવરાત્રિની ઉજવણી થવી એ વિશેષ અનુભવ છે.
તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં 1,600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને 200થી વધુ અધ્યાપકો સહિત અન્ય કર્મચારીઓ આ નવરાત્રિ પર્વ સાથે વિવિધ રીતે જોડાય છે. દરેક વિદ્યાશાખાને સોંપાયેલી જવાબદારી મુજબ વિદ્યાર્થીઓ આયોજનમાં ભાગ લે છે. સુશોભન કરવું, સુરક્ષાની વ્યવસ્થા, સમયનું પાલન અને શિસ્ત જાળવવી જેવી જવાબદારીઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સીધી ભાગીદારી રહે છે. અધ્યાપકો માર્ગદર્શન આપે છે, પરંતુ આયોજનને સફળ બનાવવામાં વિદ્યાર્થીઓની મહેનત મહત્ત્વની છે.
ડૉ. ભોઈએ જણાવ્યું કે અહીં પરંપરાગત અને આધુનિક ગરબાનો સુમેળ જોવા મળે છે, પરંતુ પરંપરાગત ગરબાને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કરતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સાથે તેમના પ્રદેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજ અને લોકનૃત્યોની આગવી શૈલી પણ લઈને આવે છે. તેના કારણે ગરબાના તાલ, લય અને નાદમાં વિવિધતા જોવા મળે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ગરબાની શરૂઆત અને સમાપન સરકારની લાગુ પડતી SOP તથા નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર કરવામાં આવે છે. આ રીતે સાંસ્કૃતિક ઉજવણીની સાથે સમયપાલન અને શિસ્તને પણ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.
‘અહીં આવીને લાગે છે કે આ જ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ છે’
ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની બંસીએ જણાવ્યું કે આ વર્ષે તેના ગ્રેજ્યુએશનનું છેલ્લું વર્ષ છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી તે વિદ્યાપીઠની નવરાત્રિમાં ભાગ લઈ રહી છે અને અહીંની ઉજવણી તેને વિશેષ આનંદ આપે છે.
બંસીના જણાવ્યા અનુસાર, આજના આધુનિક સમયમાં જોવા મળતી નવરાત્રિ કરતાં વિદ્યાપીઠની ઉજવણી અલગ અનુભવ કરાવે છે. અહીં પરંપરાગત ગરબા સાથે ગુજરાતની સંસ્કૃતિને નજીકથી અનુભવવાની તક મળે છે. આધુનિક ગરબાનો વિરોધ કરવાનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ પરંપરાગત ગરબાની જે વિશેષ અનુભૂતિ છે, તે અહીં સરળતાથી કરી શકાય છે. તેના માટે વિદ્યાપીઠની નવરાત્રિ માત્ર ગરબા રમવાનો કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાવાનો અનુભવ છે.
અલગ-અલગ જિલ્લાઓના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગરબા રમવાનો આનંદ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગુજરાતી વિષયમાં એમ.એ. કરતા વિદ્યાર્થી સતીશ રાવળે જણાવ્યું કે ગયા વર્ષે પણ નવરાત્રિમાં ખૂબ આનંદ આવ્યો હતો અને આ વર્ષે પણ એવો જ ઉત્સાહ જોવા મળે છે. તેમના મતે, પાર્ટી પ્લોટની સરખામણીએ વિદ્યાપીઠમાં અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગરબા રમવાનો અનુભવ વિશેષ છે.
સતીશના જણાવ્યા અનુસાર, અહીં પરંપરાગત ગરબાઓ દ્વારા માતાજીની આરાધના કરવામાં આવે છે. કાર્યક્રમ નિર્ધારિત સમય મુજબ રાત્રે 9થી 12 વાગ્યા સુધી યોજાય છે. સમયપાલન સાથે સાંસ્કૃતિક પરંપરાને જાળવવામાં આવે છે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને ગરબાની સાથે શિસ્ત અને સામૂહિક આયોજનનું મહત્ત્વ પણ સમજાય છે.
દાહોદથી આવેલી ગીતાને અહીં મળે છે પરિવાર જેવો માહોલ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં હિન્દી વિષયમાં એમ.એ. કરતી અને દાહોદ જિલ્લાની વતની ગીતા કલારાએ જણાવ્યું કે નવરાત્રિના ભાગરૂપે ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખાના કાર્યક્રમમાં તે પણ જોડાઈ છે. આ દિવસે આરતીની જવાબદારી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓએ પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં સજીધજીને ભાગ લીધો હતો.
ગીતાના જણાવ્યા મુજબ, અહીં કાર્યક્રમનો સમય નિર્ધારિત છે. રાત્રે 9 વાગ્યે આરતી શરૂ થાય છે અને ત્યારબાદ રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવામાં આવે છે. અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને સાચવી રાખે છે, તે તેના માટે ગૌરવની વાત છે.
તેણે જણાવ્યું કે અહીં મિત્રો સાથે ગરબા રમવામાં ખૂબ આનંદ આવે છે. અન્ય સ્થળોએ ગરબા રમવા જઈએ ત્યારે આસપાસના લોકો અજાણ્યા હોઈ શકે, પરંતુ વિદ્યાપીઠમાં સૌ સાથે એવો માહોલ સર્જાય છે કે જાણે બધા પોતાના જ હોય. અધ્યાપકોનો સહકાર પણ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપે છે.
વિદ્યાર્થીઓ માટે ગરબા માત્ર ઉજવણી નહીં, તાલીમનો પણ ભાગ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની નવરાત્રિની વિશેષતા એ છે કે અહીં વિદ્યાર્થીઓ માત્ર ગરબા રમવા માટે એકત્ર થતા નથી, પરંતુ સમગ્ર આયોજનમાં જવાબદારી પણ નિભાવે છે. દરેક વિદ્યાશાખાને અલગ દિવસ ફાળવવામાં આવે છે અને તે દિવસે વિદ્યાર્થીઓ આયોજનની વિવિધ કામગીરીમાં જોડાય છે. સુશોભન, આરતી, પ્રસાદ, સુરક્ષા, શિસ્ત અને સમયપાલન જેવી જવાબદારીઓ તેમને ટીમવર્કનો અનુભવ કરાવે છે.
અહીં ગામડાં અને ગુજરાતના વિવિધ પ્રદેશોમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પરંપરા અને લોકસંસ્કૃતિને સાથે લઈને આવે છે. પરિણામે એક જ પ્રાંગણમાં જુદા-જુદા વિસ્તારોની સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને ગરબાની શૈલીઓનો પરિચય મળે છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સંસ્કૃતિને જાળવવાની સાથે અન્ય પ્રદેશોની પરંપરાઓને સમજવાની તક પણ મેળવે છે.
‘નવલી નવરાત્રીનું નવલું પર્વ’ બની રહી છે વિદ્યાપીઠની ઓળખ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની નવરાત્રિમાં આધુનિકતા અને પરંપરા વચ્ચેનો સમન્વય જોવા મળે છે. અહીં વિદ્યાર્થીઓ નવી પેઢીના ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમે છે, પરંતુ પરંપરાગત ગરબા અને લોકસંસ્કૃતિને કેન્દ્રમાં રાખે છે. ઐતિહાસિક પ્રાણજીવન વિદ્યાર્થીભવનના પ્રાંગણમાં અલગ-અલગ જિલ્લાઓના વિદ્યાર્થીઓ એકસાથે જોડાય છે અને પોતાની કળા તથા સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન કરે છે.
મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સ્થાપિત આ સંસ્થામાં નવરાત્રિની ઉજવણી અભ્યાસની બહારનું એક એવું માધ્યમ બને છે, જેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃતિ, શિસ્ત, સહકાર અને સામૂહિક જવાબદારીનું મહત્ત્વ સમજે છે. સાત વિદ્યાશાખાઓના આયોજનથી લઈને પરંપરાગત ગરબાના તાલ સુધી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠની આ નવરાત્રિ વિદ્યાર્થીઓ માટે માત્ર ઉત્સવ નહીં, પરંતુ પોતાની ધરતી અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાવાનું પર્વ બની રહી છે.
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